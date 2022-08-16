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Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть II

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Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., продолжает рассказ о противоспутниковом оружии (ПСО) СССР 1960-80-х годов XX века:
- зарождение программы ИС – Истребитель спутников;
- создание КА и наземной инфраструктуры;
- запуски спутников “Полет”;
- реорганизация создания комплекса ИС в 1964 г.;
- РН семейства “Циклон” вместо УР-200.

Противоспутниковое оружие СССР. Часть I: https://youtu.be/QNT7Xw95WUo

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mHqS9pZZIHw
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Тема: Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть I.
И ни одна сволочь в мире не посмела бы заставить их выступать под белым флагом!

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