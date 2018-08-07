Новости Украины и Новороссии 07 августа 2018
- 07:23 Узник Кремля. Обтекание продолжается.
- 06:00 «Навоз» для Порошенко: как СБУ имитировала попытку госпереворота, за которую сели Савченко и Рубан (ФОТО).
- 05:00 Война, про которую забыли на Украине.
- Вчера 23:55 Сергей Глазьев: На Украине нет легитимной власти.
Узник Кремля. Обтекание продолжается
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«Навоз» для Порошенко: как СБУ имитировала попытку госпереворота, за которую сели Савченко и Рубан (ФОТО)
Служба безопасности Украины (СБУ) планировала «имитировать попытку военного переворота» с целью «укрепить позиции Петра Порошенко».
Об этом «Известиям» рассказал бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергей Сановский, его хотели привлечь к этой операции. Жертвами фальшивого заговора стали депутат Верховной рады Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которые были арестованы СБУ по подозрению «в организации госпереворота и терактов».
Сергей Сановский утверждает, что «ориентировочно с декабря 2016 года сотрудники СБУ пытались вербовать из числа ветеранов «АТО» (так называемой антитеррористической операции боевых действий на востоке Украины. — прим. ред.) людей для имитации попытки военного переворота за денежное вознаграждение». Как говорит бывший боец «Азова», «эти группы должны были быть задействованы в операции СБУ в роли „навоза“, то есть полезных жертв. Потом спецназ СБУ „Альфа“ и 8-й полк армейского спецназа предотвратят попытку так называемого заговора, разоблачат заранее спровоцированных заговорщиков».
— Всё это делалось для того, чтобы укрепить положение Петра Порошенко, в предельном варианте — ввести военное положение и отменить выборы, если его рейтинг будет совсем низкий. В организации заговора хотели обвинить Москву и сепаратистов, — рассказал он.
«Азов» в Швеции
Сергей Сановский — кадровый украинский военный, снайпер, после победы майдана он устроился инструктором по боевой подготовке в батальон (позже полк) «Азов», был командиром диверсионно-разведывательной группы. Принимал участие в боестолкновениях в районе Мариуполя. Позже занял пост заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря «Азова», проводил тренировки для других подразделений вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.
После демобилизации из «Азова» стал выступать с критикой официального Киева. Зарегистрировал несколько общественных организаций, пытался организовать акции протеста против «политики в зоне «АТО», коррупции и земельной реформы». В акциях активно призывал участвовать бывших военных.
В июле 2017 года он был похищен сотрудниками СБУ, сильно избит — были сломаны ребра и поврежден позвоночник, прошел через пытки. После освобождения Сановский написал заявление о похищении в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и военную прокуратуру. Первоначально НАБУ отказалось рассматривать его заявление, но экс-боец «Азова» опротестовал это решение в Шевченковском районном суде Киева, и суд его поддержал (документы есть в распоряжении «Известий»).
Сановский опасался за свою жизнь и был вынужден бежать из страны. Сейчас он просит политического убежища в Швеции и находится под охраной полиции.
«Люди низкой квалификации»
По словам экс-бойца «Азова», операцию по имитации военного заговора курировал Андрей Лисогор, советник начальника департамента контрразведки СБУ Сергея Петрова. С Лисогором Сергей Сановский давно знаком, они впервые встретились в зоне боевых действий на востоке Украины в ноябре 2014 года, а потом часто пересекались по различным делам, связанным с работой военных инструкторов.
Андрей Лисогор — известный на Украине специалист по стрелковой подготовке и ножевому бою, автор обучающих семинаров для военных. Как считает Сановский, Лисогор хорошо к нему относился, пытался склонить к сотрудничеству и поэтому несколько раз вел с ним «доверительные беседы». Среди других участников операции Сановский также называет сотрудника СБУ Александра Поклада, начальника разведки 8-го полка майора Павла Балова с позывным «Кедр», а также бывших военнослужащих полка Вилена Мазура и Сергея Райхмана.
Сановскому, по его словам, Лисогор также предлагал искать «заговорщиков» из числа бывших и действующих военных. «Это должны были быть люди самой низкой квалификации, чтобы их ликвидация в последующем не была затруднена», — говорит он. На одной из встреч Лисогор рассказал, что в этом качестве он хочет привлечь членов общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».
