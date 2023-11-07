Экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов обсуждают последствия повышения Центральным Банком ключевой ставки до 15% годовых для трудящихся, отраслей российской экономики и фронта.

Ссылки на материалы, использованные в ролике

https://t.me/ravenstvomedia/290

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/10/27/1002867-tsb-povisil-klyuchevuyu-stavku

https://www.rbc.ru/economics/02/11/2023/653f7b879a79472a93bc5c9a

https://www.kommersant.ru/doc/6311463

https://www.kommersant.ru/doc/6320226

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46543/inf-material_bki_2023fh.pdf

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной беседе:

- Обсуждаются последствия резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 15% для экономики и населения. Отмечается, что такая высокая ставка негативно скажется на положении заемщиков, увеличит долговую нагрузку.

- Анализируются причины повышения ставки – желание ЦБ укрепить рубль и сдержать инфляцию. Однако эти меры малоэффективны из-за санкций и структурных проблем экономики.

- Поднимается проблема хронического недоинвестирования российской экономики и снижения расходов на науку и технологии. Это тормозит развитие и усугубляет дефицит кадров.

Вывод: резкое повышение ставки ударит по населению и бизнесу, но не решит глубинных проблем экономики. Необходимы инвестиции в развитие, а не сиюминутные фискальные меры.