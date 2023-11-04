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Е. Бабичев. Военно-космическая деятельность.Космическая разведка США в период холодной войны. Ч. I

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Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., рассказывает о космической фоторазведке США 1950-60-х годов XX века:
- зарождение в США интереса к разведке из космоса, мотивы, факторы и обломки U-2;
- программа WS-117L, эволюция подходов;
- секретность, легендирование и реорганизации;
- о фобиях и буржуинском патриотизме;
- тернистый путь программы Corona к успеху;
- о «ведре», Белке и Стрелке;
- создание NRO – как итог начального этапа развития космической разведки США.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

- После Второй мировой войны США столкнулись с информационным дефицитом о военном потенциале СССР из-за нехватки надежных данных разведки.

- Было принято решение использовать авиационную и космическую разведку для получения фотоснимков советских объектов.

- Разрабатывалась программа создания самолета-разведчика U-2 и спутниковой системы "Корона".

- Программа "Корона" прошла через много трудностей, неудач и реорганизаций, прежде чем получила первые работоспособные аппараты.

- В конце 1950-х – начале 1960-х годов США начали регулярно получать разведданные о СССР с помощью самолетов U-2 и спутников "Корона".

Вывод: несмотря на сложности, США сумели создать эффективную систему воздушной и космической разведки, давшую им ценную информацию о СССР в период Холодной войны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7zAyma-B1EQ
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