— Их тоже пытались раскрутить на участие в ложном заговоре. Мотивировали это тем, что страна задыхается от коррупции, чиновники и политики воруют, а солдаты на передовой голодают. Многие бывшие военные на это велись. Это была чистая провокация. Все разговоры записывались на видео и аудио, — рассказал Сергей Сановский. По его словам, в качестве места вербовки для «бунтовщиков» Лисогор часто использовал кафе «Орхан» в Киеве.
Двое бывших военнослужащих 8-го полка также подтвердили «Известиям», что офицеров ориентировали на проведение «провокационных бесед с потенциальными заговорщиками» из других армейских подразделений и из числа ветеранов-отставников.
Оружие с оптовой базы
Именно таким образом были спровоцированы депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, рассказали корреспонденту «Известий» в окружении Надежды Савченко.
— Рубану офицеры 8-го полка передали оружие, а потом его сцапали, а с Савченко просто записали разговор, где она в свойственной ей манере жестко высказалась о действующей власти. Этого оказалось достаточно, — сообщил собеседник «Известий».
Оружие Владимиру Рубану передал майор Павел Балов, с которым они вместе вели переговоры с военными из ДНР. Примечательно также, что Лисогор был давно и хорошо знаком с Рубаном и на протяжении нескольких лет позиционировал себя как его неофициальный заместитель, занимался вместе с ним вопросами обмена пленными. Таким образом, руководитель «Офицерского корпуса» продолжительное время находился под наблюдением сотрудника СБУ.
Как утверждает Сергей Сановский, оружие, которое должны были передать потенциальным «заговорщикам», хранилось на складе на территории 8-го полка в городе Хмельницком, а также в здании Волынской оптовой базы, которая располагается в Киеве.
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Андрей Веселов
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Война, про которую забыли на Украине
В новостях уже некоторое время на постоянной основе проскакивают различного рода случаи, так или иначе связанные с нелегальной продукцией на Украине, или проще говоря — с контрабандой. Постараемся понять, в какой степени угрожающими стали объемы этого, нынче популярного на Украине, ремесла, сколько нелегального груза в неё прибывает и сколько — покидает её в обход таможни.
Прежде всего необходимо выделить, что на Украине имеется ряд крупных контрабандных направлений.
В первую очередь это, разумеется, Запад. В данном случае подразумевается незаконный импорт-экспорт продукции на границе с Евросоюзом.
Украинцы, живущие в приграничных областях, выживают исключительно из-за контрабандистской деятельности. Вывозят, главным образом, табак, с Волыни вывозится янтарь, с Карпат везут древесину, при этом объемы уже давно дошли до таких масштабов, что спрятать их не имеется уже практически никакой возможности.
После известной перестрелки в Мукачево начались масштабные ревизии в Закарпатье, в процессе которых с должностей были смещены абсолютно все районные сотрудники таможни.
Однако в этих регионах провоз контрабанды — это целая концепция жизни, что включает тысячи людей. Небольшой нелегальщиной «подрабатывают» все без исключения активные жители, получая по $200–300 за ночь, пешком перетаскивая ящики с табаком и сигаретами.
Кроме того, грузовиками в Европу вывозят этанол и мобильные телефоны. Сговорившись с таможней, легковушки проезжают КПП минуя досмотр или подъезжают исключительно «известными» маршрутами.
Контрабанда табака — более чем прибыльное «ремесло». На любой пачке возможно получить вплоть до 10 евро, приобретя её на Украине за 1 евро. За подобные деньги каждый согласен пойти на риск. В результате в контрабанде попались работники украинского посольства в Словакии, попытавшиеся импортировать товара на 600 тыс.
В настоящий момент на Украине «войны» с контрабандой как таковой нет. Украинские таможенники в 2016 году с радостью отрапортовали о задержании груза стоимостью 5 млн гривен. А это всего одна фура, набитая сигаретами.
Для более красноречивого примера стоит лишь вспомнить, что поляки за тот самый 2016 год отчитались о более чем 70-ти задержанных нелегальных грузах.
