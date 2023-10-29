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Трезвая Россия победит любого врага

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Трезвые встречи друзей под г. Первоуральском проходят круглый год, начиная с 2011 года.
Это мероприятие – ежегодная летняя трезвая встреча друзей 19-20 августа «Уральский Байкальчик».
Участник – Андрей Иванов.
Корреспондент – Григорий Грибов.

Быть ДОБРУ!

Комментарий редакции

В данном видео обсуждались следующие основные темы:

1. Организация и проведение мероприятия по трезвости. Обсуждались планы и подготовка к предстоящему мероприятию.

2. Пропаганда трезвого образа жизни и борьба с алкоголизмом. Участники беседы выступали за трезвость и против употребления алкоголя.

3. Работа с молодежью по профилактике алкоголизма и наркомании. Обсуждались возможности проведения лекций в школах.

4. Проблемы взаимодействия с государственными органами по вопросам пропаганды трезвости.

5. Будущее России и идеология государства. Высказывались мнения о необходимости трезвости и возврата к традиционным ценностям.

В целом, в беседе поднимались важные вопросы пропаганды здорового образа жизни и борьбы с алкоголизмом в России. Участники выступали за активные действия в этом направлении.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u3sqj7zz9Vc
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