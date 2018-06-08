Видеоблог №140: Бензин, ЕГЭ, Австрия, саммит по Корее

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, уважаемые читатели, мы записали при содействии Федерального агентства новостей.

Как всегда говорили на самые злободневные темы:

00:00 – В стране стремительно дорожает бензин. Правительство заявило о снижении акцизов, при этом такой шаг только снизит рост цен, но не вернёт прежние. В качестве причин роста цены на бензин, чаще всего, называют мировой рост цены на нефть. Как вы бы прокомментировали эти ситуацию?

03:09 – В России идёт сдача единого государственного экзамена и в СМИ появлялась информация об утечке ответов. Скажите, пожалуйста, насколько такая форма сдачи экзамена может оценить реальные способности учеников?

12:23 – Состоялся визит Путина в Австрию, различные соглашения подписаны. Как бы вы прокомментировали этот визит?

17:22 – На 12 июня намечена встреча в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном. Вокруг встречи идут разговоры о том, что она может не состояться. Как вы считаете, состоится ли она? И в случае если состоится, будут ли достигнуты какие-то договоренности?

24:02 – По сути в мире началась торговая война, США ввели заградительные пошлины на поставку металла. В ответ европейцы тоже грозят санкциями, Канада заявила, что пожалуется в ВТО. Мексика вводит 20-процентную пошлину на поставку свинины из штатов. Что же происходит?

38:17 – Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском объявила об обнаружении следов взрывчатки на самолёте. Почему спустя 8 лет польская комиссия продолжает расследование этого вопроса, находя все новые детали происшествия?

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P.S. А вот краткая текстовая версия, вышедшая на ФАН.

— Добрый день, Николай Викторович. В стране стремительно дорожает бензин. Правительство заявило о снижении акцизов, при этом такой шаг только снизит рост цен, но не вернёт прежние. В качестве причин роста цен на бензин, чаще всего называют мировой рост цены на нефть. Как вы бы прокомментировали эту ситуацию?

— Удивление вызывает то, что правительство оказалось совершенно неготово к тому, что в принципе небольшое количество игроков на нашем нефтяном и бензиновом рынке начнет спекулятивно поднимать цену: этого, естественно, следовало ожидать. Дальше начинается раскручивание спирали дорожания всего и вся или инфляция, с которой, собственно говоря, борются и правительство, и центральный банк. Договориться буквально с пятью-шестью компаниями, часть из которых государственные – это «Роснефть» и «Газпромнефть» — о том, что повышение цены будет иметь определенный предел, и все что будет свыше этого, можно через Федеральную антимонопольную службу просто изымать. К этому добавился фактор увеличения цены на нефть на мировом рынке. Увеличение стоимости на наш экспортный товар приводит к тому, что мы платим за все внутри нашей страны гораздо дороже. Нужно убедить производителей и продавцов, а это, в принципе, во многом одни и те же компании, не совершать каких-то резких спекулятивных движений. Увеличивается стоимость нефти на мировом рынке. Понятно, что приятнее продать нефть или даже готовые нефтепродукты за рубеж, но здесь государство также может отрегулировать этот вопрос: вопрос квот, вопрос пошлин вывозных. Все это легко регулируется, и, самое главное, ещё раз хочу подчеркнуть – это все предсказуемо заранее.

— В России идёт сдача единого государственного экзамена, и в СМИ появлялась информация об утечке ответов. Скажите, пожалуйста, насколько такая форма сдачи экзамена может оценить реальные способности учеников?