Одна фура с товаром стоимостью 200 тысяч долларов в Польше уже будет стоить 1,5 миллионов евро. С такими заработками можно купить всех сотрудников и украинской, и польской таможни. По оценкам экспертов, Украину покидают ежегодно до тысячи фур сигарет общей стоимостью 1 миллиард долларов. Разумеется, все эти финансы «обтекают» вокруг и мимо украинской казны.
Также последнее время активно растет количество нелегально ввезенных автомобилей. Это одно из основных направлений украинского контрабандного потока. По данным прошлого года, количество изъятых автомобилей выросло на 37%. Также появилось еще одно направление с юга. Теперь контрабанда попадает на Украину и из Крыма, поскольку цены на автомобили в России дешевле.
Российское направление
Второе крупное направление — восточное. Подразумевается нелегальная украино-российская торговля. С российской стороны регулярно перехватывают контрабандные поставки грецких орехов, сыра и, разумеется, сала (причем часто не украинского происхождения). Недавно в Белгороде перехватили 40-тонную партию знаменитого украинского продукта.
Также нельзя не упомянуть отсутствующую как таковую законодательную базу в украинской конституции, касательно контрабандной деятельности. Достаточно упомянуть, что из 200 возбужденных в 2011 году дел лишь 3 завершились обвинительным приговором, что является более чем красноречивым показателем украинской «борьбы» с нелегальщиной.
Не менее печальная картина видна и в ситуации с мобильными телефонами. По данным «Украинского госцентра радиочастот», в стране примерно 65 процентов iPhone являются «серыми», то есть были ввезены нелегально. Ежегодно бюджет теряет около 3,5 млрд гривен от контрабанды электроники.
В прошлом году Украина обратила на себя взгляды мирового сообщества внеочередным скандалом. Агентство REUTERS опубликовало результаты собственного расследования, где Украина признана одним из крупнейших источников нелегальных поставок оружия в страны Ближнего Востока и горячие точки.
Благодаря военной операции, которую Киев проводит на Донбассе, по всей стране стало свободно перемещаться нелегальное оружие. Зачастую «ветераны АТО» не брезгуют торговлей смертельно опасной продукции, сбывая её в Одессе, откуда она отправляется за рубеж.
Наркотики из Европы
Не обошли стороной украинские контрабандисты и наркотики. Из Европы на Украину, на волне «евроинтеграции», пришли новейшие разработки тамошних «химиков» — психотропные препараты. Два года назад начались активные поставки этих таблеток в Ивано-Франковской области под прикрытием местных оперативников МВД и даже офицеров СБУ. На украино-польской границе поток наркотических средств, нелегально поставляемых в страну, вырос в 313 раз!
Но наиболее прибыльным потоком наркотрафика был и остается Восток Украины — зона «ООС». Активная наркоторговля началась именно благодаря развязанной Киевом карательной операции. После же переформатирования «АТО» в «ООС» ситуация стала лишь хуже, поскольку перестала быть подотчетной кому-либо, кроме самих военных. Торгуют ими практически на каждом блокпосту.
По данным издания СТРАНА.UA, через линию фронта ежемесячно переправляют около полутонны кокаина, героина, 2–3 тонны марихуаны.
Таким образом Украина зарекомендовала себя, в первую очередь, как главный транзит практически всех видов наркотиков с Запада на Восток, и наоборот. «Синтетику» — метамфетамин, ЛСД и прочее — везут из Польши и Румынии, с территории ЕС, кокаин и героин попадают через порты.
Первый проделывает свой морской путь из Латинской Америки, второй — через Турцию из Пакистана и Афганистана.
Нелегальная торговля чем бы то ни было стала неотъемлемой частью заработка и в целом жизни сотен тысяч украинцев. Сегодня на Украине объем нелегального товара исчисляется миллиардами долларов.
Киев или сидит сложа руки, или же участвует в дележе прибыли через своих представителей в этих сферах, которых, если посчитать, очень и очень много. Все это признаки деградации государства в целом и роста уровня коррупции, благодаря активным стараниям нынешней власти за последние три года, прошедшие после победы Евромайдана.
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Владимир Донецкий, для «Русской Весны»
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Сергей Глазьев: На Украине нет легитимной власти
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