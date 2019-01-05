Новости Украины и Новороссии 05 января 2019
- 11:31 Лже-митрополит Епифаний рассказал, когда и где покажет томос.
- 05:30 «Майданы и проблемы Украины — 5 лет спустя…».
- 05:29 Украинские марки в честь дивизии СС.
- 03:30 Почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керченский пролив военные корабли (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:16 Hекoмпeтeнтный гипepлуп.
- 00:00 «Они пойдут на Киев»: на Украине ждут удара со стороны Белоруссии (ВИДЕО).
- Вчера 23:35 Русскоязычных граждан Украины ждут штрафы и тюрьмы.
- Вчера 21:55 Украинский пранкер пугал жителей Магнитогорска «новыми взрывами».
Лже-митрополит Епифаний рассказал, когда и где покажет томос
Лже-митрополит Епифаний, возглавивший «православную церковь Украины» (ПЦУ), рассказал, когда и где покажет «патрiотам» заветный томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.
По словам Епифания, 7 января с 10 утра (11:00 мск) он планирует служить божественную литургию в соборе Святой Софии. Томос уже будет находиться в соборе, однако вход на его территорию для простых украинцев «будет ограничен из соображений безопасности».
Желающие смогут посмотреть богослужение на установленном на Софийской площади большом экране, уточнил Епифаний.
«После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00», — пишет лже-митрополит на своей странице в соцсети.
Напомним, ранее Епифаний обещал, что официальное подписание томоса для Украины Константинопольским патриархом Варфоломеем состоится уже сегодня, 5 января. Сегодня в Турцию за религиозным ярлыком едут президент Порошенко и спикер Рады Парубий.
Читайте также: «Они пойдут на Киев»: на Украине ждут удара со стороны Белоруссии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Майданы и проблемы Украины — 5 лет спустя…»
В попытке достучаться до «свидомых» мозгов.
Прошло немногим более 5 лет с момента написания нижеследующих строк: «В очередной раз, прилетев из Европы в Киев, я попал в пучину бурного протестного движения, которое с переменным успехом продолжается в Украине уже в течение нескольких последних десятилетий и периодически выливается в различного рода «майданы»…
Поскольку я по-прежнему убежден, что всем участникам тех майданных событий крайне необходимо критическое их осмысление — во избежание многократного повторения одних и тех же заблуждений — то не оставляю надежду на то, что моя краткая статья, написанная 27 декабря 2013 г., поможет извлечь хоть какие-то уроки из произошедшего 5 лет назад.
Оригинал статьи можно найти по ссылке https://buzina.org/golos-naroda/1156-majdany-iproblemy-ukrainy.html, а ниже для напоминания прилагаю лишь её отдельные выдержки:
— «…меня не покидает ощущение того, что некие силы преднамеренно используют малограмотный и доверчивый украинский люд в своих меркантильных интересах. И хотя, с одной стороны, по-человечески жаль этих людей, проводящих зимние ночи в малопригодных походных условиях, с другой же стороны, вызывает гнев глупость этого народа, стремящегося таким путем вознести на трон нового «Короля», чтобы опять через короткий промежуток времени в отчаянии воскликнуть, что «Король-то голый!»…»;
— «…так называемая „перезагрузка” власти, которой добивается господин Виталий Кличко и его соратники, вряд ли закончится чем-то позитивным, поскольку ни он, ни его антураж не отличаются особой глубиной мысли и анализа происходящего и не предлагают конкретной программы или сценария для развития экономики страны. „Евромайдан”, как и предыдущие „сбиговыська” подобного рода, наполнен лишь крикливыми прокламациями, лозунгами и речевками, нацеленными на зомбирование собравшегося народа…»;
— «…любая „перезагрузка” закончится неудачей без смены „матрицы экономического и социально-политического устройства” украинского общества… Начнем с наиболее важного экономического параметра этой матрицы. Для Украины, как и России, а также некоторых иных стран бывшего СССР, характерно так называемое олигархическое устройство экономики …все 23 года существования Украины принесли ужасную социальную несправедливость в распределении доходов, привели к обнищанию большинства людей и созданию массы недовольных и обиженных граждан…»;
