Главная » Мировоззрение, Политика

Видеоблог №125: Навальный, Чубайс и «кремлевский список»

12:14. 4 февраля 2018 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога мы обсудили следующие, поступившие от вас вопросы:

00:00 Кремлевский доклад и отсутствие персональных санкций в отношении его фигурантов.
10:58 Чубайс и его мнение относительно проблем российской экономики. Почему не сидит Чубайс?
19:45 Почему падает посещаемость мероприятий Навального. Зачем Навальный выводит детей на улицы.
29:55 О ситуации в Молдавии. Отстранен ли от власти Игорь Додон?
35:05 Есть ли решение украинской проблемы.
44:23 Потасовка Сванидзе и Шевченко. О границах дозволенного в политической дискуссии.

Скачать аудио

Уважаемые единомышленники!

Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/nstarikovru

Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова» которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала: https://vk.com/nstarikov_video

Задать вопрос в видеоблог можно:

в теме «Вопросы для видеоблога» на моей официальной странице ВКонтакте
— на адрес электронной почты: videoblog@bk.ru

P.S.   Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №124

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Две России: как убивают провинцию
С опаской и настороженностью смотрят в будущее и друг на друга две России. Живя в одно время, в одной стране, по одним и тем же законам, эти две России ничем не похожи друг на друга, находятся в параллельной экономической и социальной реальности, ...
Десять вопросов Герману Грефу от сотрудника Сбербанка
..., где сменили гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса. Вы сейчас там работаете? P...
Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом
... 2011 года. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс осматривает продукцию завода литий-ионных... пожаловал сам глава «Роснано» Антолий Чубайс. Тогда он не скрывал своих...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
ЗАКОН О ЦЕНТРОБАНКЕ РФ КАК ОН ЕСТЬ 21 августа 2012 года исполнился 21 год, как завершилось трёхдневное (19–21 августа 1991 года) попугай-шоу под названием «путч ГКЧП». И в этот же день, 21 августа 2012 года, «Группа депутатов-единороссов во главе с членом...
«Дорожкой Януковича». Путин все же подписал закон «об отторжении российских территорий»
... список может быть расширен. С учётом полной безотчетности и бесконтрольности режима кремлевских...
Атака Навального — блестящая попытка обелить Медведева
...обвинений), — нарочитая карикатурность образа Навального. Вытаращенные в пароксизме натужной искренности...привокзальных наперсточников… Даже если Навальный действительно стал таким в ... выборов подрывается образ самого Навального. Однако главная задача фильма...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>