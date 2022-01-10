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Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность: как сбить советский спутник. Часть I

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Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., рассказывает о противоспутниковом оружии США 1950-70 годов XX века:
- зарождение темы противоспутникового оружия (ПСО) – как реакция США на Первый спутник:
- изучение воздействия ядерного взрыва на спутники – взрывы в космосе;
- первые проекты и первые испытания ПСО;
- начало работ по лазерному и пучковому оружию;
- программа SAINT – инспекция или перехват на орбите;
- о близости ПРО и ПСО; о советских «галошах»;
- программы 505 и 437 – первые комплексы ПСО на боевом дежурстве.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4gyD-znUGsE
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