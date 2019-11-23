Материальный прогресс закончился. Принципиально новая схема развития. Игорь Острецов
Доктор технических наук Игорь Острецов о том, куда будет двигаться прогресс. Почему материальный этап развития заканчивается, что идёт ему на смену.
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Обожаю слушать Острецова. Вроде, ничего нового, а так интересно!
Осторожнее с ним надо.
Умелый умный ЖУЛИК.
Фукусима не разрушила Японию значит и СССР разрушил НЕ Чернобыль.
Единственное различие что в Японии 30 чел получили облучение а в СССР через чернобыль прогнали почти МИЛЛИОН здоровых мужиков и сделали их больными.
Вот Вам и демография и здоровье НАЦИИ.
Родноверам и всяким красным патриотам это пох. как обычно.
Да и Вострецов в ЭТОМ старается обвинить толи американцев толи рептилоидов
Чё это жулик-то? Грамотный дядька.
Остап Бендер тоже был не дурак.
Острецов проецирует на слушателя некий выдуманный ШАБЛОН (в который сам он не верит) и для этого умно передёргивает,замалчивает,натягивает и не логичен.
Отсюда и Ленин спаситель от “золотого миллиарда” и многие другие глупости.
И даже реактор устроен немного не так и причина аварии другая.
Но мало кто в такие делали влезет и будет разбираться.
Ну и ГЛАВНОЕ.
В Чернобыло СПЕЦИАЛЬНО ОБЛУЧИЛИ под миллион здоровых мужиков.
Этого можно было не делать.
В Японии обошлись.
Это не звучит.
Потому что это другая РЕАЛЬНАЯ концепция уничтожения населения начиная с 1905 года.
Сам же он был а Чернобыле и раком болел в 98г. Облучили миллион – это одна из целей была, только не миллион, а гораздо больше и не только мужиков. Всё вражьи происки, которые он и раскрывает. В Японии процесс ещё идёт, облучение продолжается, грязь поступает в окружающую среду. В Чернобыле, наоборот, это всё было кратковременно, но интенсивно.