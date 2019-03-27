Видеоблог: Игорь Ашманов
19:21. 27 марта 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Социальные сети – орудие информационной войны
Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:
Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич===========================================================================
Игорь Ашманов
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-igor-ashmanov