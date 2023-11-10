В Москве состоялось награждение лауреатов премии имени Героя России Николая Макаровца. Награда присуждается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. В 2023 году в адрес экспертного совета поступило 110 заявок. Церемония чествования победителей по традиции прошла в Московском авиационном институте.

Как сообщила пресс-служба Ростеха, специалисты НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, которая объединяет свойства двух боеприпасов. «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» коллектив объединения получил премию.

«Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах», – говорится в сообщении.

«Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, – пояснили в Ростехе. – Неуправляемая авиационная ракета калибра 80 мм превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги. Разработанный в ходе выполнения опытно-конструкторской работы новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет на его основе проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения».

Кроме того, коллектив «Сплава» победил в номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений», разработав и внедрив в производство гибридное теплозащитное покрытие выходного конуса соплового блока снаряда РСЗО калибра 122 мм. Решения используют только отечественные материалы и позволяют обеспечить безотказное функционирование реактивного снаряда.

В номинации «За вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения» победили специалисты АО «Центр научно-технических услуг "Динамика"», разработавшие тренажёр экипажа вертолёта Ми-171А2. Победителем в номинации «За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции» стал проект специалиста АО «Технодинамика» по разработке агрегатов для кислородной системы экипажа и переносного кислородного оборудования на самолёты МС-21 и SJ-100, превосходящего иностранные аналоги.

Лучшей научной работой стало исследование специалистов ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» о перспективных полиазотистых соединениях для создания высокоэнергетических конденсированных систем нового поколения и изготовление экспериментальных образцы высокоэнергетических порохов. Лауреатами в номинации «Заслуженный ветеран» стали работники, внёсшие значительный вклад в развитие отрасли, из АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева и АО «Научно-исследовательский технологический институт имени П.И. Снегирёва».

Премия имени Н.А. Макаровца была учреждена в 2020 году по инициативе Ростеха в честь выдающегося учёного и талантливого руководителя, 30 лет возглавлявшего тульское НПО «Сплав».

Николай Александрович Макаровец родился 21 марта 1939 года. Участвовал в создании зарядов твёрдого топлива для ракетных комплексов, входил в госкомиссию по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет. Автор более 250 научных трудов и 130 изобретений, имел множество государственных наград, был действительным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии, почётным работником высшего профессионального образования РФ. Умер 31 марта 2019 года.

По материалам сайта Ростеха, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России создана новая авиаракета, объединяющая свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов.

2. Авиаракета калибра 80 мм превосходит по характеристикам существующие аналоги.

3. Для нее разработан новый эффективный ракетный двигатель, который можно использовать для создания перспективных авиасредств поражения.

4. Специалисты "Сплава" также создали новое теплозащитное покрытие для снарядов РСЗО.

5. Вручена премия имени Н.А. Макаровца за достижения в области военной и гражданской продукции.

Вывод:

В России активно ведутся разработки новых образцов авиационных боеприпасов, превосходящих зарубежные аналоги. Созданы инновационная многофункциональная авиаракета и перспективный ракетный двигатель для авиасредств поражения. Российские специалисты внедряют передовые технологии для повышения боевых возможностей вооружения.