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Финляндия и Россия: от революции 1905 года до Великой Победы/ Баир Иринчеев и Егор Яковлев

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В гостях у Егора Яковлева военный историк, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев рассказал об истории советско-финских отношений с 1918 по 1944 год. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2017 году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #баириринчеевци

Юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2594159/

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. История Великого Княжества Финляндского в составе Российской империи. Обсуждается политика русификации и рост национализма в Финляндии в конце XIX – начале XX века.

2. Финская гражданская война 1918 года. Рассматриваются причины, ход и итоги этой войны. Отмечается жестокость белого террора и влияние гражданской войны в Финляндии на советское руководство.

3. Советско-финские отношения и войны 1939-1940 и 1941-1944 гг. Анализируются причины войн, военные действия, дипломатические переговоры.

4. Внутриполитическая ситуация в Финляндии в 1930-1940-е гг. Рассматривается консолидация финского общества после гражданской войны.

В целом, в беседе дается довольно подробный анализ истории взаимоотношений СССР и Финляндии в первой половине XX века. Делается вывод о том, что жестокость белого террора в гражданской войне и территориальные потери Финляндии после советско-финской войны 1939-1940 гг. привели к антисоветским настроениям в финском обществе и вовлечению Финляндии во Вторую мировую войну на стороне Германии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rXAknhBy96w
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