Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018

В социальных сетях и ряде арабоязычных СМИ уже на протяжении нескольких месяцев обсуждается вопрос незаконной оккупации Турцией ряда территорий на севере Сирии.

Официально турецкое правительство не признает за собой статус оккупанта и утверждает, что регулярных воинских частей на сирийской земле нет. С одной стороны, это так.

С другой стороны, на территории Сирии действует большое количество незаконных вооруженных формирований, которые уже практически не скрывают того, что работают в интересах Турции. Курируют же их многочисленные представители турецких спецслужб, которые распределены во все протурецкие бандгруппы на территории Сирии.

Кстати, о деятельности представителей турецких специальных служб. Помимо сбора данных на передовой и координации деятельности подконтрольных группировок, турецкие разведчики выполняют еще ряд специальных функций.

Именно они курируют проведение кампании по «отуречиванию» занятых ими территорий в Сирии. Уже неоднократно на новостных лентах международных СМИ и социальных сетей публиковались фотографии из занятых протурецкими формированиями сирийских городов, таких как Азаз и Африн в провинции Алеппо.

На этих фотографиях видно, как на улицах указанных городов повсюду развешаны турецкие флаги, названия улиц и учреждений указываются на двух языках — на арабском и на турецком, открываются почтовые отделения и торговые представительства Турции, а также отделы полиции (см. фото).

Однако это лишь первая часть кампании, проводимой турками на подконтрольных им сирийских территориях. Так, по сообщениям жителей Азаза, несколько недель назад в школах начались уроки турковедения — упрощенный курс истории Турции, однако подается он в удобном для Турков свете.

Сирийским детям вбивается в головы информация о том, что север Сирии — исторически турецкая территория. О том, что должна восторжествовать историческая справедливость, в первую очередь для жителей региона, и они должны вернутся в состав Турции.

Одним из примеров такой справедливости сирийским детям приводят пример с провинцией Хатай (Искандерон), которая до 1939 года входила в состав Сирии, а потом, по утверждению турков, после референдума, «добровольно» вошла в состав Турции.

Однако здесь турецкие представители намерено лукавят. Провинция Хатай была фактически получена шантажом со стороны Турции в отношении Франции, под контролем которой на тот момент находилась Сирия. Однако данный факт сирийским детям на захваченных протурецкими бандами территориях Сирии, конечно, не рассказывается.

Развернутые в городах отделы «новой» полиции жестко пресекают все нарушения установленного турками порядка местными жителями. При этом отношение к фактическому произволу боевиков протурецких НВФ, которые вольно себя чувствуют на этой территории, крайне лояльно.

Фактически Турцией проводится комплекс мер по легализации этих террористов. Как мы видим, Турция проводит планомерную работу по отуречиванию сирийского населения на севере страны.

Расчёт прост — создать условия для того, чтобы сирийское население на оккупированных территориях самостоятельно изъявило желание войти в состав Турции или покинуть эти земли. Таким образом турки без лишнего кровопролития и вполне на законных основаниях расширят территории своей страны за счет своего южного соседа.

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