Сюрприз от Набиуллиной, или как пережить войну // Комолов & Абдулов. Числа недели
Экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов обсуждают последствия повышения Центральным Банком ключевой ставки до 15% годовых для трудящихся, отраслей российской экономики и фронта.
Ссылки на материалы, использованные в ролике
https://t.me/ravenstvomedia/290
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/10/27/1002867-tsb-povisil-klyuchevuyu-stavku
https://www.rbc.ru/economics/02/11/2023/653f7b879a79472a93bc5c9a
https://www.kommersant.ru/doc/6311463
https://www.kommersant.ru/doc/6320226
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46543/inf-material_bki_2023fh.pdf
Комментарий редакции
Основные тезисы и выводы по данной беседе:
- Обсуждаются последствия резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 15% для экономики и населения. Отмечается, что такая высокая ставка негативно скажется на положении заемщиков, увеличит долговую нагрузку.
- Анализируются причины повышения ставки – желание ЦБ укрепить рубль и сдержать инфляцию. Однако эти меры малоэффективны из-за санкций и структурных проблем экономики.
- Поднимается проблема хронического недоинвестирования российской экономики и снижения расходов на науку и технологии. Это тормозит развитие и усугубляет дефицит кадров.
Вывод: резкое повышение ставки ударит по населению и бизнесу, но не решит глубинных проблем экономики. Необходимы инвестиции в развитие, а не сиюминутные фискальные меры.