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Талибан сократил производство наркотиков в Афганистане на 95%

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Талибан сократил производство наркотиков в Афганистане на 95%

После прихода к власти Талибана в Афганистане сократилось производство опиума (https://www.france24.com/en/live-news/20231105-poppy-growth-down-95-in-afghanistan-since-taliban-ban-un) на 95%.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности показано, что выращивание мака в Афганистане сократилось — с 233 тыс. до га на конец 2022 года до 10,8 тыс. в 2023 году. Производство опия аналогичным образом упало с 6200 тонн до 333 тонн в этом году.

Предполагаемый объём героина на экспорт в этом году составляет 24-38 тонн по сравнению с 350-580 тоннами в прошлом году.

Но в ООН этим недовольны: в организации утверждают, что внезапное сокращение опиумной экономики Афганистана приведёт к потенциальным «гуманитарным последствиям для многих уязвимых сельских общин», поскольку производители были вынуждены обратиться к гораздо менее прибыльным альтернативным культурам.

По данным ООН, доходы фермеров, оцениваемые в 1,36 млрд долларов в 2022 году, упали на 92% в этом году до 110 млн долларов, и ожидается, что эти потери окажут более широкое влияние на и без того испытывающую трудности экономику страны.

Не знаем, как там в ООН, а мы в редакции точно знаем: наркотики — зло.

https://t.me/pezdicide/3279 – цинк

Стоило только убрать американцев, как производство героина без главных бенефициаров наркотрафика обвалилось.
Точно также было и накануне вторжения США в Афганистан в 2001 году, когда талибы ставили рекорды по сокращению производства наркотического сырья.

Талибану плюс в карму – одно из основных своих обещаний они в основном выполняют. Это прямо и нас касается, так как существенная часть этого потока попадала через Среднюю Азию в Россию. Талибам надо переучивать крестьян на сельскохозяйственные культуры, что им уже давно предлагают Китай, Россия и Иран.

Комментарий редакции

Краткий вывод с учетом исторических параллелей:

После ухода американских войск из Афганистана Талибан существенно сократил производство опиума в стране. Это напоминает ситуацию в Китае в 19 веке, когда европейские колонизаторы навязывали выращивание опиума, чтобы ослабить и поработить население.

Талибан, освободившись от американского влияния, вернулся к традиционному для Афганистана сельскому хозяйству. Это позитивный шаг для страны и для борьбы с наркотрафиком в регионе, несмотря на экономические трудности переходного периода.

Можно предположить, что США использовали Афганистан как один из ключевых источников наркотиков для ослабления сопредельных государств, включая Россию. Уход американцев лишил эту схему ресурсов и возможностей.

Напомним, не так давно было в Китае:

В 19 веке Великобритания активно навязывала Китаю торговлю опиумом, чтобы получить доступ к китайскому рынку и ослабить страну.

Основные факты:

- С конца 18 века Британская Ост-Индская компания начала контрабандным путем ввозить опиум в Китай из своих колоний в Индии.

- К 1840 году в Китай ежегодно ввозилось около 40 тысяч ящиков опиума. Миллионы китайцев были наркозависимы.

- Китайские власти пытались бороться с опиумной торговлей, уничтожали контрабанду. Это привело к Первой опиумной войне (1839-1842).

- В результате войны Китай проиграл и был вынужден подписать неравноправный Нанкинский договор, по которому Великобритания получила ряд торговых льгот и концессий в Китае.

- Британцы продолжили навязывать торговлю опиумом. В 1856-1860 произошла Вторая опиумная война, закончившаяся новыми уступками Китая.

Таким образом, опиум использовался как инструмент колониальной экспансии и ослабления Китая извне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8754173.html
Метки: афганистан, героин, наркотики, оон, Россия, США, талибан, Талибы
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