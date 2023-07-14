Главная » Невероятное в мире, Политика

От героина к пшенице

13 0


Талибан сельскохозяйственный.

Согласно статистике по провинции Гельменд в Афганистане (одна из лидеров по производству сырья для героина), за последний год там наблюдается обвальное падение площади маковых посевов и взрывной рост посевов. Фактически, часть крестьян провинции перешли с выращивания мака на выращивание пшеницы. Все это часть государственной политики Талибана, который в 2023 году на практике реально начал реализовывать программу сокращения производства героина и других наркотиков в Афганистане. Разумеется, это не быстрый процесс, но уже сейчас можно говорить, что талибы добились серьезных успехов в выполнении своего обещания сократить производство наркотиков в обмен на международное признание. Также уже было в 2021 году перед вторжением США в Афганистан, когда Талибан также резко сократил производство героина и площадь маковых полей. Объективная статистика показывает, что именно Талибан за последние 25 лет лучше всех боролся с производством наркотиков. России в этих реалиях выгодно, чтобы талибы как можно сильнее сократили производство наркотиков в Афганистане, так как существенная их часть попадает в Россию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8491177.html
Метки: афганистан, героин, наркотики, Россия, талибан
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мафия ООН хочет посадить весь мир на иглу
Новости Украины и Новороссии 07 августа 2018
Так вот какая ты на самом деле, Британия!
Дурманы (часть 1)
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru