Утраченные сокровища советской школы. Как в наше время дети становятся биороботами. Фёдор Лисицын
Историк, энциклопедист Фёдор Лисицын об утраченных сокровищах советского образования, которые переиздаются в наше время. Почему раньше воспитывали творца, а сейчас ограниченного потребителя. Как хорошие учебники и игры раскрывают способности ребёнка. Почему родители становятся главными проводниками знаний для детей.
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