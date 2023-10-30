В свете недавних предложений Путина о перемещении серверов игровых проектов в Россию.

Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации игру PUBG Mobile. Компании, попавшие в реестр, должны хранить данные о действиях пользователей и передавать их по запросу в ФСБ. PUBG Mobile стала первой видеоигрой в этом списке.

Видеоигра PUBG Mobile и её издатель, сингапурская компания Proxima Beta, оказались в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).

В Роскомнадзоре сообщили, что компанию внесли в реестр на основании обращения «федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности» России. «Это необходимо для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности», — заявило ведомство.

PUBG Mobile стала первой игрой, попавшей в этот список. В апреле она в числе первых иностранных приложений появилась в российским едином магазине RuStore.

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. Внесённые туда компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

1. Китайские и азиатские производители работающие на китайском рынке без проблем перейдут на новые реалии, так как они и в самом Китае работают в таких условиях.

2. ФСБ сможет контролировать переписку и чаты проектов размещенных в России. Не является большим секретом, что спецслужбы многих стран используют игровые чаты для контактов с агентурой. Наши спецслужбы тоже пользуются этими каналами коммуникации.

3. Часть западных производителей разумеется, будет профанировать данные требования, поэтому неизбежно будут возникать ситуации, когда вопрос будут ставить ребром – или подчиняетесь или валите с рынка. Кто-то непременно уйдет. Компании с китайским капиталом скорее всего будут выполнять требования государства.

4. Отказников будут банить по линии РКН. В большинство из игр отказников все равно будет возможность играть через VPN (с пониженным пингом) С офлайн-играми все проще, торренты ждут. Если брать потребителей, то пострадать могут потребители онлайн-шутеров/экшнов, где вопрос пинга крайне критичен. И это мы еще не рассматриваем вопроса усиления контроля государства над рынком VPN-сервисов с блокировкой отказывающихся подчиняться.

Комментарий редакции

Основные выводы из данной статьи:

1. Роскомнадзор впервые внес видеоигру (PUBG Mobile) в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что разработчик игры обязан хранить данные о действиях российских пользователей и предоставлять их по запросу спецслужбам.

2. Данный шаг со стороны регулятора может быть связан с недавними предложениями Путина о переносе серверов иностранных игр в Россию для контроля со стороны властей.

3. Китайские и азиатские разработчики, работающие на российском рынке, скорее всего без проблем подчинятся новым правилам, так как уже работают в подобных условиях в Китае.

4. Западные компании вряд ли пойдут на такие условия, поэтому многие могут уйти с российского рынка. Но их место займут азиатские разработчики.

5. Российские спецслужбы смогут контролировать игровые чаты и использовать их в оперативных целях.

6. Игроки в случае блокировки игр смогут использовать VPN, но с повышенным пингом. Также возможно ужесточение контроля над рынком VPN.

С учетом данной тенденции стоит ожидать, что аналогичные требования вскоре будут предъявлены и к другим популярным играм. Большинство современных игр имеют онлайн-составляющую, поэтому в ближайшее время доступ к ним может быть заблокирован на территории России, если разработчики не согласятся выполнять требования по хранению данных и предоставлению их спецслужбам.

Это приведет к росту спроса на отечественные игры, не попадающие под ограничения. Соответственно, российские разработчики получат стимул активнее развивать это направление. Можно ожидать увеличения числа качественных российских игр и притока пользователей к ним. Это благоприятно скажется на развитии отечественной игровой индустрии и позволит ей занять бóльшую долю на внутреннем рынке.