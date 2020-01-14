Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 января 2020
- 11:08 Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24 в программе “Окна. О гибридной войне США против Ирана”.
- 09:08 Ближневосточный «пожар»: как убийство Сулеймани разожгло иранский «огонь».
- 06:02 Грядёт бойня: боевики в Сирии срочно создают целые подземные города (ФОТО).
- 01:49 Коротко по Ирану. 14.01.2020.
- Вчера 22:50 Турецко-сирийские переговоры в Москве.
- Вчера 22:03 Стороны конфликта в Ливии подписали соглашение о перемирии в Москве (ВИДЕО).
Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24 в программе “Окна. О гибридной войне США против Ирана”
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Ближневосточный «пожар»: как убийство Сулеймани разожгло иранский «огонь»
Стоило ли убивать Сулеймани, если от него не исходило реальной угрозы? Этот вопрос адресовали администрации американского лидера Дональда Трампа и потребовали от Пентагона конкретных доказательств.
Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
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Грядёт бойня: боевики в Сирии срочно создают целые подземные города (ФОТО)
Контрнаступление Вооруженных сил САР в зоне деэскалации «Идлиб» нанесло значительный урон террористическим группировкам «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой «Сирийской национальной армии», в связи с чем боевики в срочном порядке готовят наступление на город Алеппо.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Наступление в провинции Алеппо необходимо боевикам как глоток воздуха. После контрнаступления Сирийской арабской армии террористы понесли большие потери как в живой силе, так и в тяжелом вооружении: уничтожены тысячи боевиков и десятки единиц бронированной техники. Из-за этого террористы будут выманивать сирийские войска в провинцию Алеппо, чтобы «разорвать» фронт, который сейчас сосредоточен в провинции Идлиб.
Стоит заметить, что боевики вовсе не планируют проводить крупномасштабное наступление, а только провести провокацию против Вооруженных сил САР. Такое предположение можно сделать из информации, поступающей от местных жителей в социальных сетях, а также из агентурных источников сирийской разведки, которые говорят о создании сети тоннелей для ведения «подземной войны». В провинции Алеппо орудует несчетное количество строительной техники от грузовиков до экскаваторов, что говорит о срочности работ. Выкопанная земля вывозится в основном ночью, чтобы не вызывать лишних подозрений у местного населения.
Все работы идут в закрытом режиме, а по периметру расставлена вооруженная охрана.
В понедельник, 6 января, стало известно, что боевики «Джабхат ан-Нусры»* доставили аммиачную селитру, динамит и детонаторы для проведения взрывных работ по оборудованию подземных укрытий в районе города Кафер-Нааль, который находится в десяти километрах западнее Алеппо. Активные действия направлены на подготовку укреплений, которые понадобятся боевикам сразу после наступления на город Алеппо.
Принцип действия при ведении такой войны крайне прост: боевики атакуют правительственные войска, а потом по тоннелям уходят в безопасные места.
При авиаударах находиться в подземном тоннеле также безопасно. В случае обнаружения тоннеля он уничтожается, так как заранее расставлена взрывчатка на опорах. Длина тоннелей исчисляется десятками километров, а входы грамотно замаскированы. Ярким примером является сеть тоннелей, найденных в апреле 2018 года в районе Восточной Гуты провинции Дамаск. Ширина некоторых составляла до десяти метров, а высота доходила до трех метров.
По оценкам инженеров, там спокойно могли разъехаться два пикапа, на которых передвигаются НВФ.
Исходя из логики, которой руководствуются боевики, можно уверенно сказать, что наступлению быть. Масштабная подготовка укреплений и создание сети тоннелей еще раз доказывает место проведения следующего наступления боевиков — провинция Алеппо и ее столица.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото ниже — подземные укрепления боевиков в разных районах Сирии
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Коротко по Ирану. 14.01.2020
1. Представители Пентагона заявили, что США занимали 25% базы Айн-аль-Ассад, когда по ней были нанесены ракетные удары. Все иранские ракеты, которые достигли цели, упали на территории, которую занимали американцы. Это к вопросу о точности ракет. Также вчера появились материалы, где утверждалось, что иранские ракеты использовали для наведения систему ГЛОНАСС. CNN вчера выложила репортаж с кадрами разрушений на базе https://parstoday.com/ru/news/middle_east-i108941. Что примечательно, уничтоженных вертолетов не показывают, хотя датский сержант утверждал, что видел уничтоженные машины, после того как вылез из бункера.
