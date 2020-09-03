Такого ещё не было. Чем закончится крупнейший экономический кризис в истории. Фёдор Лисицын
Три пути преодоления коронакризиса в экономике: американский, китайский и российский. Какой из них окажется выигрышным, а какой – нет. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.
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Жгёт как Лёня Голубков ))