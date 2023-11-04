Комментарий редакции

Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., рассказывает о космической фоторазведке США 1950-60-х годов XX века:- зарождение в США интереса к разведке из космоса, мотивы, факторы и обломки U-2;- программа WS-117L, эволюция подходов;- секретность, легендирование и реорганизации;- о фобиях и буржуинском патриотизме;- тернистый путь программы Corona к успеху;- о «ведре», Белке и Стрелке;- создание NRO – как итог начального этапа развития космической разведки США.

Основные тезисы беседы:

- После Второй мировой войны США столкнулись с информационным дефицитом о военном потенциале СССР из-за нехватки надежных данных разведки.

- Было принято решение использовать авиационную и космическую разведку для получения фотоснимков советских объектов.

- Разрабатывалась программа создания самолета-разведчика U-2 и спутниковой системы "Корона".

- Программа "Корона" прошла через много трудностей, неудач и реорганизаций, прежде чем получила первые работоспособные аппараты.

- В конце 1950-х – начале 1960-х годов США начали регулярно получать разведданные о СССР с помощью самолетов U-2 и спутников "Корона".

Вывод: несмотря на сложности, США сумели создать эффективную систему воздушной и космической разведки, давшую им ценную информацию о СССР в период Холодной войны.