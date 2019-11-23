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Материальный прогресс закончился. Принципиально новая схема развития. Игорь Острецов

08:52. 23 ноября 2019 234 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Доктор технических наук Игорь Острецов о том, куда будет двигаться прогресс. Почему материальный этап развития заканчивается, что идёт ему на смену.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uzAoVfJOn9s

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5953 4621
    Айва 23 ноября 2019 в 11:10

    Обожаю слушать Острецова. Вроде, ничего нового, а так интересно!

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    • 10534 1072
      ХОХОЛАйва 23 ноября 2019 в 12:37

      Осторожнее с ним надо.
      Умелый умный ЖУЛИК.
      Фукусима не разрушила Японию значит и СССР разрушил НЕ Чернобыль.
      Единственное различие что в Японии 30 чел получили облучение а в СССР через чернобыль прогнали почти МИЛЛИОН здоровых мужиков и сделали их больными.
      Вот Вам и демография и здоровье НАЦИИ.
      Родноверам и всяким красным патриотам это пох. как обычно.
      Да и Вострецов в ЭТОМ старается обвинить толи американцев толи рептилоидов

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      • 5953 4621
        АйваХОХОЛ 23 ноября 2019 в 12:52

        Чё это жулик-то? Грамотный дядька.

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        • 10534 1072
          ХОХОЛАйва 23 ноября 2019 в 13:02

          Остап Бендер тоже был не дурак.
          Острецов проецирует на слушателя некий выдуманный ШАБЛОН (в который сам он не верит) и для этого умно передёргивает,замалчивает,натягивает и не логичен.
          Отсюда и Ленин спаситель от “золотого миллиарда” и многие другие глупости.
          И даже реактор устроен немного не так и причина аварии другая.
          Но мало кто в такие делали влезет и будет разбираться.
          Ну и ГЛАВНОЕ.
          В Чернобыло СПЕЦИАЛЬНО ОБЛУЧИЛИ под миллион здоровых мужиков.
          Этого можно было не делать.
          В Японии обошлись.
          Это не звучит.
          Потому что это другая РЕАЛЬНАЯ концепция уничтожения населения начиная с 1905 года.

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          • 5953 4621
            АйваХОХОЛ 23 ноября 2019 в 13:07

            Сам же он был а Чернобыле и раком болел в 98г. Облучили миллион – это одна из целей была, только не миллион, а гораздо больше и не только мужиков. Всё вражьи происки, которые он и раскрывает. В Японии процесс ещё идёт, облучение продолжается, грязь поступает в окружающую среду. В Чернобыле, наоборот, это всё было кратковременно, но интенсивно.

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