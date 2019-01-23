Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 января 2019

Военкоры «Русской Весны» побывали на месте недавних ударов Израиля по провинции Дамаск.

На кадрах ниже показаны последствия попаданий ракет по двум объектам на окраине сирийской столицы и в н. п. Аш-Шибани.

Взрывы уничтожили пару складских зданий.

«Здесь был огненный ад, взрывами разметало здания. Они заявили, что били по иранским военным, но на самом деле никаких иранцев тут не было», — рассказал военкору «Русской Весны» военный источник.

«По указке американцев израильский агрессор пытается отвлечь Сирийскую армию и сорвать планы по стабилизации ситуации в нашей стране», — заявил офицер.

Как ранее сообщалось, 21 января с 02:11 мск до 02:56 Тель-Авив атаковал арабскую республику с трёх направлений — западного, юго-западного и южного. Сирийские силы ПВО отразили часть ударов, уничтожили свыше 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Налёты ВВС Израиля на САР привели к человеческим жертвам: по данным Минобороны РФ, погибли 4 и были ранены 6 сирийских военных. Частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

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