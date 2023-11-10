Концерт к Дню милиции (1988)
Концерт к Дню милиции
Год производства: 1988
Концерт, посвященный 71-й годовщине со дня образования советской милиции.
В концерте принимают участие фольклорный ансамбль “Горница”, Евгений #Петросян, Сергей #Беликов, Лайма #Вайкуле, ансамбль “Танцевальная машина” п/у Владимира Шубарина, Александр #Малинин, Азиза #Мухамедова, танцевальное трио “Экспрессия” п/у Бориса Моисеева, Павел #Смеян, Валентина #Толкунова, Евгений #Мартынов, группа “Машина времени”, Ирина #Понаровская, Александр #Серов, Геннадий #Хазанов, Ансамбль музыкальной эксцентрики и пародии “Бим-Бом” п/у Валерия Левушкина и Ансамбль песни и пляски Внутренних Войск МВД п/у Виктора Елисеева.
Запись по трансляции из Государственного центрального концертного зала “Россия”.
Главная редакция музыкальных программ, 1988