Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет «русскоязычного меньшинства» и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий, в том числе поработать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств.

«На Украине нет русскоязычного меньшинства – его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство. Есть украинцы, часть которых говорит на русском языке. Я – одесситка, и когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу – на русском. И мне для этого не нужны <…> решения Венецианской комиссии», – сказала она на совместной пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.

Стефанишина также выступила с утверждением, что Брюссель разделяет такую точку зрения. «Я рада, что Еврокомиссия это понимает», – указала она. При этом вице-премьер признала важность вопроса гарантирования прав национальных меньшинств на Украине в контексте переговоров о вступлении в Евросоюз.

В конце 2022 года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка «в пределах, не противоречащих закону». После принятия закона эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что несколько положений этого документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В сентябре Верховная рада утвердила поправки в закон. В них определяется, что такое нацменьшинства, уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых нацменьшинства составляют большинство. Кроме того, разрешается, в частности, использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, издавать для школьников бесплатные учебники на языках нацменьшинств. Власти также займутся разработкой методологии использования языков меньшинств в определенных регионах.

При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет «популяризации и пропаганды» России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда «русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом».

По материалам ТАСС, газеты «Известия», RT

Комментарий редакции

В заявлениях украинских властей о правах нацменьшинств прослеживаются двойные стандарты. С одной стороны, они отрицают существование русского меньшинства в стране и отказывают ему в правах. С другой стороны, подчёркивается важность соблюдения прав других нацменьшинств в контексте евроинтеграции.

Таким образом, в отношении русскоязычного населения Украина демонстрирует дискриминационную политику и двойные стандарты по сравнению с другими меньшинствами. Это идет вразрез с декларируемыми демократическими принципами.