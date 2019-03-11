Видеоблог: Игорь Острецов

Концептуал СМИ Ядерный Апокалипсис или…

При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:



Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

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