Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть II
Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., продолжает рассказ о противоспутниковом оружии (ПСО) СССР 1960-80-х годов XX века:
- зарождение программы ИС – Истребитель спутников;
- создание КА и наземной инфраструктуры;
- запуски спутников “Полет”;
- реорганизация создания комплекса ИС в 1964 г.;
- РН семейства “Циклон” вместо УР-200.
Противоспутниковое оружие СССР. Часть I: https://youtu.be/QNT7Xw95WUo
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