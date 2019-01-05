Новости Украины и Новороссии 05 января 2019

В попытке достучаться до «свидомых» мозгов.

Прошло немногим более 5 лет с момента написания нижеследующих строк: «В очередной раз, прилетев из Европы в Киев, я попал в пучину бурного протестного движения, которое с переменным успехом продолжается в Украине уже в течение нескольких последних десятилетий и периодически выливается в различного рода «майданы»…

Поскольку я по-прежнему убежден, что всем участникам тех майданных событий крайне необходимо критическое их осмысление — во избежание многократного повторения одних и тех же заблуждений — то не оставляю надежду на то, что моя краткая статья, написанная 27 декабря 2013 г., поможет извлечь хоть какие-то уроки из произошедшего 5 лет назад.

Оригинал статьи можно найти по ссылке https://buzina.org/golos-naroda/1156-majdany-iproblemy-ukrainy.html, а ниже для напоминания прилагаю лишь её отдельные выдержки:

— «…меня не покидает ощущение того, что некие силы преднамеренно используют малограмотный и доверчивый украинский люд в своих меркантильных интересах. И хотя, с одной стороны, по-человечески жаль этих людей, проводящих зимние ночи в малопригодных походных условиях, с другой же стороны, вызывает гнев глупость этого народа, стремящегося таким путем вознести на трон нового «Короля», чтобы опять через короткий промежуток времени в отчаянии воскликнуть, что «Король-то голый!»…»;

— «…так называемая „перезагрузка” власти, которой добивается господин Виталий Кличко и его соратники, вряд ли закончится чем-то позитивным, поскольку ни он, ни его антураж не отличаются особой глубиной мысли и анализа происходящего и не предлагают конкретной программы или сценария для развития экономики страны. „Евромайдан”, как и предыдущие „сбиговыська” подобного рода, наполнен лишь крикливыми прокламациями, лозунгами и речевками, нацеленными на зомбирование собравшегося народа…»;

— «…любая „перезагрузка” закончится неудачей без смены „матрицы экономического и социально-политического устройства” украинского общества… Начнем с наиболее важного экономического параметра этой матрицы. Для Украины, как и России, а также некоторых иных стран бывшего СССР, характерно так называемое олигархическое устройство экономики …все 23 года существования Украины принесли ужасную социальную несправедливость в распределении доходов, привели к обнищанию большинства людей и созданию массы недовольных и обиженных граждан…»;

— «…при этом все лакомые куски украинской экономики и СМИ, были захвачены еще в период правления президентов Кравчука и Кучмы, определенной когортой людей… к ним прежде всего относятся такие олигархи, как Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие… пока эта олигархо-этническая проблема не будет открыто и честно рассмотрена и ей не будет найдено адекватного решения, позитивных сдвигов в украинской экономике добиться будет нелегко… В таких экономических условиях достижение народного благополучия является эфемерным, а точнее — просто невозможным…»;

— «…не нужно особо много ума для того, чтобы управлять высокоприбыльным бизнесом в условиях монопольного рынка. Именно такого положения достигали украинские олигархи в ходе приватизации 90-х годов прошлого века. Огромные и уникальные по своему характеру металлургические, химические и иного рода сырьевые комбинаты и предприятия были ими тогда приватизированы практически за бесценок»;

— «…правильным лозунгом „Евромайдана” должен быть не „Банду — геть”, а „Всех олигархов — геть”. Осуществление данного лозунга невозможно без возврата в собственность народа наиболее прибыльных предприятий, неправомерно приватизированных в конце 90-х и начале 2000-х годов …»;

Кстати, во многих странах стратегические отрасли и предприятия-монополии находятся в государственной собственности. В той же Норвегии наиболее прибыльной является контролируемая государством нефтегазовая компания STATOIL (currently EQUINOR), опровергая тем самым распространяемые лживые заявления о том, что частная собственность ВСЕГДА наиболее эффективна.

— «…ведь большая часть вышеназванных олигархов существенно минимизирует налогообложение путем вывода прибыли подконтрольных им предприятий через оффшоры. Соответственно, украинский бюджет недополучает огромные суммы денег и вся налоговая нагрузка неподъемным бременем ложится на мелкий и средний бизнес, который буквально задыхается и уходит „в тень”, еще больше уменьшая и без того незначительную базу налогообложения…»;

— «…поэтому пусть уж украинские олигархи проявляют свою „недюжинную смекалку”, приватизируя по-настоящему убыточные производства, и путем их эффективного менеджмента достигают сказочной прибыльности в условиях высоко конкурентной среды…».

И кстати, распространение частной собственности в сфере торговли и оказания разного рода услуг является, пожалуй, наиболее ярким примером позитивного эффекта конкуренции на Украине. Неконтролируемые государством частные монополии порождают олигархат и всегда опасны для общества, тогда как от конкуренции мелких и средних частных собственников всегда выигрывает конечный потребитель, т. е. весь народ.

Практически все, написанное мной 5 лет назад, остается актуальным и сегодня. Майдан фундаментально ничего не изменил!!!

