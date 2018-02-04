Видеоблог №125: Навальный, Чубайс и «кремлевский список»
В очередном выпуске видеоблога мы обсудили следующие, поступившие от вас вопросы:
00:00 Кремлевский доклад и отсутствие персональных санкций в отношении его фигурантов.
10:58 Чубайс и его мнение относительно проблем российской экономики. Почему не сидит Чубайс?
19:45 Почему падает посещаемость мероприятий Навального. Зачем Навальный выводит детей на улицы.
29:55 О ситуации в Молдавии. Отстранен ли от власти Игорь Додон?
35:05 Есть ли решение украинской проблемы.
44:23 Потасовка Сванидзе и Шевченко. О границах дозволенного в политической дискуссии.
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P.S. Предыдущий выпуск:
Видеоблог — выпуск №124
Источник: nstarikov.ru
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Опять стариков. Я говорю Стариков, подразумеваю Брахман.