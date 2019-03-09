Новости Украины и Новороссии 09 марта 2019
- 09:29 Как прожить порохоботу на 1000 евро в год.
- 09:25 Порошенко готовится бежать с Украины, — экс-министр экономики.
- 08:00 Спецназ ВСУ против СБУ: скандал и ложь в деле «сбежавшей танкистки ДНР» (ВИДЕО).
- 05:31 15 лет с конфискацией: украинский «военный комитет» обещает массовые репрессии в Крыму и на Донбассе.
- Вчера 23:29 Яркие кадры: Бойцы «Беркута», служебные собаки и офицеры ГАИ ЛНР красиво поздравили женщин с 8 Марта (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:16 Российские артисты выступили в Донецке на концерте к Международному женском дню.
- Вчера 21:33 Потерять машину за вопрос Порошенко.
- 07.03 18:47 Порошенко. Луценко. Укрборонпром.
Как прожить порохоботу на 1000 евро в год
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Порошенко готовится бежать с Украины, — экс-министр экономики
Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что действующий украинский президент Пётр Порошенко готовится к побегу из страны. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».
По его словам, украинский президент «фактически затягивает войну» в стране, так как это «приносит ему огромные доходы».
Также Лановой заявил, что Порошенко намерен продать завод «Ленинская кузница».
«Вместе с информацией о декларировании им огромных денежных доходов, которые выросли за год в 82 раза, это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадёжности победы на выборах», — написал он.
При этом экс-министр заявил, что Порошенко «придётся отвечать за армию, коррупцию на крови и нарушение Конституции».
Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила привлечь Порошенко к уголовной ответственности.
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Спецназ ВСУ против СБУ: скандал и ложь в деле «сбежавшей танкистки ДНР» (ВИДЕО)
Продюсер программы «Антизомби» Оксана Дыхнич утверждает, что в сюжете украинских пропагандистов о экс-офицере Народной милиции ДНР Светлане Дрюк, якобы перешедшей на сторону Украины, скрыли резонансные подробности из ее биографии.
Комментируя материал ТСН о женщине с позывным «Ветерок», Дыхнич отмечает, что история, согласно которой фильм «Ополченочка» якобы посвящен ей — ложь. Автор киноленты указал, что это история о танковом экипаже ЛНР, который появился еще в 2014 году, тогда как Крюк начала службу только в 2015 году.
Более того, журналистка отмечает, что Крюк, которая, по ее же заявлению, уже в 2014 году стала начальником штаба дивизиона, во время Дебальцеского котла получила орден «За воинскую доблесть».
Также, дети Крюк — Дмитрий и Наташа — активно работали на благо ДНР: сын с 2014 года служил в минометном расчете, а дочь была волонтером.
Дыхнич заметила, что Крюк воевала за Донбасс по идейным соображениям. Участвовала в боях за Дебальцево, Красногоровку Марьинку, на Мариупольском направлении и т. д
Журналистка подчеркнула, что после сюжета «1+1» о «Ветерке», возникает множество вопросов касательно ее участия в боях за Дебальцево и работе детей на Республику.
«Почему Светлана так уверена в своей безнаказанности?» — подчеркнула Дыхнич.
Выводы украинской журналистки подтверждает и военный корреспондент Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
«Передача «Антизомби» по каналу ICTV нашла и разоблачила нестыковки в сюжете канала 1+1 про «сбежавшую» Светлану Дрюк. При чём, что самое ироничное, они указали на те самые детали биографии, которые были описаны в официальном заявлении НМ ДНР. Стоит отметить, что «Антизомби» курируют украинские армейцы из подразделений ИПсО, а сюжет о героях СБУ «завербовавших» Светлану, логично, сделан другим ведомством.
В общем колесо зрадо-перемоги совершило очередной поворот. Теперь военные разоблачают СБУ-шников, которые к выборам сделали их общему главнокомандующему такой подарок. А, поскольку, главнокомандующий является ещё и кандидатом в президенты, который строит свою избирательную кампанию на одном единственном тезисе, становится совсем весело».
