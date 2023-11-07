Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Сюрприз от Набиуллиной, или как пережить войну // Комолов & Абдулов. Числа недели

35 0


Экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов обсуждают последствия повышения Центральным Банком ключевой ставки до 15% годовых для трудящихся, отраслей российской экономики и фронта.

Ссылки на материалы, использованные в ролике
https://t.me/ravenstvomedia/290
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/10/27/1002867-tsb-povisil-klyuchevuyu-stavku
https://www.rbc.ru/economics/02/11/2023/653f7b879a79472a93bc5c9a
https://www.kommersant.ru/doc/6311463
https://www.kommersant.ru/doc/6320226
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46543/inf-material_bki_2023fh.pdf

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной беседе:

- Обсуждаются последствия резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 15% для экономики и населения. Отмечается, что такая высокая ставка негативно скажется на положении заемщиков, увеличит долговую нагрузку.

- Анализируются причины повышения ставки – желание ЦБ укрепить рубль и сдержать инфляцию. Однако эти меры малоэффективны из-за санкций и структурных проблем экономики.

- Поднимается проблема хронического недоинвестирования российской экономики и снижения расходов на науку и технологии. Это тормозит развитие и усугубляет дефицит кадров.

Вывод: резкое повышение ставки ударит по населению и бизнесу, но не решит глубинных проблем экономики. Необходимы инвестиции в развитие, а не сиюминутные фискальные меры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R-0-bPFCbjs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Давос-2017 как символ завершения эпохи глобализации
Революция.
Сюрприз от Виталика
Урок для всех элит: почему Алексея Улюкаева взяли, как в 1937-м
ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИИ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖЁН В САРАТОВЕ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru