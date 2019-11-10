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Немытая Европа: мифы и реальность. Фёдор Лисицын

22:14. 10 ноября 2019 132 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Историк, кандидат биологических Фёдор Лисицын рассказывает, как относились к гигиене в эпоху Античности, в Средневековье и в Новое время. Какие мифы и заблуждения существуют на этот счёт. Чем запомнилась эпоха Просвещения. Как жила европейская аристократия.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7r1BNYL563A

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6155 5565
    жора шапов 10 ноября 2019 в 22:51

    С 5-ой секунды расхотелось слушать. Кому интересно , пусть попробует связать ходули, шляпы французских мушкетёров и французский крутой парфюм.

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