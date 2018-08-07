Новости Украины и Новороссии 07 августа 2018

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала «имитировать попытку военного переворота» с целью «укрепить позиции Петра Порошенко».

Об этом «Известиям» рассказал бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергей Сановский, его хотели привлечь к этой операции. Жертвами фальшивого заговора стали депутат Верховной рады Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которые были арестованы СБУ по подозрению «в организации госпереворота и терактов».

Сергей Сановский утверждает, что «ориентировочно с декабря 2016 года сотрудники СБУ пытались вербовать из числа ветеранов «АТО» (так называемой антитеррористической операции боевых действий на востоке Украины. — прим. ред.) людей для имитации попытки военного переворота за денежное вознаграждение». Как говорит бывший боец «Азова», «эти группы должны были быть задействованы в операции СБУ в роли „навоза“, то есть полезных жертв. Потом спецназ СБУ „Альфа“ и 8-й полк армейского спецназа предотвратят попытку так называемого заговора, разоблачат заранее спровоцированных заговорщиков».

— Всё это делалось для того, чтобы укрепить положение Петра Порошенко, в предельном варианте — ввести военное положение и отменить выборы, если его рейтинг будет совсем низкий. В организации заговора хотели обвинить Москву и сепаратистов, — рассказал он.

«Азов» в Швеции

Сергей Сановский — кадровый украинский военный, снайпер, после победы майдана он устроился инструктором по боевой подготовке в батальон (позже полк) «Азов», был командиром диверсионно-разведывательной группы. Принимал участие в боестолкновениях в районе Мариуполя. Позже занял пост заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря «Азова», проводил тренировки для других подразделений вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

После демобилизации из «Азова» стал выступать с критикой официального Киева. Зарегистрировал несколько общественных организаций, пытался организовать акции протеста против «политики в зоне «АТО», коррупции и земельной реформы». В акциях активно призывал участвовать бывших военных.

В июле 2017 года он был похищен сотрудниками СБУ, сильно избит — были сломаны ребра и поврежден позвоночник, прошел через пытки. После освобождения Сановский написал заявление о похищении в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и военную прокуратуру. Первоначально НАБУ отказалось рассматривать его заявление, но экс-боец «Азова» опротестовал это решение в Шевченковском районном суде Киева, и суд его поддержал (документы есть в распоряжении «Известий»).

Сановский опасался за свою жизнь и был вынужден бежать из страны. Сейчас он просит политического убежища в Швеции и находится под охраной полиции.

«Люди низкой квалификации»

По словам экс-бойца «Азова», операцию по имитации военного заговора курировал Андрей Лисогор, советник начальника департамента контрразведки СБУ Сергея Петрова. С Лисогором Сергей Сановский давно знаком, они впервые встретились в зоне боевых действий на востоке Украины в ноябре 2014 года, а потом часто пересекались по различным делам, связанным с работой военных инструкторов.

Андрей Лисогор — известный на Украине специалист по стрелковой подготовке и ножевому бою, автор обучающих семинаров для военных. Как считает Сановский, Лисогор хорошо к нему относился, пытался склонить к сотрудничеству и поэтому несколько раз вел с ним «доверительные беседы». Среди других участников операции Сановский также называет сотрудника СБУ Александра Поклада, начальника разведки 8-го полка майора Павла Балова с позывным «Кедр», а также бывших военнослужащих полка Вилена Мазура и Сергея Райхмана.

Сановскому, по его словам, Лисогор также предлагал искать «заговорщиков» из числа бывших и действующих военных. «Это должны были быть люди самой низкой квалификации, чтобы их ликвидация в последующем не была затруднена», — говорит он. На одной из встреч Лисогор рассказал, что в этом качестве он хочет привлечь членов общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».

— Их тоже пытались раскрутить на участие в ложном заговоре. Мотивировали это тем, что страна задыхается от коррупции, чиновники и политики воруют, а солдаты на передовой голодают. Многие бывшие военные на это велись. Это была чистая провокация. Все разговоры записывались на видео и аудио, — рассказал Сергей Сановский. По его словам, в качестве места вербовки для «бунтовщиков» Лисогор часто использовал кафе «Орхан» в Киеве.

Двое бывших военнослужащих 8-го полка также подтвердили «Известиям», что офицеров ориентировали на проведение «провокационных бесед с потенциальными заговорщиками» из других армейских подразделений и из числа ветеранов-отставников.

Оружие с оптовой базы

Именно таким образом были спровоцированы депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, рассказали корреспонденту «Известий» в окружении Надежды Савченко.

— Рубану офицеры 8-го полка передали оружие, а потом его сцапали, а с Савченко просто записали разговор, где она в свойственной ей манере жестко высказалась о действующей власти. Этого оказалось достаточно, — сообщил собеседник «Известий».

Оружие Владимиру Рубану передал майор Павел Балов, с которым они вместе вели переговоры с военными из ДНР. Примечательно также, что Лисогор был давно и хорошо знаком с Рубаном и на протяжении нескольких лет позиционировал себя как его неофициальный заместитель, занимался вместе с ним вопросами обмена пленными. Таким образом, руководитель «Офицерского корпуса» продолжительное время находился под наблюдением сотрудника СБУ.

Как утверждает Сергей Сановский, оружие, которое должны были передать потенциальным «заговорщикам», хранилось на складе на территории 8-го полка в городе Хмельницком, а также в здании Волынской оптовой базы, которая располагается в Киеве.

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Андрей Веселов