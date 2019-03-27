Видеоблог: Игорь Ашманов

Концептуал СМИ Социальные сети – орудие информационной войны

Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:



Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич

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