— «…при этом все лакомые куски украинской экономики и СМИ, были захвачены еще в период правления президентов Кравчука и Кучмы, определенной когортой людей… к ним прежде всего относятся такие олигархи, как Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие… пока эта олигархо-этническая проблема не будет открыто и честно рассмотрена и ей не будет найдено адекватного решения, позитивных сдвигов в украинской экономике добиться будет нелегко… В таких экономических условиях достижение народного благополучия является эфемерным, а точнее — просто невозможным…»;
— «…не нужно особо много ума для того, чтобы управлять высокоприбыльным бизнесом в условиях монопольного рынка. Именно такого положения достигали украинские олигархи в ходе приватизации 90-х годов прошлого века. Огромные и уникальные по своему характеру металлургические, химические и иного рода сырьевые комбинаты и предприятия были ими тогда приватизированы практически за бесценок»;
— «…правильным лозунгом „Евромайдана” должен быть не „Банду — геть”, а „Всех олигархов — геть”. Осуществление данного лозунга невозможно без возврата в собственность народа наиболее прибыльных предприятий, неправомерно приватизированных в конце 90-х и начале 2000-х годов …»;
Кстати, во многих странах стратегические отрасли и предприятия-монополии находятся в государственной собственности. В той же Норвегии наиболее прибыльной является контролируемая государством нефтегазовая компания STATOIL (currently EQUINOR), опровергая тем самым распространяемые лживые заявления о том, что частная собственность ВСЕГДА наиболее эффективна.
— «…ведь большая часть вышеназванных олигархов существенно минимизирует налогообложение путем вывода прибыли подконтрольных им предприятий через оффшоры. Соответственно, украинский бюджет недополучает огромные суммы денег и вся налоговая нагрузка неподъемным бременем ложится на мелкий и средний бизнес, который буквально задыхается и уходит „в тень”, еще больше уменьшая и без того незначительную базу налогообложения…»;
— «…поэтому пусть уж украинские олигархи проявляют свою „недюжинную смекалку”, приватизируя по-настоящему убыточные производства, и путем их эффективного менеджмента достигают сказочной прибыльности в условиях высоко конкурентной среды…».
И кстати, распространение частной собственности в сфере торговли и оказания разного рода услуг является, пожалуй, наиболее ярким примером позитивного эффекта конкуренции на Украине. Неконтролируемые государством частные монополии порождают олигархат и всегда опасны для общества, тогда как от конкуренции мелких и средних частных собственников всегда выигрывает конечный потребитель, т. е. весь народ.
Практически все, написанное мной 5 лет назад, остается актуальным и сегодня. Майдан фундаментально ничего не изменил!!!
В свое время, как заокеанские вдохновители, так и доморощенные «реализаторы майдана» сделали ставку на активное национальное «свидомое» население Украины. Более того, наиболее агрессивные «свидомые» группировки типа «Правый сектор»*, С14*, УНА-УНСО* и другие были не только движущей силой «революции гідности» в 3 2014 году, но продолжают и сегодня терроризировать несогласных и мыслящих иначе по всей территории Украины.
Причем, по имеющимся у меня неопровержимым доказательствам, действуют они зачастую по указке и при прямом покрывательстве руководства Украины и её государственной службы безопасности. Всяк, кто в трезвом уме и при ясной памяти не станет оспаривать тот факт, что без диких майданных скаканий и кричалок «москаляку на гіляку — москалів на ножі» удалось бы избежать многих негативных послемайданных событий (потери территорий, экономического обвала и т. д. и т. п.).
При условии же соблюдения разумных дипломатических отношений с Россией, возможно, удалось бы сохранить и большую часть достигнутых Украиной к 2014 году российских торговых преференций при одновременном последовательном движении в Европу и получении безвиза с ЕС.
Ведь даже самая щедрая помощь со стороны США и Европы послужит для Украины лишь незначительной тактической компенсацией тех стратегических экономических потерь в закупках, ненужной никому кроме России, продукции украинского машиностроения с высокой добавленной стоимостью.
Потеря именно этих заказов послужила причиной де-индустриализации, закрытия в Украине огромного числа технологичных производств и потери большого числа относительно высокооплачиваемых рабочих мест. В 2015 г. все это позволило американскому послу Паэту торжественно объявить в Киеве о превращении Украины в аграрную «Супердержаву».