2. Про-иранские источники утверждают, что делегация Талибана посетила Иран и выразила соболезнования в связи с гибелью Сулеймани. Если этот визит состоялся, то это примечательное событие, так как Талибан суннитская организация, у которой с Ираном холодный нейтралитет. Тем не менее, про-иранские источники пытаются увязать убийство талибами двух американских солдат с местью за убийство Сулеймани. Думаю, тут пока иранцы выдают желаемое за действительное и американцев завалили в рамках рутинных операций Талибана. Что не отменяет возможности более тесных контактов Ирана с Талибаном, в том числе и по линии поставки талибам оружия, чтобы мстить американцам чужими руками. В Вашингтоне этот сценарий рассматривается как вероятный. На этот фоне советник по нац.безопасности заявил, что США рассчитывают в 2020-м году заключить мирный договор с Талибаном и значительно сократить оккупационный контингент в Афганистане.
3. Муктада Ас-Садр провел встречи с руководством основных про-иранских прокси-организаций и лидером ФАТХ Аль-Амири (встреча Садра с Аль-Амири проходила в Иране), где обсуждались практические шаги по выдворению американских войск из Ирака. Стороны согласились с тем, что это основная задача и договорились о том, что будут оказывать максимальное давление на правительство, чтобы оно выполнило решение иракского парламента и заставило США покинуть Ирак. Аль-Амири уже предупредил, что любые попытки отыграть решение иракского парламента и пересмотреть его, приведут к эксалации в самом Ираке. Кроме того, Ас-Садр договаривается с про-иранским блоком о формировании нового правительства, где немаловажным будет раздел министерских постов, особенно в силовом и экономическом блоке.
4. Иран официально признал Пентагон террористической органиазцией. Ранее Иран уже официально признавал террористами CENTCOM. Это стало ответом как на убийство Сулеймани и Мухандиса, так и ответом на признание "Асаиб Ахль-аль-Хак" террористической организацией. С 13 января с точки зрения Ирана любой сотрудник Пентагона является террористом, а лица сотрудничающие с Пентагоном – пособниками террористов. Теперь, Иран или вернее про-иранские силы, получили формальное обоснование для действий против американских войск в Ираке, которые Иран теперь признает террористической организацией. Собственно, США действуют аналогично с про-иранскими прокси в Ираке. По сути, происходит правовая легитимизация дальнейших действий с обеих сторон в рамках идущей гибридной войны.
5. Исполнительный директор крупной канадской кампании Maple Leaf Foods Майкл Маккейн прямо обвинил Трампа в гибели украинского "Боинга". По его словам, семья одного из сотрудников его компании погибла из-за "нарцисса из Вашингтона". Трудно с ним не согласится – если бы не убийство Сулеймани и последовавшая за этим эскалация, ничего бы с украинским "Боингом" не случится, сколько не вали на переволновавшихся иранских зенитчиков (как вчера заявили иранцы, "отличился" расчет, который только-только заступил на боевое дежурство и еще не прошел полноценного слаживания с системой ПВО Тегерана). Согласно опросам, более половины населения США не одобряет убийство Сулеймани, причем среди электората демократов цифры недовольных достигают 70-80%. Ввиду этого Трамп вынужден продолжать оправдываться за содеянное. Республиканцы попутно обвиняют демократов в том, что они поддерживают режим аятолл в Тегеране.
6. Попытки раздуть протесты в Тегеране особого успеха не возымели, студенческий актив и городской средний класс побузил, но правительству даже не понадобилось принимать более жестокие меры. Вполне очевидно, что при необходимости, толпу могли бы разогнать и огнем на поражение, как это уже имело место в прошлые годы, тем более протестующих всегда можно обвинить в связях с США и Израилем, чтобы использовать для подавления протестов не только силовые структуры, но и лояльное население связанное с Басидж. Пока что достаточно слезоточивого газа.
Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что "протестуют в основном студенты" и не поддержала нарратив о том, что "вся иранская нация восстала против аятолл". Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен также заявила, что "сейчас не время для смены режима в Тегеране".
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Турецко-сирийские переговоры в Москве
Помимо переговоров по Ливии (о них отдельно), сегодня в Москве при посредничестве России состоялась примечательная встреча.
Шеф турецкой разведки Хакан Фидан встретился с сирийским генералом Али Мамлюком, который курирует вопросы государственной безопасности в Сирии.
Это первая прямая встреча такого рода с 2011 года. Ранее, турки не шли на контакты с официальными представителями правительства Асада, ограничиваясь закрытыми контактами по линии спецслужб при посредничестве России и Ирана. МИД Турции ясно обозначал свою позицию, указывая на то, что Турция восстановит отношения с Сирией только после президентских выборов. И до недавнего времени позиция той части турецкого истеблишмента, которая призывала признать наконец реальность и работать с Асадом, находилась в меньшинстве.
Но видимо кое-что все-таки меняется, раз турки пошли на контакт с сирийской "Кровавой Гэбней". Как сообщают, на встрече Фидана и Мамлюка находились и российские представители. Обсуждали прежде всего ситуацию в Идлибе, где нарастают признаки подготовки наступления САА к западу от Алеппо.
Сирийцы настаивали на выводе турецких войск из Идлиба и подтверждения гарантий территориальной целостности Сирии. Также было заявлено, что Дамаск намерен взять под контроль весь Идлиб. Турки упирали на необходимость выполнения сочинской сделки и уже традиционно пытались тормозить очередную наступательную операцию сирийцев. Туркам напоминали, что сделка это конечно хорошо, но по сделке Турция еще год назад должна была способствовать разблокированию трассы Хама-Алеппо.
Очевидно, что стороны сохраняют серьезные противоречия, но Россия ясно дает понять, что намерена и дальше пытаться усадить Турцию и Сирию за стол переговоров, так как это наиболее очевидный способ окончательно решить вопрос северных территорий. Комментарии по итогам встречи осторожно-позитивные, так как в вопросе ликвидации террористических групп и сохранения территориальной целостности Сирии у сторон не было особых противоречий.
Боевики в Идлибе очень недовольны этой встречей, снова начались крики, что "Эрдоган предатель", "что Эрдоган на словах за ислам, а сам договаривается с мясником из Дамаска и продает героев-джихада Асаду и Путину" и в таком же духе. В общем, все тоже самое, что происходит после каждой сделки Эрдогана с Путиным. Порой удивляет эта наивность боевиков – Эрдоган уже не раз и не два показывал, что боевики и "сирийская революция" с 2016-го года это лишь разменная монета в его торге с Россией. Уже в 2017-м году было понятно, что тема свержения Асада стала Эрдогану не интересна, но боевики продолжали надеяться, что сепаратная политика Турции в Идлибе и Африне будет помогать делу "сирийской революции". На деле, Эрдоган в рамках различных сделок, фактически не мешал Асаду восстанавливать контроль над значительными территориями, принимая вывозимых на зеленых автобусах боевиков в Идлибе.
Так что, рано или поздно Турции и Сирии предстоит восстанавливать полноценные отношения, несмотря на то, что нынче они где-то на уровне дна, а к объективным противоречиям добавляется серьезная личная неприязнь между Асадом и Эрдоганом, которые периодически кроют друг друга в публичных заявлениях. Но объективные интересы сторон требуют диалога между ними. Посмотрим, последует ли за переговором ГБшников переход контактов на более высокий уровень.
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Стороны конфликта в Ливии подписали соглашение о перемирии в Москве (ВИДЕО)
Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Документ подписали глава правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Халед Мишри.
По словам Лаврова, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех могут поставить подписи во вторник.
В проекте соглашения о перемирии, в частности, говорится, что стороны конфликта обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, отказаться от всех наступательных действий, принять меры по стабилизации ситуации в Триполи.
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