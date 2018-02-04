Видеоблог №125: Навальный, Чубайс и «кремлевский список»

В очередном выпуске видеоблога мы обсудили следующие, поступившие от вас вопросы:

00:00 Кремлевский доклад и отсутствие персональных санкций в отношении его фигурантов.

10:58 Чубайс и его мнение относительно проблем российской экономики. Почему не сидит Чубайс?

19:45 Почему падает посещаемость мероприятий Навального. Зачем Навальный выводит детей на улицы.

29:55 О ситуации в Молдавии. Отстранен ли от власти Игорь Додон?

35:05 Есть ли решение украинской проблемы.

44:23 Потасовка Сванидзе и Шевченко. О границах дозволенного в политической дискуссии.

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P.S. Предыдущий выпуск:



Видеоблог — выпуск №124

Источник: nstarikov.ru