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Как правильно в сети искать информацию? Как не попасть в руки мошенников и манипуляторов? Что из себя представляют деструктивные группы, кто и зачем их создает? Как производители компьютерных игр манипулируют пользователями? Какая ответственность за распространение информации в сети есть в наших законах

После выступления эксперт ответит на вопросы аудитории.

Комментарий редакции

Вот основные тезисы и выводы по содержанию лекции:

1. Книга Андрея Афанасьева "Основы выживания в сети" – это полезное и актуальное методическое пособие для родителей и детей о безопасности в интернете.

2. В книге подробно рассмотрены различные аспекты работы в интернете: поиск информации, мошенничество, вовлечение в деструктивные группы, распространение опасного контента и др.

3. Автор дает практические советы, как распознать и избежать различных интернет-угроз, включая финансовые пирамиды, секты, вирусы и вредоносное ПО.

4. Отдельное внимание уделено тому, как грамотно выстраивать свое присутствие в интернете, чтобы избежать неприятностей в будущем.

5. Книга написана доступным языком и будет полезна как детям, так и взрослым пользователям интернета.

6. Автор удачно совмещает теорию с практическими примерами и жизненными случаями.

7. В целом книга дает основы "информационной гигиены" и помогает научиться безопасному и ответственному поведению в интернет-пространстве.