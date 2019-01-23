Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 января 2019
- 06:30 Огненный ад: «Русвесна» побывала на месте ночных авиаударов по Сирии (ВИДЕО).
- 01:55 Кровавый провал в Сирии: Орды боевиков бросились на прорыв из Идлиба (ФОТО).
- 01:44 Ничего путного не вышло.
- Вчера 23:49 Кладбище под Раккой.
- Вчера 22:12 Спутниковые фото аэропорта Дамаска после израильской атаки.
- Вчера 21:38 Эксклюзив из Сирии. Видео с места взрыва в Латакии.
Огненный ад: «Русвесна» побывала на месте ночных авиаударов по Сирии (ВИДЕО)
Военкоры «Русской Весны» побывали на месте недавних ударов Израиля по провинции Дамаск.
На кадрах ниже показаны последствия попаданий ракет по двум объектам на окраине сирийской столицы и в н. п. Аш-Шибани.
Взрывы уничтожили пару складских зданий.
«Здесь был огненный ад, взрывами разметало здания. Они заявили, что били по иранским военным, но на самом деле никаких иранцев тут не было», — рассказал военкору «Русской Весны» военный источник.
«По указке американцев израильский агрессор пытается отвлечь Сирийскую армию и сорвать планы по стабилизации ситуации в нашей стране», — заявил офицер.
Как ранее сообщалось, 21 января с 02:11 мск до 02:56 Тель-Авив атаковал арабскую республику с трёх направлений — западного, юго-западного и южного. Сирийские силы ПВО отразили часть ударов, уничтожили свыше 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Налёты ВВС Израиля на САР привели к человеческим жертвам: по данным Минобороны РФ, погибли 4 и были ранены 6 сирийских военных. Частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.
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Кровавый провал в Сирии: Орды боевиков бросились на прорыв из Идлиба (ФОТО)
Резко обострилась обстановка в зоне деэскалации Идлиб. Бандформирования «Джебхат ан-Нусры»* одновременно атаковали позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150–200 боевиков на 15–20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами.
В ходе атаки в районе н. п. Абу-Духур боевики использовали смертника на джихад-мобиле, который был уничтожен огнем ПТУР перед передним краем правительственных войск. Террористам удалось вклиниться в оборону сирийской армии на глубину до 1,5 км, после чего они были остановлены огнем и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами.
В районе н. п. Абу-Шарджа, огнем подразделений вооруженных сил Сирии атака боевиков была сорвана. Понеся потери, террористы отошли на исходные позиции.
Центром примирения враждующих сторон организовано взаимодействие с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шардж.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Нусра») ведут обстрел из гаубиц на Идлибщине, 22.01.2019.
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Ничего путного не вышло
Бывший спецпредставитель президента США по борьбе с ИГИЛ и один из кураторов "курдского проекта" по линии Госдепа США Бретт Макгерк о провале американской политики в Сирии. Как не трудно догадаться – во всем виноват Трамп. И немного Эрдоган.
Господин Макгёрк, вновь приветствуем вас на нашей передаче!
БРЕТТ МАКГЁРК, бывший спецпредставитель президента США по делам международной коалиции по борьбе с ИГ*: Большое вам спасибо за приглашение, Кристиан!
Мы много с вами говорили на протяжении последних лет, пока вы занимали самые разные посты — посла, спецпредставителя и так далее, а по сути главного ответственного лица в борьбе с ИГ*, в роли которого вы выступали много лет. Вы ушли в отставку, причём крайне публично, написав открытое письмо, но мне хотелось бы в первую очередь задать вам вопрос по поводу последствий вывода США своих войск из Сирии. Сегодня мы услышали, что президент Турции решил стать главным гарантом безопасности в знаменитом городе Манбидж на севере Сирии и предложил свою кандидатуру на эту позицию. Как это воспринимать? Это хорошо? Должны ли США радоваться тому, что инициативу берут на себя турки?
БРЕТТ МАКГЁРК: Когда мы в конце лета-начале осени 2014 года сформировали коалицию, в ней было, если не ошибаюсь, 12 стран, но позднее она выросла до 75 стран, и важнейшую роль в таком росте сыграли власти США. Турция, разумеется, была ключевым партнёром для данной инициативы, и наш изначальный план — так сказать, план «А» — заключался в том, чтобы справиться с данной проблемой через сотрудничество с Турцией. Поэтому в течение первого года на посту — в том числе и тогда, когда я ещё работал с генералом Алленом (бывший спецпредставитель США по делам коалиции по борьбе с ИГ, предшественник Макгёрка. — ИноТВ), — большую часть времени я проводил в Анкаре.
Дело в том, что большая часть материально-технических ресурсов, питавших военную машину ИГ, прибывала из Турции через её границу с Сирией. Поэтому мы чётко определили, что одна из наших задач — это совместно с Турцией, нашим союзником по НАТО, установить контроль над их границей. Честно говоря, ощущения в связи с этим были досадные, поскольку Турция особых действий на границе не предпринимала. Мы очень много работали с Турцией по разным каналам, но в итоге ничего путного не вышло, и на это, откровенно говоря, был целый ряд причин. На мой взгляд, наши с Турцией интересы в Сирии расходились на фундаментальном уровне.
Ну а когда президент Эрдоган выдвигает предложения, которые, быть может, на бумаге и смотрятся хорошо… Знаете, всякий раз, когда мы поручаем своим лучшим людям, лучшим планировщикам, докопаться до того, что мы всё-таки можем сделать совместно с Турцией, никаких ощутимых результатов мы не получаем. К примеру, Турция поддерживает такие оппозиционные группировки — например, отправляя их в безопасные зоны, — с которыми США работать просто не могут, так как те крайне тесно связаны с экстремистскими организациями. Если взглянуть на северную часть Сирии и «пробежаться» по границе с Турцией в нынешнем её состоянии, то оказывается, что в провинции Идлиб — мы в ней операций не проводим, это зона влияния Турции — доминируют группировки, связанные с «Аль-Каидой»**, и все пропускные пункты на границе контролирует «Аль-Каида». Это очень серьёзная проблема.
Это так, и я понимаю, что вы хотите сказать — вы хотите сказать, что Турция не сможет заменить покидающие страну американские силы. Но позвольте я немного «отмотаю» назад, к тому моменту, когда вы узнали, что после всех с трудом завоёванных подвижек, о которых вы рассказывали, президент выведет американские войска из Сирии.
БРЕТТ МАКГЁРК: Во-первых, скажу, что нам было известно, что президент Эрдоган собирается провести переговоры с президентом Трампом. Эрдоган «бряцал оружием» и грозился отправить поддерживаемые Турцией оппозиционные отряды и турецкую армию в те районы Сирии, где вели деятельность США. Эта проблема стояла перед нами на протяжении нескольких месяцев, и мы пытались донести до Турции, что отправлять свои силы туда не нужно, поскольку это создаст очень опасную ситуацию и подвергнет риску жизни американских граждан. Таков был наш курс. Однако после звонка президента Эрдогана президенту Трампу, этот курс был свёрнут — президент Трамп не стал выражать описанную мной позицию, а, по сути, заявил, что мы собираемся в скором времени уходить из Сирии и, в сущности, дал Турции зелёный свет. Это полностью отменило всё то, чего мы так долго добивались.
В тот момент, когда мне сообщил об этом звонке глава Госдепа Майк Помпео, я был в Ираке, где работал с новым правительством страны, дабы обеспечить сохранение тех завоеваний, которых мы смогли достичь в борьбе с ИГ.
После этого я вернулся в Вашингтон, чтобы попытаться проконтролировать последствия данного решения президента, и немедленно стал звонить своим партнёрам по коалиции в столицах по всему миру и пытаться им объяснить, что вообще происходит. Это, по сути, полностью противоречило тому, что мы им говорили уже несколько месяцев.
https://russian.rt.com/inotv/2019-01-23/Diplomat-reshiv-ujti-iz-Sirii – цинк
1. Макгерк говорит о том, что потоки оружия шли через Турцию в руки ИГИЛ и других террористических группировок. Это так. Но это оружие было не турецким или в основном не турецким – значительная его часть шла из Восточной Европы в рамках секретных программ ЦРУ по вооружению сирийской оппозиции. Помимо США в этой схеме участвовали Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и еще ряд стран выполнявших логистические задачи по вооружению противников Асада, что и привело к вооружению ИГИЛ – "черные" получили оружие либо напрямую, либо через другие группировки, которые считались "демократическими". Так что разговоры о том, что всех вооружил Эрдоган, это лишь малая часть правды. Не Эрдоган был организатором, он был скорее соучастником, на которого США сейчас пытаются свалить собственные делишки, точно также как Саудовская Аравия пыталась свалить всю ответственность за финансирование ИГИЛ на Катар, хотя именно Эр-Рияд более прочих финансово вложился в проект поддержки "вооруженного политического ислама".
2. Как интересно слушать про то, что Идлиб контролируется "Аль-Каидой". Не так давно, Госдеп США на официальном уровне защищал боевиков "Аль-Каиды" в Идлибе, требуя от России, Ирана и Сирии не проводить против "Аль-Каиды" в Идлибе операцию и даже грозил ударами по Сирии, если против боевиков "Аль-Каиды" начнется наступление. Теперь же Магкерк это называет "проблемой", стыдливо не упоминая, что сами же США и помогали ее создавать, фактически выступая в роли защитников и пособников сирийской "Аль-Каиды" и аффилированных террористических группировок.
3. Рассказывая о решении Трампа уйти из Сирии, Магкерк представляет дело так, что само решение родилось внезапно и полностью дезавуировало все усилия Госдепа, хотя Трамп в течение года несколько раз заявлял, что хочет убрать войска из Сирии. И это намерение Трампа было озвучено открыто и публично. Магкерк просто играл за другую команду, которая пыталась не допустить реализации намерений Трампа, просто его команда проиграла, после чего покатились головы тех, кто препятствовал в течение года реализации решения Трампа по выводу войск (Мэттис, Келли, Хейли, Данфорд, Макгерк). Макгерк и ко, хотели продолжать, реализуя те цели, которые ставились еще в 2011-2012 годах. Но в 2018 году обстоятельства изменились, но не все (в том числе и МакГерк) это заметили. Распад существующей системы мироустройства опережал инерционность мышления тех лиц, которые продолжали действовать в парадигме "Асад должен уйти" и пытались упорствовать в реализации планов "Большого Ближнего Востока", используя курдов как региональный детонатор. Более прагматичная часть американского истеблишмента через Трампа просто избавляется от токсичного сирийского актива, попутно выкидывая на мороз часть старой команды, видение которой просто устарело и не поспевает как за трансформацией существующего миропорядка, так и глубинными изменениями в самих США. Отсюда и "внезапные отставки" с громкими публичными обидами "бывших небожителей".
PS. Стало известно, что Британия сократила число своих самолетов участвовавших в операциях на территории Сирии и Ирака с 14 до 6. Еще одно последствие решения Трампа – шакалы вынуждены отползать из Сирии вслед за передумавшим хищником.
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Кладбище под Раккой
Результаты господства ИГИЛ в Ракке. Вид из космоса на одно из кустарных кладбищ с 2014 по 2017-й годы.
Формировалось оно в период господства ИГИЛ в Ракке, которая на несколько лет стала столицей Халифата.
Октябрь 2014.
Февраль 2016.
Январь 2017.
Летом и осенью 2017-го года ко всему этому добавилось большое число погибших в результате американских бомбардировок Ракки, где в ходе многомесячного штурма кварталы города сносились вместе с боевиками и гражданскими, которыми те прикрывались.
Помимо таких кладбищ, до сих пор в районе крупных городов которые попадали под контроль ИГИЛ продолжают находить ямы с расстреляными людьми. Полная документация масштабных военных преступлений совершавшихся ИГИЛ еще только предстоит.
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Спутниковые фото аэропорта Дамаска после израильской атаки
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4722136.html
Тут фото уже более четкое.
Демонстрируется повреждение склада,место уничтожения "Панциря" и радарной системы JY-27.
JY-27. Радарная станция китайского производства. Закупались Сирией незадолго до начала сирийской войны.
Иранские официальные лица заявляют, что Иран никуда из Сирии уходить не собирается. так как находится там полностью законно с разрешения сирийского правительства.
Для иллюстрации причин иранской уверенености – сводный список шиитских групп действующих в Сирии и на Ближнем Востоке (Ираке, Йемене, Ливане, Афганистане).
* * *
Всю эту коллекцию Кассем Сулеймани собирал не одно десятилетие.
Разумеется, с такими стратегическими активами обеспечивающими огромное влияние по всему Ближнему Востоку (стоит помнить, что Йемене хуситы контролируют столицу страны и ключевой порт, в Ираке шиитский блок входит в правящую коалицию, а в Ливане "Хезбалла" имеет сильное влияние на гос.структуры Ливана), потери от ударов Израиля для Ирана являются комариными укусами, отсюда и уверенность Ирана в том, что потоки оружия "Хезбалле" будут продолжать поступать, а влияние в Ираке, Сирии и Ливане позволит беспроблемно поддерживать работу стратегического шиитского моста ставшего одним из символов катастрофы ближневосточной политики США и Израиля.
Более серьезную опасность для стратегии Ирана может представлять изменение стратегии США связанной противодействием иранской стратегии выдавливания США из Ирака, откуда официально США уходить не хотят.
Первый раунд борьбы за влияние в Ираке США проиграли – мятеж в Басре направленный против иранского консульства и российских нефтянников провалился, проамериканский премьер Абеди не смог остаться на новый срок, давний оппонент Сулеймани Бретт МакГерк бесславно завершил карьеру под циничные комментарии Трампа, что он не знает этого человека, Россия частично заместила США в роли поставщика оружия для иракской армии, а новая правящая коалиция Ирака открыто ставит своей целью выдавливание американских войск.
Но наличие контингента на территории Ирака, военных баз в рамках действующих договоров с прежним правительством, а также связей с барзанистами в Иракском Курдистане, оставляют для США возможность подкапываться под одну из опор шиитского моста, ведь если привести к власти в Багдаде анти-иранское правительство, это может решить многие проблемы США и Израиля в Сирии и Ливане. Так что в Ираке США пока что проиграли битву, но еще не войну и наверняка попробуют взять реванш у персов.
Для этой стратегии уже даже название придумали "Стратегия Сирак" http://perevodika.ru/articles/1166487.html Другой вопрос, что эти планы достаточно очевидны и далеко не факт, что у США получится в Ираке то, что уже не получилось в Сирии. Впрочем, со стратегической точки зрения это в любом случае обещает больше проблем для Ирана (так как блок шиитов с садристами достаточно неустойчив в силу амбиций Ас-Садра), нежели истерики Израиля в Сирии, которая для Ирана является одним из фронтов идущей по всему региону прокси-войны, включая горячие войны в Сирии, Йемене и Афганистане.
UPD: Появились фото результатов работы ПВО Сирии.
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Эксклюзив из Сирии. Видео с места взрыва в Латакии
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