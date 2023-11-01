Комментарий редакции

Ближний Восток в любой момент может погрузиться в пучину хаоса. Почему Запад так хотел войны на Кавказе, как Россия, Иран и Турция сохранили мир в регионе, имеющем стратегическое значение для всей Евразии, перспективы Ближнего Востока, а также какие усилия прикладывают Москва и Тегеран для сдерживания США в регионе говорят профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди (Иран), глава экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марценкевич и политолог Руслан Сафаров

Основные темы беседы:

- Обсуждались итоги недавней встречи лидеров России, Ирана и Турции, направленной на укрепление сотрудничества в регионе Южного Кавказа.

- Отмечалась важность развития транспортной инфраструктуры и торгово-экономических связей между странами региона.

- Говорилось об укреплении российско-иранских отношений на фоне западных санкций.

- Обсуждалась конструктивная роль Ирана в разрешении региональных конфликтов.

- Затрагивалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке (в частности, конфликт между Израилем и Палестиной).

- Подчеркивалась важность мирного урегулирования конфликтов и невмешательства внешних сил.

- Делался акцент на необходимости объединения усилий стран региона для обеспечения стабильности и экономического развития.

В целом, в беседе подчеркивалась важность объединения усилий России, Ирана и других стран региона для обеспечения мира и экономического процветания.