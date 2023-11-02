Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Игорь Острецов и Вячеслав Моисеев. Выход из смыслового тупика цивилизации

174 0

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. Нужно познать законы мира и жить по ним, тогда будет меньше проблем и страданий. Нельзя навязывать другим свои мнения, нужно следовать объективным законам.

2. Человечество прошло этап материального развития и теперь должно перейти к развитию духовному, рациональному.

3. Для дальнейшего прогресса необходимо решить энергетическую проблему – создать новые источники энергии. Это поможет изменить общество в лучшую сторону.

4. Нужно просвещать людей, чтобы они проснулись и поняли реальное положение вещей. Должна возникнуть критическая масса просвещенных людей.

5. Необходимо развивать параллельные социальные структуры, которые будут решать проблемы общества вместо нынешних властных структур.

6. Требуется новая интегральная наука о человеке и новая концепция общества.

Вывод: для выхода из кризиса нужны перемены в сознании людей, новые источники энергии, просвещение населения и создание параллельных социальных структур, способных решить проблемы общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=atAzruBr3KU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Материальный прогресс закончился. Принципиально новая схема развития. Игорь Острецов
Видеоблог: Игорь Острецов
Свалить СССР: спецоперация. Игорь Острецов. 2017
Видеоблог: Игорь Острецов (Часть 2-я)
Игорь Острецов. Я знаю, кто победит в ядерной войне.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru