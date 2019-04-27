Свалить СССР: спецоперация. Игорь Острецов. 2017
Чернобыль – сознательная диверсия?
Доктор технических наук, профессор Игорь Острецов о деградации советской элиты, и о том, как США пытались использовать слабые места атомной энергетики СССР.
При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:
Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/svalit-sssr-spetsoperatsiya-igor-ostretsov