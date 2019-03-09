Новости Украины и Новороссии 09 марта 2019

Продюсер программы «Антизомби» Оксана Дыхнич утверждает, что в сюжете украинских пропагандистов о экс-офицере Народной милиции ДНР Светлане Дрюк, якобы перешедшей на сторону Украины, скрыли резонансные подробности из ее биографии.

Комментируя материал ТСН о женщине с позывным «Ветерок», Дыхнич отмечает, что история, согласно которой фильм «Ополченочка» якобы посвящен ей — ложь. Автор киноленты указал, что это история о танковом экипаже ЛНР, который появился еще в 2014 году, тогда как Крюк начала службу только в 2015 году.

Более того, журналистка отмечает, что Крюк, которая, по ее же заявлению, уже в 2014 году стала начальником штаба дивизиона, во время Дебальцеского котла получила орден «За воинскую доблесть».

Также, дети Крюк — Дмитрий и Наташа — активно работали на благо ДНР: сын с 2014 года служил в минометном расчете, а дочь была волонтером.

Дыхнич заметила, что Крюк воевала за Донбасс по идейным соображениям. Участвовала в боях за Дебальцево, Красногоровку Марьинку, на Мариупольском направлении и т. д

Журналистка подчеркнула, что после сюжета «1+1» о «Ветерке», возникает множество вопросов касательно ее участия в боях за Дебальцево и работе детей на Республику.

«Почему Светлана так уверена в своей безнаказанности?» — подчеркнула Дыхнич.

Выводы украинской журналистки подтверждает и военный корреспондент Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

«Передача «Антизомби» по каналу ICTV нашла и разоблачила нестыковки в сюжете канала 1+1 про «сбежавшую» Светлану Дрюк. При чём, что самое ироничное, они указали на те самые детали биографии, которые были описаны в официальном заявлении НМ ДНР. Стоит отметить, что «Антизомби» курируют украинские армейцы из подразделений ИПсО, а сюжет о героях СБУ «завербовавших» Светлану, логично, сделан другим ведомством.

В общем колесо зрадо-перемоги совершило очередной поворот. Теперь военные разоблачают СБУ-шников, которые к выборам сделали их общему главнокомандующему такой подарок. А, поскольку, главнокомандующий является ещё и кандидатом в президенты, который строит свою избирательную кампанию на одном единственном тезисе, становится совсем весело».

Напомним, согласно утверждению Народной милиции ДНР, была похищена с территории Молдавии, и подвергнута пыткам и психологической обработке.

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