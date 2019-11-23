Материальный прогресс закончился. Принципиально новая схема развития. Игорь Острецов

Доктор технических наук Игорь Острецов о том, куда будет двигаться прогресс. Почему материальный этап развития заканчивается, что идёт ему на смену.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uzAoVfJOn9s