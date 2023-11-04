Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Анализ ситуации в Дагестане, где группа людей пыталась найти и задержать "евреев и армян" в аэропорту. Это рассматривается как проявление опасной нацификации части населения России.

2. Обсуждение "украинизации" российского информационного пространства – роста радикальных и экстремистских настроений. В качестве примера приводится скандальное высказывание Сатановского.

3. Анализ текущего этапа "специальной военной операции" на Украине. Высказывается мнение, что Россия перешла к "позиционной войне" и этот конфликт может затянуться.

4. Обсуждение того, как Зеленский и украинские власти используют конфликт для управления обществом и мобилизации – создают "биореактор".

5. Прогнозирование активизации "когнитивной войны" против России в ближайшие месяцы.

Вывод: в беседе анализируются процессы радикализации в российском обществе, высказываются опасения по поводу затягивания конфликта на Украине и усиления внешнего давления на Россию.