Урок для всех элит: почему Алексея Улюкаева взяли, как в 1937-м

Жанровые границы произошедшего с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым понятны. Следственный комитет, наверное, давно хотел сделать еще более «красиво», чем в случае с взятием Никиты Белых. А тут запахло 1937 годом, ночной «черной марусей», топотом сапог в подъезде Дома на набережной, ударами кулака в дверь. И главное – год в разработке, первое лицо в курсе. Вроде активная операция как активная операция, но, кажется, вся государственная машина навалилась на то, чтобы устроить ремейк наркомовских времен с их ордерами после орденов.

Понятно, что это сигналы и месседжи. Для тех, кто «не понял» после знаковых коррупционных дел, в том числе против губернаторов и целых губернаторских команд. Понятно, что – в десятый раз и медленно – объясняют: никто не может чувствовать себя в безопасности, даже если фигурант дела всю постсоветскую жизнь находился в административной и политической элите, знаком со всеми, дослужился сначала до первого зампреда ЦБ, а затем до министра экономического развития. Мало кто заметил на фоне шока и трепета вокруг ареста Улюкаева, что практически в это же время были задержаны замы губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. За что? Почти за то же – вымогательство акций.

А значит, для широких масс – свой месседж. Это мы, а не всякие там Навальные боремся с коррупцией – безжалостно и эффективно. Мы смело готовы самоочищаться. И антикоррупционные дела такого масштаба свидетельствуют о том, что ротация элит к 2018 году будет идти не только методом ухода на заслуженный отдых или назначением спецпредставителем по каким-нибудь наиважнейшим вопросам, но и гораздо более жесткими методами.

Могли бы ведь тихо убрать, да и сама отставка Улюкаева, как говорили инсайдеры, в ближайшее время была неизбежна. Однако выбрали самый жестокий из всех возможных способов. Чтобы преподать урок другим. Такой, чтобы запомнился.

В этом смысле арест министра в большей степени напоминает не убийство Бориса Немцова, с которым эту операцию сравнил Андерс Ослунд, работавший с первым правительством реформ, где Улюкаев был советником, а с взятием в 2003 году Михаила Ходорковского. Тогда это был урок олигархам, теперь преподан урок всем элитам.

Месседж будет прочтен адекватным образом. Страх посеян. Даже среди тех, кому бояться нечего. На таком фоне любая активность кажется опасной. Удивительно, что процессы государственного управления не остановились уже в утро ареста. Но как минимум большие люди стали отменять намеченные на этот день публичные выступления. И стали летать «нызенько-нызенько».

Естественный вопрос: если в этом кейсе есть взяткополучатель, то кто у нас взяткодатель? Да, конечно-конечно, проводился следственный эксперимент, но не следователь же вручал взятку (если, конечно, поверить во все то, что рассказывается Следственным комитетом). Значит, были контакты с «Роснефтью». Значит, всю эту активную операцию мог в принципе инициировать некто, связанный со сделкой по покупке «Башнефти». А, судя по восторгу пресс-секретаря нефтяного гиганта Михаила Леонтьева, в «Роснефти» все страшно довольны арестом министра и чуть ли не открывают шампанское. И адекватность сделки вообще никто не ставит под сомнение. Классная конфигурация: «Роснефть» с «Башнефтью», бюджет с допдоходом, министр – в тюрьме.

Есть в этой картинке с элементами «подставы» что-то самоедское.

Конечно, важный элемент этой картинки – дискредитация либералов. Продолжение линии «Касьянов в постели, Белых светится зеленым светом, Улюкаев берет два миллиона». Вот они какие все – радетели рыночной экономики и разнообразных свобод. Это продолжение шоу, новые серии всяких там «анатомий».

И в этом контексте системный либерал, работавший с Путиным, ничем не отличается от несистемного деятеля с Болотной, требующего смены власти. Зритель, вооружившись пивом, чипсами и пультом от телевизора, продолжает потреблять продукт, не оставляющий на либералах живого места.

Как в такой ситуации первое лицо собирается (если собирается) осуществлять по факту либеральные же реформы, которые готовятся большой командой экспертов?

Сбылась мечта Геннадия Зюганова – финансово-экономический блок разорван в клочья. Собственно классических правых либералов осталось совсем немного – Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Аркадий Дворкович. Да и в проведении политики они ограничены политическими и геополитическими решениями, к принятию которых не имеют отношения. В своей деятельности Алексей Улюкаев тоже был сильно связан политической рамкой, но тот факт, что это был либеральный и профессиональный министр, едва ли вызывал сомнения и у политического руководства страны. Но ему, руководству, как выяснилось, не жалко расставаться с кадрами. Незаменимых, как известно со времен черных воронков, у нас нет.

И еще один очевидный месседж, «зашитый» в шокировавшую всех новость: арест Улюкаева послужил дополнительным свидетельством того, что Игорь Сечин – очень сильная фигура. И в иерархии элит занимает одно из призовых мест по влиянию на экономическую конъюнктуру, политический ландшафт и административно-номенклатурную систему мер и весов. Это тоже все поняли.

В общем, месседжи направлены, ситуация ясна, продолжаем движение к президентским выборам 2018 года и ждем новых сюрпризов в поле кадровых назначений и отставок.

Источник http://www.forbes.ru/mneniya/vertikal/332919-urok-dlya-vsekh-elit-pochemu-alekseya-ulyukaeva-vzyali-kak-v-1937-m