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Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть III.

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Евгений Бабичев, ветеран космодрома Плесецк, к.и.н., продолжает рассказ о противоспутниковом оружии (ПСО) СССР 1960-80-х годов XX века:
- лётные испытания комплекса «ИС»;
- особенности стартового комплекса;
- комплекс мишени «Тюльпан»;
- развитие «ИС» и закрытие темы;
- взгляды противника на возможности советского ПСО.

Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/

Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть I: https://youtu.be/QNT7Xw95WUo
Евгений Бабичев. Военно-космическая деятельность. Противоспутниковое оружие СССР. Часть II: https://youtu.be/mHqS9pZZIHw

Другие ролики Евгения Бабичева:
Военно-космическая деятельность: ударный космос: https://youtu.be/Aqe507fDtSg
Военно-космическая деятельность: как сбить советский спутник. Часть I: https://youtu.be/4gyD-znUGsE
Военно-космическая деятельность: как сбить советский спутник. Часть II: https://youtu.be/Zw7uK50LfzA
Советский космос. К 50-летию последнего пуска Н-1: https://youtu.be/9dbZCO_ddb4

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J-2s36Sn7T0
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