В свое время, как заокеанские вдохновители, так и доморощенные «реализаторы майдана» сделали ставку на активное национальное «свидомое» население Украины. Более того, наиболее агрессивные «свидомые» группировки типа «Правый сектор»*, С14*, УНА-УНСО* и другие были не только движущей силой «революции гідности» в 3 2014 году, но продолжают и сегодня терроризировать несогласных и мыслящих иначе по всей территории Украины.

Причем, по имеющимся у меня неопровержимым доказательствам, действуют они зачастую по указке и при прямом покрывательстве руководства Украины и её государственной службы безопасности. Всяк, кто в трезвом уме и при ясной памяти не станет оспаривать тот факт, что без диких майданных скаканий и кричалок «москаляку на гіляку — москалів на ножі» удалось бы избежать многих негативных послемайданных событий (потери территорий, экономического обвала и т. д. и т. п.).

При условии же соблюдения разумных дипломатических отношений с Россией, возможно, удалось бы сохранить и большую часть достигнутых Украиной к 2014 году российских торговых преференций при одновременном последовательном движении в Европу и получении безвиза с ЕС.

Ведь даже самая щедрая помощь со стороны США и Европы послужит для Украины лишь незначительной тактической компенсацией тех стратегических экономических потерь в закупках, ненужной никому кроме России, продукции украинского машиностроения с высокой добавленной стоимостью.

Потеря именно этих заказов послужила причиной де-индустриализации, закрытия в Украине огромного числа технологичных производств и потери большого числа относительно высокооплачиваемых рабочих мест. В 2015 г. все это позволило американскому послу Паэту торжественно объявить в Киеве о превращении Украины в аграрную «Супердержаву».

К сожалению, с тех пор этот сомнительный американский титул не принес какого-либо облегчения в жизни украинского народа.

Стоит также напомнить, что, начиная с «оранжевой» революции, все «свидомые» украинские правительства с иррациональным упорством своими провокационными действиями и заявлениями фактически отказывались от того, к чему всячески, преодолевая огромное давление союзников, стремится Германия, а именно — получению российского газа на льготных условиях и служению хабом по его транспортировке и распределению в Европе.

Немцы, жестко конкурируя на мировом рынке, прекрасно знают какова важность стоимости энергоресурсов в цене выпускаемой продукции, а следовательно и в достижении конкурентного преимущества при ее сбыте на мировых рынках!!! Поэтому-то Германия никогда не откажется от «Северных» и прочих российских энергопотоков, в то время как украинские «свидомые» всегда готовы поступать по правилу упрямого ребенка «Назло русской бабушке — уши отморожу!!!» Даже сегодня президент Порошенко вместе с премьером Гройсманом и иными правительственными чиновниками пытаются «не мытьем, так катаньем» внедрить в «свидомые» мозги абсолютно абсурдную идею народного блага от высокой цены на реверсный якобы «нероссийский газ».

При этом президент-лицемер продолжает дальше раскалывать украинское общество, плавно переходя от идеи «єдиної мови» к более пещерной идее — «єдиної церкви». Тот факт, что практически все современные государства многоконфессиональны и не имеют одной «государственной религии», а нередко и «єдиної державної мови», абсолютно игнорируется украинским режимом.

Действительно, современная Украина — это одновременно и театр абсурда, и полигон для ведения «гибридных» и прочих информационных войн, и место проведения психоаналитических операций.

К большому сожалению, вся история «незалежной» Украины является наглядной демонстрацией «мудрості українского народу» и того насколько он «силен задним умом». И хотя на каждом «майдане» звучат речи о том «наскільки розумні наші люди», практически все «майданные» решения этих «розумних людей» заканчиваются очередным фиаско…

К сожалению, они не учатся даже на своих ошибках, не то что «на чужих»!!! Населению, которое стигматизировано ярлыками «ватник», «сепар», зомбировано кричалками типа «Чемодан — вокзал — Россия» и запугано вопросами «Чей Крым?», не позволено мыслить шире и искать ответы на вопрос «Почему ТАК, а не иначе?» Большая часть «свидомых» украинцев продемонстрировала в прошлом и продолжает демонстрировать сегодня «негибкость ума» и неумение создавать нечто новое и по- настоящему позитивное. Ведь вместо достижения экономического благополучия путем разработки новых технологий мирового уровня с использованием украинского языка, «свидомые» даже свою «мову» навязывают с применением насилия (и зачастую не только морального).

А почему бы хваленным украинским программистам не написать на «мове» компьютерные программы, сопоставимые по положительному эффекту с программами Microsoft, SAP, Oracle и т. д.? В реальности же сегодняшний украинский режим, не в состоянии с использованием «спивучей мовы» сотворить хоть какие-либо конкурентоспособные инновационные продукты (материальные, интеллектуальные и т. п.) и вызвать тем самым искренний интерес к ее изучению.

Однако, в порыве «майданного» свободолюбия, он вводит самое жесткое «мовное квотирование» СМИ с разного рода административными и штрафными санкциями. Поэтому осмелюсь утверждать что, до тех пор пока большинство активных участников майданных событий 2013–14 годов будут «стоять на своем» и не будут готовы с покаянием признать свои ошибки, предпринимая при этом шаги к их устранению, Украина под растущей угрозой деинтеграции неумолимо продолжит движение «вперед» на свалку истории.

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Геннадий В. Барзикофф, Германия

*запрещенные в России экстремистские организации