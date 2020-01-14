Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 января 2020

Контрнаступление Вооруженных сил САР в зоне деэскалации «Идлиб» нанесло значительный урон террористическим группировкам «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой «Сирийской национальной армии», в связи с чем боевики в срочном порядке готовят наступление на город Алеппо.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Наступление в провинции Алеппо необходимо боевикам как глоток воздуха. После контрнаступления Сирийской арабской армии террористы понесли большие потери как в живой силе, так и в тяжелом вооружении: уничтожены тысячи боевиков и десятки единиц бронированной техники. Из-за этого террористы будут выманивать сирийские войска в провинцию Алеппо, чтобы «разорвать» фронт, который сейчас сосредоточен в провинции Идлиб.

Стоит заметить, что боевики вовсе не планируют проводить крупномасштабное наступление, а только провести провокацию против Вооруженных сил САР. Такое предположение можно сделать из информации, поступающей от местных жителей в социальных сетях, а также из агентурных источников сирийской разведки, которые говорят о создании сети тоннелей для ведения «подземной войны». В провинции Алеппо орудует несчетное количество строительной техники от грузовиков до экскаваторов, что говорит о срочности работ. Выкопанная земля вывозится в основном ночью, чтобы не вызывать лишних подозрений у местного населения.

Все работы идут в закрытом режиме, а по периметру расставлена вооруженная охрана.

В понедельник, 6 января, стало известно, что боевики «Джабхат ан-Нусры»* доставили аммиачную селитру, динамит и детонаторы для проведения взрывных работ по оборудованию подземных укрытий в районе города Кафер-Нааль, который находится в десяти километрах западнее Алеппо. Активные действия направлены на подготовку укреплений, которые понадобятся боевикам сразу после наступления на город Алеппо.

Принцип действия при ведении такой войны крайне прост: боевики атакуют правительственные войска, а потом по тоннелям уходят в безопасные места.

При авиаударах находиться в подземном тоннеле также безопасно. В случае обнаружения тоннеля он уничтожается, так как заранее расставлена взрывчатка на опорах. Длина тоннелей исчисляется десятками километров, а входы грамотно замаскированы. Ярким примером является сеть тоннелей, найденных в апреле 2018 года в районе Восточной Гуты провинции Дамаск. Ширина некоторых составляла до десяти метров, а высота доходила до трех метров.

По оценкам инженеров, там спокойно могли разъехаться два пикапа, на которых передвигаются НВФ.

Исходя из логики, которой руководствуются боевики, можно уверенно сказать, что наступлению быть. Масштабная подготовка укреплений и создание сети тоннелей еще раз доказывает место проведения следующего наступления боевиков — провинция Алеппо и ее столица.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

На фото ниже — подземные укрепления боевиков в разных районах Сирии