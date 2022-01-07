Сергей Патянин. Бой у Пунто-Стило
Сергей Патянин рассказывает про бой у Пунто-Стило (итальянское: Battaglia di punta Stilo), или бой у Калабрии (английское: Battle of Calabria) — морское сражение, которое произошло 9 июля 1940 года на Средиземном море во время Второй мировой войны между Итальянским флотом и Средиземноморским флотом Великобритании. Являлось первым крупным столкновением обоих флотов в начавшейся войне.
Другие ролики Сергея Патянина.
Миноносцы и минные крейсера Российского флота:
https://youtu.be/BIFV9-9SJQY
Истребители и эсминцы Российского флота:
https://youtu.be/ZFEYF-OBQW8
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