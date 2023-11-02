Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. Нужно познать законы мира и жить по ним, тогда будет меньше проблем и страданий. Нельзя навязывать другим свои мнения, нужно следовать объективным законам.

2. Человечество прошло этап материального развития и теперь должно перейти к развитию духовному, рациональному.

3. Для дальнейшего прогресса необходимо решить энергетическую проблему – создать новые источники энергии. Это поможет изменить общество в лучшую сторону.

4. Нужно просвещать людей, чтобы они проснулись и поняли реальное положение вещей. Должна возникнуть критическая масса просвещенных людей.

5. Необходимо развивать параллельные социальные структуры, которые будут решать проблемы общества вместо нынешних властных структур.

6. Требуется новая интегральная наука о человеке и новая концепция общества.

Вывод: для выхода из кризиса нужны перемены в сознании людей, новые источники энергии, просвещение населения и создание параллельных социальных структур, способных решить проблемы общества.