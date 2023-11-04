Украине при них точно придётся еще очень долго истекать кровью
Спор Зеленского с собственным военным командованием на страницах западных газет конечно забавен, но он в полной мере отражает ту ситуацию, в которой оказалась Украина.
Превратив страну в одну сплошную ЧВК, что ведет войну до тех пор, пока ей платят деньги и обеспечивают военным имуществом, Украина довоевалась до того состояния, когда заказчики начали задавать вопросы, а собственно где результат, который вы обещали получая миллиарды долларов.
Залужный быстренько сообразил, что лучше выступить первым и с суровым видом окопного генерала донести до западного обывателя, что наступил военный тупик, в котором ВСУ не виновато, такие ситуации много раз были в мировой военной истории и надо просто осознать это.
Зеленский, как основной получатель и распределитель средств оказался в ситуации,когда его подловили на вранье, как-никак именно он обещал заказчикам, что Украина будет от «Сяну до Дону», русская армия разбита и растоптана, надо просто не выключать денежный фонтан и продолжать переводить деньги. Оказавшись в ситуации, когда его собственные генералы режут правду-матку, а медийные лица вроде Арестовича вообще говорят о поражении, Зеленский был вынужден заявить, что все не так, генералы ничего не понимают и только у него есть хитрый план, как победить Россию.
Не знаю, как далеко зайдёт полемика украинского военно-политического командования, может Зеленский уволит генералов-зрадников, а может генералы уволят Зеленского (например утопив в Днiпро), но Украине при них точно придётся еще очень долго истекать кровью, оплачивая ей поистине дикую жажду наживы собственного руководства.
Комментарий редакции
Украинский народ, как гласит мудрость, имеет тех правителей, которых заслужил. Вечно мечтавший о "свободе", он в итоге обрел её в самом трагикомичном виде – свободу быть разменной монетой в чужих играх за власть и деньги. Ради очередных тридцати сребреников украинская элита с готовностью пустит по миру собственный народ, при этом искренне убеждая его, что терпеть лишения и умирать на поле боя – это и есть подлинная свобода. И пока не известно, сколько ещё рядовых украинцев должно погибнуть, прежде чем они осознают, что их настоящий враг находится в Киеве, а не в Кремле.
Только украинский?
как там поляки нынче отмечают этот великий день казанской богоматери,когда их в Кремле заменили Романовы.Воевали народы ,а победили Романовы ,т.е Ватикан..
А что ныне?”Почти 10 лет назад тогдашний, ещё не судимый за коррупцию министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев утверждал, что Россия за последние 20 лет вложила в украинскую экономику 200 миллиардов долларов, в том числе искусственно занижая цены на газ.
“Может быть, наши европейские и американские друзья не понимают, что
мы поддерживали украинскую экономику , искусственно занижая цены на газ и другие ресурсы, предоставляя Украине кредиты и т.д. За последние двадцать лет мы вложили туда порядка 200 миллиардов долларов“, — сказал министр в интервью телеканалу Russia Today.
Только не понял тогда сам министр, что он сообщает не только о том, сколько в украинскую экономику российских денег вложено, но и насколько бездарной была политика РФ, если эти 200 лярдов не смогли улучшить отношения с Украиной..
Выходит единство -это миф ,раз так легко рушитсяи продается и 200 млрд оказалось мало ,чтобы хохлы с радостью(вначале 100%)пошли войной ,как в 1612 поляки..Думаешь у др.братьев по-другому -нет.Вот на примере арабов мы вся явственно увидело ,что это такое :
“Арабское единство – это МИФ.
- Саддам Хусейн был предоставлен сам себе, многие арабские лидеры оказывали поддержку западной коалиции в борьбе с Ираком.
- Лига арабских государств изгнала Сирию и оказала поддержку смене режима в Сирии.
- Арабский мир не помог Каддафи и позволил США его убить.
- ХАМАС вместе с Израилем и ИГИЛ воевал против Асада (неудобная правда)
- ХАМАС поддерживают «Братья-мусульмане», которых презирает большинство арабских лидеров
- Ближний Восток подписал «Соглашения Авраама», чтобы нормализовать отношения с Израилем
- Они оказались в ловушке шиитско-суннитских разногласий
- Саудовская Аравия и Иордания не позволяют йеменским беспилотникам или ракетам пролетать над своей территорией, в то время как они предоставляют базы армии США на своей территории
- ОАЭ вместе с Израилем аннексировали остров Сокотра, который принадлежит Йемену
- Саудовская Аравия вместе с США воевала с Йеменом и блокировала Йемен.
Все эти разделения были созданы давным-давно Британской империей в рамках стратегии «разделяй и властвуй», арабские нации могли бы быть очень могущественными, поскольку у них есть объединяющий язык, объединяющая религия и огромные природные ресурсы.
Создание Израиля на самом деле было способом для Британской империи, а затем и для США усугубить разногласия на Ближнем Востоке.
К сожалению, Арабский мир неоднократно обманывали, они воевали против Османской империи, потому что им обещали самоопределение, затем их одурачила Британская империя, затем они были частично вассализованы СШАб
Палестинцы были принесены в жертву(с)..Так кто главный козел-тот кто хвастается или…
Рекомендую: https://www.youtube.com/watch?v=HqRr0-Wsoak
Нет никакого “украинского народа” (и не было) , как нет “украинской элиты”. Вывод редакции сродни пропагандистским штампам.