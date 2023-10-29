Трезвая Россия победит любого врага
Трезвые встречи друзей под г. Первоуральском проходят круглый год, начиная с 2011 года.
Это мероприятие – ежегодная летняя трезвая встреча друзей 19-20 августа «Уральский Байкальчик».
Участник – Андрей Иванов.
Корреспондент – Григорий Грибов.
Быть ДОБРУ!
Комментарий редакции
В данном видео обсуждались следующие основные темы:
1. Организация и проведение мероприятия по трезвости. Обсуждались планы и подготовка к предстоящему мероприятию.
2. Пропаганда трезвого образа жизни и борьба с алкоголизмом. Участники беседы выступали за трезвость и против употребления алкоголя.
3. Работа с молодежью по профилактике алкоголизма и наркомании. Обсуждались возможности проведения лекций в школах.
4. Проблемы взаимодействия с государственными органами по вопросам пропаганды трезвости.
5. Будущее России и идеология государства. Высказывались мнения о необходимости трезвости и возврата к традиционным ценностям.
В целом, в беседе поднимались важные вопросы пропаганды здорового образа жизни и борьбы с алкоголизмом в России. Участники выступали за активные действия в этом направлении.