— Это все называет «болонским процессом», то есть западные государства подписали соглашения в городе Болония, в Италии. ЕГЭ – это один из составных частей вот этого самого «болонского договора». Я, как отец двух дочерей, вижу, что учителя вынуждены готовить детей к сдаче ЕГЭ, а не обучать какому-то предмету. Это не одно и тоже. Когда вы изучаете какую-то дисциплину, вы изучаете всю дисциплину, у человека появляется понимание в целом. И дальше, когда я был школьником, мы сдавали экзамен по определенному предмету, показывали весь спектр своих знаний. И оценивал эти знания конкретный учитель с представителями РОНО, каких-то других организаций, которые и принимали экзамены в школе. Человеческий фактор присутствовал. Но ведь бывает так, знаете, человек прекрасно знает предмет, учится на одни пятерки, пришел на экзамен и разволновался, получил единственный вопрос, который он не знал. Но учитель в курсе, что этот человек знает предмет. Помимо сопряжения нашего образования с Западом, как бы нивелироваться человеческий фактор. Нам это все подавалось в хорошем виде: коррупция какая-то, заодно чтобы был один вступительный и один выпускной экзамены. Предоставить возможность людям из небольших городов, из других республик получать оценки, которые могут дать им возможность поступать куда угодно. Подготовка к ЕГЭ, к сожалению, не является подготовкой к понимаю самого предмета. Это некая механическая история, как лучше отвечать и так далее. Мы уже получили ситуацию, в которой ведущие вузы страны получили учеников с высоким баллом ЕГЭ, а выяснилось, что эти студенты как-то не владеют предметом, по которому у них хорошие баллы. Нужно дать возможность разделить выпускной экзамен из школы и вступительные экзамены в вузы. Не каждый ученик у нас, сдавая выпускной экзамен, хочет куда-то поступать. Нужно, чтобы выпускной экзамен из школы был, как в советский период, просто выпускным экзаменом из школы. А далее система ЕГЭ может быть сохранена, просто в менее вредной для общества форме. Это значит: в районах, в городах – везде, где есть школы, создаются некие центры сдачи. Таким образом тем, кто не хочет поступать в вузы, не нужно сдавать ЕГЭ. Мы уменьшаем сразу количество сдающих ЕГЭ, государство может сократить расходы на камерах, охране. Когда у нас появилась эта система, мы потеряли четкое понимание того: хорошо идет у нас обучение или нет. Все потому, что у ЕГЭ есть авторы. И если в один год средний балл слишком низкий, то на следующий год можно составить задания полегче. А внешне будет создаваться впечатление, что люди сдали ЕГЭ лучше.

— Состоялся визит Путина в Австрию, в ходе которого были подписаны различные соглашения. Как бы вы прокомментировали этот визит?

— Одним из главных доносителей точки зрения России до мировой общественности является наш президент. В ходе интервью с Путиным один австрийский журналист, который вел себя крайне некорректно, показал, какие ответы хотят слышать европейские СМИ. Они препятствуют тому, чтобы обыватели получили альтернативную точку зрения. Россию не пускают в свое информационное пространство. Когда приезжает президент России, его практически невозможно не пустить в информационное поле, хотя тоже можно его нарезать, не так перевести и постараться поставить в невыгодное для него положение. Что касается самого визита, наши СМИ забывают, что Австрия – это не ведущая европейская страна, преувеличивая роль государства в возможных улучшениях или ухудшениях отношений России с Западом. Австрия сохраняет нейтралитет, но возможность донести свою точку зрения, заключить договоры, даже с не самым главным европейским государством, это очень важно. Потому что главные европейские государства в той или иной степени оккупированы американцами. Если в Германии находятся войска, то во Франции привели к власти Макрона, которого Трамп, в прямом смысле слова, водил за руку во время визита. Это неуважение к стране и руководителю. При этом наш президент с тем же Макроном общался уважительно, а Макрон постоянно пытался перейти на «ты», показывая свою значимость.

— На 12 июня намечена встреча в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном. Вокруг встречи идут разговоры о том, что она может не состояться. Как вы считаете, состоится ли она? И в случае, если состоится, будут ли достигнуты какие-то договоренности?