К сожалению, с тех пор этот сомнительный американский титул не принес какого-либо облегчения в жизни украинского народа.
Стоит также напомнить, что, начиная с «оранжевой» революции, все «свидомые» украинские правительства с иррациональным упорством своими провокационными действиями и заявлениями фактически отказывались от того, к чему всячески, преодолевая огромное давление союзников, стремится Германия, а именно — получению российского газа на льготных условиях и служению хабом по его транспортировке и распределению в Европе.
Немцы, жестко конкурируя на мировом рынке, прекрасно знают какова важность стоимости энергоресурсов в цене выпускаемой продукции, а следовательно и в достижении конкурентного преимущества при ее сбыте на мировых рынках!!! Поэтому-то Германия никогда не откажется от «Северных» и прочих российских энергопотоков, в то время как украинские «свидомые» всегда готовы поступать по правилу упрямого ребенка «Назло русской бабушке — уши отморожу!!!» Даже сегодня президент Порошенко вместе с премьером Гройсманом и иными правительственными чиновниками пытаются «не мытьем, так катаньем» внедрить в «свидомые» мозги абсолютно абсурдную идею народного блага от высокой цены на реверсный якобы «нероссийский газ».
При этом президент-лицемер продолжает дальше раскалывать украинское общество, плавно переходя от идеи «єдиної мови» к более пещерной идее — «єдиної церкви». Тот факт, что практически все современные государства многоконфессиональны и не имеют одной «государственной религии», а нередко и «єдиної державної мови», абсолютно игнорируется украинским режимом.
Действительно, современная Украина — это одновременно и театр абсурда, и полигон для ведения «гибридных» и прочих информационных войн, и место проведения психоаналитических операций.
К большому сожалению, вся история «незалежной» Украины является наглядной демонстрацией «мудрості українского народу» и того насколько он «силен задним умом». И хотя на каждом «майдане» звучат речи о том «наскільки розумні наші люди», практически все «майданные» решения этих «розумних людей» заканчиваются очередным фиаско…
К сожалению, они не учатся даже на своих ошибках, не то что «на чужих»!!! Населению, которое стигматизировано ярлыками «ватник», «сепар», зомбировано кричалками типа «Чемодан — вокзал — Россия» и запугано вопросами «Чей Крым?», не позволено мыслить шире и искать ответы на вопрос «Почему ТАК, а не иначе?» Большая часть «свидомых» украинцев продемонстрировала в прошлом и продолжает демонстрировать сегодня «негибкость ума» и неумение создавать нечто новое и по- настоящему позитивное. Ведь вместо достижения экономического благополучия путем разработки новых технологий мирового уровня с использованием украинского языка, «свидомые» даже свою «мову» навязывают с применением насилия (и зачастую не только морального).
А почему бы хваленным украинским программистам не написать на «мове» компьютерные программы, сопоставимые по положительному эффекту с программами Microsoft, SAP, Oracle и т. д.? В реальности же сегодняшний украинский режим, не в состоянии с использованием «спивучей мовы» сотворить хоть какие-либо конкурентоспособные инновационные продукты (материальные, интеллектуальные и т. п.) и вызвать тем самым искренний интерес к ее изучению.
Однако, в порыве «майданного» свободолюбия, он вводит самое жесткое «мовное квотирование» СМИ с разного рода административными и штрафными санкциями. Поэтому осмелюсь утверждать что, до тех пор пока большинство активных участников майданных событий 2013–14 годов будут «стоять на своем» и не будут готовы с покаянием признать свои ошибки, предпринимая при этом шаги к их устранению, Украина под растущей угрозой деинтеграции неумолимо продолжит движение «вперед» на свалку истории.
Читайте также: «Это важнее Донбасса!» На Украине грозят жёстким ответом на новый план России в Крыму (ВИДЕО)
Геннадий В. Барзикофф, Германия
*запрещенные в России экстремистские организации
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские марки в честь дивизии СС
На Украине нет фашизма (с) любой идиот
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керченский пролив военные корабли (ФОТО, ВИДЕО)
Украина направит в Керченский пролив военные корабли, на борту которых будут находиться международные наблюдатели. Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.
