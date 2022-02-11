Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность: как сбить советский спутник. Часть II
Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., рассказывает о противоспутниковом оружии (ПСО) США 1960-80 годов XX века:
- основные мотивы руководства США к созданию противоспутникового оружия;
- развитие проектов ПСО США с середины 60-х годов;
- эволюция подходов президентов США и военного руководства к созданию ПСО в 60-70-е годы;
- подготовка и ход переговоров между СССР и США о запрете ПСО 1978-79 гг.;
- решение о создании комплекса ASAT, состав, конструкция, испытания.
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