— Сложно сказать, состоится эта встреча или нет. Одно могу сказать точно: Ким Чен Ын не даст Трампу водить себя за руку, потому что для него это будет полная потеря лица. Для Макрона это -тоже потеря лица, но Макрон, как говорится, человек подневольный. В этом случае Ким Чен Ын выгодно от него отличается: он руководитель суверенного, сопротивляющегося американскому давлению государства. Какие договоренности могут быть? США перед встречей выкладывают все карты: вчера на одной и баз в Южной Корее приземлилось целое звено новейших бомбардировщиков. Зачем они прилетели? Для того, чтобы Ким Чен Ыну показать, ещё и эскадрилья прилетела, со стороны Японии — целая флотилия кораблей. Для оказания давления, политика уже недружественная. Американцы требуют капитуляции, уничтожения всего ядерного оружия, в обмен на что они не уничтожат свое оружие, а только переместят базы из Южной Кореи куда-нибудь в Японию. Для Северной Кореи это означает — полное поглощение. Потеря власти для действующего руководителя и для верхушки власти закончатся физической ликвидацией. После их встречи каждый глава государства переложит ответственность за недостижение договоренностей на противоположную сторону.

— По сути в мире началась торговая война, США ввели заградительные пошлины на поставку металла. В ответ европейцы тоже грозят санкциями, Канада заявила, что пожалуется в ВТО. Мексика вводит 20%-ую пошлину на поставку свинины из штатов. Что происходит? ​​​​​​​

— Происходит разрешение существующего миропорядка, причем быстро, весьма эффективно, и с подачи того, кто его создал. Почему ведущие страны во время Второй мировой войны были заинтересованы в приходе к власти Гитлера? Потому что это такой способ сохранения монополии. Изначально была монополия Великобритании на товары из колониальных государств. Нужно было создать флот и не давать другим государствам не создавать флот для торговли. Затем появляется Германия и начинает строить флот. Если Великобритания начнет напрямую сражаться, то может потерять свое преимущество. Таким образом, нужно столкнуть своих соперников и убрать их чужими руками. После этого СССР с альтернативной идеологией начинает наращивать темпы производства. Значит, нужно вырастить врага, сохранить монополию. Америка фактически вырастила Китай, давая им технологии, представление в ООН. Плюсом ещё было то, что производство находится за пределами Штатов, и все было бы также хорошо, если бы они не потеряли контроль над Китаем. Пытались восстановить через студенческие волнения, но власти удалось сохранить суверенность. У американцев один выход: нужно вернуть промышленность обратно в США, потому что там производят только оружие. Остальные товары – из Китая. Американцы отказываются от принципа свободной торговли, от правил ВТО и говорят, что чтобы продавать на американском рынке, нужно переводить производство к ним. В противном случае – санкции. Американцы занимаются возвращением промышленности и пожиранием других экономик. Американцы начинают ослабление своих союзников.

— Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском объявила об обнаружении следов взрывчатки на самолёте. Почему спустя 8 лет польская комиссия продолжает расследование этого вопроса, находя все новые детали происшествия?​​​​​​​

— Почему они делают это именно к Чемпионату мира по футболу. Напомню, польский самолет, в который села практически вся элита. И в Смоленске, к сожалению, не приземлился, а разбился. Восемь лет идет расследование, и каждый раз появляются новые подробности: то ошибка российских диспетчеров, теперь взрывчатка. Это нужно чтобы муссировать какие-то негативные моменты в России. Вся элита летела, чтобы возложить венки на место, где якобы русские расстреляли польских офицеров. Хотя, на самом деле, их расстреляли немцы. Даже обнаружение этой взрывчатки дает только повод, чтобы об этом говорить, ведь её получается заложили в Польше. Это — чисто политическая заказуха. Неужели за восемь лет не смогли установить реальную причину самолета, в котором летел президент? Это повод ухудшать отношения России и Польши. Почему Польша соглашается на американскую политику? Потому что Америка назначила её главной по Европе. Поведение Польши именно поэтому столь нагло: то репарации Германии, то конфликты с Россией.

Давайте вспомним американскую поговорку: о чем бы ни говорили, речь всегда идет о деньгах.

Автор: Николай Стариков; Татьяна Костянова; Игорь Веретин