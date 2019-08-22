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Утраченные сокровища советской школы. Как в наше время дети становятся биороботами. Фёдор Лисицын

17:17. 22 августа 2019 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал:

Историк, энциклопедист Фёдор Лисицын об утраченных сокровищах советского образования, которые переиздаются в наше время. Почему раньше воспитывали творца, а сейчас ограниченного потребителя. Как хорошие учебники и игры раскрывают способности ребёнка. Почему родители становятся главными проводниками знаний для детей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eBRhHkGQl4A

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