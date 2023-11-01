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Сергей Патянин. Гибель крейсера “Кенигсберг”

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Продолжаем публиковать записи выступлений с военно-исторического фестиваля "Кёнигсберг — наш!", прошедшего в Калининграде. Кандидат исторических наук Сергей Патянин рассказал о гибели немецкого крейсера "Кёнигсберг."

Организатор фестиваля: Калининградское отделение Российского военно-исторического общества:

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Несколько военных кораблей Кригсмарине носили имя "Кёнигсберг". Крейсер "Кёнигсберг", о котором шла речь в лекции, был третьим кораблем с таким названием.

2. В апреле 1940 г. крейсер "Кёнигсберг" принимал участие в захвате норвежского города Берген в составе операции "Везерюбунг".

3. При подходе к Бергену крейсер подвергся обстрелу с береговых батарей и получил серьезные повреждения.

4. На следующий день, 10 апреля 1940 г., крейсер был потоплен в гавани Бергена британской палубной авиацией.

5. Попытки немцев поднять и восстановить крейсер после войны не увенчались успехом.

Вывод: лекция была посвящена истории гибели немецкого крейсера "Кёнигсберг" во время немецкого вторжения в Норвегию в апреле 1940 года. Крейсер принимал участие в захвате Бергена, был серьезно поврежден норвежскими береговыми батареями, а затем потоплен британской палубной авиацией.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7s8YnpLw9Ho
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