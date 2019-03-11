Видеоблог: Игорь Острецов
10:41. 11 марта 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ядерный Апокалипсис или…
При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:
Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-igor-ostretsov