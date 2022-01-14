Сергей Патянин. Бой у мыса Спада
Сергей Патянин рассказывает про бой у мыса Спада. (англ. Battle of Cape Spada, итал. Battaglia di Capo Spada) — морское сражение, состоявшееся 19 июля 1940 года у мыса Спада на северо-западной оконечности Крита между двумя итальянскими лёгкими крейсерами, «Бартоломео Коллеони» и «Джованни делле Банде Нере» и английской эскадрой в составе лёгкого крейсера «Сидней» и пяти эсминцев. Кроме того, в ролике освещены действия лёгких сил и авиации сторон, в первые месяцы войны.
Бой у Пунто-Стило:
https://youtu.be/t0H1SJt7sIU
Другие ролики Сергея Патянина.
Миноносцы и минные крейсера Российского флота:
https://youtu.be/BIFV9-9SJQY
Истребители и эсминцы Российского флота:
https://youtu.be/ZFEYF-OBQW8
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