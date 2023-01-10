Сергей Патянин. Канонерки для Янцзы
Сергей Патянин. Канонерки для Янцзы.
Более 80 лет длилось присутствие Западных держав во внутренних областях Китая, сосредоточенное вдоль великих рек. Специально для этой цели строились боевые корабли – канонерки для Янцзы, ставшие воплощением империалистической «политики канонерок». Об их появлении, развитии и службе, сопровождавшейся многочисленными яркими боевыми эпизодами, рассказывает в данном ролике кандидат исторических наук Сергей Владимирович Патянин.
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