Напомним, согласно утверждению Народной милиции ДНР, была похищена с территории Молдавии, и подвергнута пыткам и психологической обработке.
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15 лет с конфискацией: украинский «военный комитет» обещает массовые репрессии в Крыму и на Донбассе
На днях глава «военного комитета», созданного партией Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко заявил, что в случае «возвращения» Крыма и Донбасса в состав Украины под уголовную ответственность попадет как минимум жителей этих непокорных регионов.
По его словам, всем репрессированным светит статья за «государственную измену», подразумевающая наказание в виде 15-ти лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.
Кто-то говорил, что современная Украина напоминает «лихие 90-е» в России? Очевидно, что дела в стране обстоят гораздо хуже, если дело доходит до подобных предложений.
Сенченко убежден, что многим из проживающих на «оккупированных» территориях стоит бояться репрессий. Вот только не ясно, по каким критериям Киев выбирает для себя врагов государства. Но главное здесь другое.
Подобные высказывания со стороны сторонников Тимошенко в очередной раз лишь подтверждают, что текущий список кандидатов в президенты на Украине не сулит каких-либо изменений.
Политическая верхушка Киева устраивает между собой грызню, обвиняя друг друга в коррупции и требуя посадить оппонентов.
Однако для народа это не играет никакой роли. Придет другой «лидер», который также будет воровать у граждан и пресмыкаться даже перед мелкими дипломатами из США. Братоубийственная война будет продолжаться, пока Вашингтон не даст отмашку.
Возможно, лишь немного сбавит обороты, потому что после выборов ею уже не выйдет прикрываться, а украинцы потребуют изменений.
Тем не менее, в этой ситуации ясно только одно. Те, кого действительно стоит посадить по статье ст. 111, ч.1 УК за «государственную измену», сейчас находятся у власти и пытаются искать врагов там, где их нет и быть не может.
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Алина Кузьмина, для «Русской Весны»
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Яркие кадры: Бойцы «Беркута», служебные собаки и офицеры ГАИ ЛНР красиво поздравили женщин с 8 Марта (ФОТО, ВИДЕО)
Впечатляющие торжественные мероприятия, посвященные 8 Марта, организовали сотрудники МВД ЛНР, сделав отличный подарок прекрасной половине Республики.
В записи трогательного ролика приняли участие бойцы спецподразделения «Беркут», кинологи и оркестр МВД ЛНР, а патрульные экипажи УГИБДД масштабно поздравили женщин-автолюбителей с праздником.
Также в преддверии Международного женского дня в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики состоялось торжественное мероприятие.
Руководство правоохранительного ведомства от имени мужчин поздравило представительниц прекрасного пола с 8 Марта и пожелало всего самого наилучшего, светлого и доброго! В своем поздравлении министр внутренних дел Игорь Александрович Корнет подчеркнул, что профессия полицейского — это серьезнейшая ответственность и поэтому женщинам в погонах — вдвойне труднее. Завершая свое выступление, глава правоохранительного ведомства Республики пожелал женщинам здоровья, удачи и обыкновенного человеческого спокойствия!
В ходе торжественного мероприятия были присвоены очередные звания, вручены награды и почетные грамоты. Также была проведена праздничная лотерея. Специально к 8 Марта для женщин был подготовлен концерт, в котором приняли участие оркестр МВД ЛНР, а также артисты луганской филармонии.
«Русская Весна» присоединяется к поздравлениям, желая прекрасной половине человечества самого наилучшего, всегда оставаться такими же прекрасными, добрыми и любимыми. Делая
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Видео предоставлено «Русской Весне» МВД Луганской Народной Республики.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российские артисты выступили в Донецке на концерте к Международному женском дню
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Потерять машину за вопрос Порошенко
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К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко. Луценко. Укрборонпром
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
К оглавлению | Источник: www.youtube.com