Спор Зеленского с собственным военным командованием на страницах западных газет конечно забавен, но он в полной мере отражает ту ситуацию, в которой оказалась Украина.

Превратив страну в одну сплошную ЧВК, что ведет войну до тех пор, пока ей платят деньги и обеспечивают военным имуществом, Украина довоевалась до того состояния, когда заказчики начали задавать вопросы, а собственно где результат, который вы обещали получая миллиарды долларов.

Залужный быстренько сообразил, что лучше выступить первым и с суровым видом окопного генерала донести до западного обывателя, что наступил военный тупик, в котором ВСУ не виновато, такие ситуации много раз были в мировой военной истории и надо просто осознать это.

Зеленский, как основной получатель и распределитель средств оказался в ситуации,когда его подловили на вранье, как-никак именно он обещал заказчикам, что Украина будет от «Сяну до Дону», русская армия разбита и растоптана, надо просто не выключать денежный фонтан и продолжать переводить деньги. Оказавшись в ситуации, когда его собственные генералы режут правду-матку, а медийные лица вроде Арестовича вообще говорят о поражении, Зеленский был вынужден заявить, что все не так, генералы ничего не понимают и только у него есть хитрый план, как победить Россию.

Не знаю, как далеко зайдёт полемика украинского военно-политического командования, может Зеленский уволит генералов-зрадников, а может генералы уволят Зеленского (например утопив в Днiпро), но Украине при них точно придётся еще очень долго истекать кровью, оплачивая ей поистине дикую жажду наживы собственного руководства.

Комментарий редакции

Украинский народ, как гласит мудрость, имеет тех правителей, которых заслужил. Вечно мечтавший о "свободе", он в итоге обрел её в самом трагикомичном виде – свободу быть разменной монетой в чужих играх за власть и деньги. Ради очередных тридцати сребреников украинская элита с готовностью пустит по миру собственный народ, при этом искренне убеждая его, что терпеть лишения и умирать на поле боя – это и есть подлинная свобода. И пока не известно, сколько ещё рядовых украинцев должно погибнуть, прежде чем они осознают, что их настоящий враг находится в Киеве, а не в Кремле.