Ранее представители Киева уже сообщали о таких намерениях, в частности глава СНБО Александр Турчинов. В ответ в Госсовете Крыма напомнили, что украинские суда могут свободно проходить через Керчь-Еникальский канал при соблюдении установленных правил и международных норм.
25 ноября три корабля ВМС Украины пренебрегли ими и вошли в территориальные воды РФ, после чего игнорировали законные требования пограничников покинуть район. Сотрудникам российских служб пришлось задержать суда. Между тем эксперты полагают, что Киев может повторить эту провокацию в надежде, что международные наблюдатели согласятся в ней участвовать и России придётся их задержать.
РИА Новости © Алексей Мальгавко
Россия не запрещает украинским кораблям осуществлять проход через Керченский пролив, однако суда должны соблюдать необходимые процедуры и следовать нормам международного права. Об этом заявил RT депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев намерен продолжить вести свои суда по Керчь-Еникальскому каналу.
«Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов.
Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом», — сказал Ганжара.
При этом, по его словам, после ноябрьского инцидента «любые проходы украинских кораблей вызывают у России особое внимание», поскольку сложно представить, «на какую провокацию они готовы пойти».
«Военных кораблей уже не осталось у украинского флота. Те суда, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего. Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами, и того, что руководство их подставило. Военные корабли, несмотря на эту украинскую риторику, будет сложно увидеть в Керченском проливе», — пояснил крымский депутат.
Ранее Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Украины Степана Полторака, предостерёг Москву от совершения «новых провокаций» в Керченском проливе. По его словам, в следующий раз украинские моряки будут якобы находиться под присмотром международных наблюдателей.
«Здесь всё очень просто. Согласно международным договорённостям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Чёрного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать», — сказал Бирюков в эфире украинского Пятого канала.
Заметим, что ранее о подобных намерениях заявляли и другие официальные лица Украины, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, это принципиальный для Киева вопрос, с которым «нельзя медлить». Глава СНБО предложил принять участие в проходе через Керченский пролив «партнёрам Украины, представителям ОБСЕ и других международных организаций».
При этом в российском МИД слова Турчинова расценили как подготовку к очередной провокации.
«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию… Многие партнёры Украины реально пытаются заняться поиском путей деэскалации», — сказала Захарова на брифинге.
Впрочем, позднее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак и вовсе предложил отправить в Керчь-Еникальский канал корабль ВМС Великобритании.
«Будет и 20, и 30, и 100 (проходов. — прим. ред.), и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — отмечал глава Минобороны Украины Степан Полторак.
Между тем в Москве подчёркивают, что препятствий для прохода украинских судов в Керченском проливе нет. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, из-за достаточно интенсивной международной навигации в этой акватории существует определённый порядок технического уведомления администрации порта Керчь, который необходимо соблюдать.
Между Россией и Украиной есть договорённость о свободном проходе кораблей, в том числе военных, однако они не имеют права совершать провокации, отметил в разговоре с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
«Они могут беспрепятственно проходить через пролив, но только проходить. Они не имеют права там задерживаться, не могут покидать фарватер пролива и приближаться к территориальным водам Российской Федерации. На провокации тоже не имеют права», — уточнил эксперт.
По его мнению, инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, был заранее спланированной вооружённой провокацией, потому что корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России.
Манойло считает, что Киев намеревается повторить провокацию. Как полагает эксперт, украинские власти надеются, что международные наблюдатели согласятся в ней участвовать, и тогда России придётся их задержать за нарушение границы.
«Тогда они выступят с громкими протестами, и к ним присоединится весь западный либеральный мир», — подчеркнул политолог в беседе с RT.
Читайте также: Жуткая смерть: в Харькове зверски убиты две иностранные студентки (ФОТО, ВИДЕО)
Роман Шимаев, Анна Лушникова
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Они пойдут на Киев»: на Украине ждут удара со стороны Белоруссии (ВИДЕО)
Киев может утратить контроль над границей с Белоруссией, что может обернуться серьезнейшими последствиями, заявил украинский военный эксперт, бывший сотрудник министерства обороны Украины Иван Апаршин.
