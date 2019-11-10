Немытая Европа: мифы и реальность. Фёдор Лисицын
Историк, кандидат биологических Фёдор Лисицын рассказывает, как относились к гигиене в эпоху Античности, в Средневековье и в Новое время. Какие мифы и заблуждения существуют на этот счёт. Чем запомнилась эпоха Просвещения. Как жила европейская аристократия.
Поддержать передачи Ф. В. Лисицына и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
#ДеньТВ #история #тайны #загадки #аристократия #ФёдорЛисицын #Средневековье #гигиена #Античность #ДревнийРим #загадкиистории #повседневность #историческиемифы #эпохаПросвещения #Новоевремя
С 5-ой секунды расхотелось слушать. Кому интересно , пусть попробует связать ходули, шляпы французских мушкетёров и французский крутой парфюм.