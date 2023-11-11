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Зависит ли устойчивость государства от нефтяных цен?

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Продолжение на Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

В беседе с политическим деятелем и премьер-министром Украины 2010-2014 г. Николаем Азаровым обсуждаем связь между крахом СССР и падением цены на нефть, а также другие причины развала Союза.
Ведущая – Екатерина Борисова

#НиколайАзаров #СССР #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В СССР в 1980-е годы произошел нефтяной кризис – цены на нефть упали более чем в три раза. Это привело к потере бюджетных доходов в размере десятков миллиардов долларов.

2. На фоне нефтяного кризиса в СССР начался дефицит товаров, в том числе бензина. Люди возили с собой канистры с бензином на дальние поездки.

3. Реформы Горбачева – разрешение кооперативов, налично-денежные обороты – привели к появлению теневых схем торговли, оттоку товаров и продуктов за границу. Возникли первые миллионеры.

4. Была разрушена система двухконтурного денежного обращения, начались массовые дефициты товаров.

5. Появились посреднические структуры, которые ничего не производили, но забирали огромные суммы денег.

6. Аналогичные схемы были и в торговле газом – через посредников, зарегистрированных за рубежом.

Вывод: падение цен на нефть в 1980-е годы в совокупности с непродуманными экономическими реформами Горбачева привело к системному кризису в экономике СССР и стало одной из причин его распада.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qEQ5J8SpFRc
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