«Для меня главная проблема заключается в том, что делать с белорусской границей. Сегодня именно там возникла проблема, и если руководство, которое видит её решение исключительно дипломатическим путём, сегодня, а не завтра, не примет решение касаемо белорусской границы…
А вы знаете, что после переговоров Путина и президента Белоруссии это реальная угроза для Украины. Над этим необходимо работать, мы же не можем этот вопрос обеспечить за один день, и за месяц не обеспечим. Это год, а может, и больше. Это совсем другая конфигурация обороны страны, совсем другие ресурсы, решения, видение», — обеспокоен Апаршин.
Военный специалист уверен, что Украине необходимо максимально решительно действовать на белорусском направлении и что заниматься вопросом надлежит действующему президенту.
Также он добавил, что Киеву нужно поменять структуру обороны страны:
«Появляется новый риск. Я не исключаю, что в ближайшие 2–3 года белорусское направление станет для Украины более угрожающим, чем донецкое и луганское направления, и там последствия будут намного страшнее, потому что это прямой выход на Киев».
Читайте также: «Несём потери»: боевик ВСУ дал прогноз, что ждёт Донбасс в 2019 году (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Русскоязычных граждан Украины ждут штрафы и тюрьмы
Уже в наступившем году русскоязычных украинцев в полном соответствии с нормами нового подготовленного закона ожидают штрафы и даже тюремное заключение за несоблюдение нового закона о государственном языке.
Как пишут «Известия», новый законопроект направлен на тотальную украинизацию, глубоко проникающую в частную жизнь граждан.
Документ предписывает обязательное использование украинского языка в сфере услуг для предприятий всех форм собственности. Даже интернет не станет исключением — украиноязычная версия должна будет загружаться на всех интернет-ресурсах по умолчанию.То же касается и печатных СМИ: печать на русском допускается только при наличии аналогичного тиража на украинском языке.
В первоначальной редакции данные нормы распространялись и на другие языки, но после жалоб ряда англоязычных СМИ для языков Европейского Союза было сделано «послабление».
Контролировать исполнение нового закона будет специальная Нацкомиссия по стандартам украинского языка и уполномоченный по защите украинского языка. За несоблюдение норм закона предусматриваются штрафы, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.
У уполномоченного появятся помощники — специальные «языковые инспекторы». И хотя депутаты утверждают, что из финальной редакции эту норму убрали, есть смысл подождать окончательной версии для голосования.
«Дело в том, что языковые инспекторы — это давняя традиция, с них украинизация начиналась в далеких 90-х годах прошлого века. Правда, тогда это было исключительно самодеятельностью местных советов, а занимались этим полоумные энтузиасты. Никаких реальных полномочий у них не было, поэтому в ответ на требование писать ценники и названия товаров по-украински торговцы на рынках обычно таких инспекторов просто посылали. И вот теперь у последних появится шанс отомстить», — пишет издание.
Принятие закона ожидается в январе — феврале 2019 года.
Читайте также: Жуткая смерть: в Харькове зверски убиты две иностранные студентки (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский пранкер пугал жителей Магнитогорска «новыми взрывами»
Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков) в прямом эфире YouTube-канала глумился над магнитогорской трагедией.
В настоящий момент видео удалено, при этом в Twitter блогера сохранилась запись трансляции.
Вольнов обзванивал жителей Магнитогорска, представлялся сотрудником МЧС и запугивал их «новыми взрывами». Также он связывался с сотрудниками коммунальных служб и с родственниками погибших.
Помимо этого, пранкер дозвонился в местное отделение ФСБ и попросил сотрудника горячей линии сообщить ему, где «произойдет следующий взрыв».
Во время эфира негодяй собирал денежные пожертвования от зрителей, а после появления в СМИ первой информации о себе назвал российских журналистов «животными».
В марте прошлого года Вольнов распространял фальшивую информацию о «трехстах погибших» при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В действительности трагедия унесла жизни 60 человек. Позже блогер признался, что соврал о числе жертв, чтобы «нагнать градус накала».
Тогда Басманный суд Москвы по требованию СК заочно арестовал пранкера. Кувиков был объявлен в международный розыск.
Читайте также: В Новочеркасске обрушилось здание (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
“Они пойдут на Киев..” Они никуда не пойдут. Шабаш жидов в Большом Кремлёвском Дворце 6 января 2019 г. Открытая демонстрация гоям , кто хозяин. (Источник- реклама на НТВ.)