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Российский атомный реактор РИТМ-200 выходит на сушу

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Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» отгрузил первый ядерный реактор «РИТМ-200» для строящегося атомного ледокола «Чукотка». Этот реактор стал настоящей находкой, которая позволяет не только крушить льды, но и снабжать энергией целые города. А теперь известно, что в России и за её пределами появится целая серия малых АЭС на основе «РИТМ-200» – строго говоря, это сенсация, которую большинство СМИ не заметили. Разберём её, а также новую историю спасения после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Производство и поставка новых ядерных реакторов РИТМ-200 для атомных ледоколов проекта 22220. Реакторы РИТМ-200 разработаны ОКБ Африкантова, они компактнее и мощнее предыдущих моделей.

2. Создание малых плавучих АЭС на базе реакторов РИТМ-200М для энергоснабжения удаленных районов. Уже строится несколько таких станций для Чукотки.

3. Разработка проекта наземных АЭС малой мощности (АСММ) с реакторами РИТМ-200Н. Первая такая станция будет построена в Якутии.

4. Экспортный потенциал российских АСММ – заказы уже есть от Киргизии, Индии, Мьянмы и др. стран.

5. Создание нового поколения реакторов РИТМ-400 мощностью в 2 раза больше для ледокола "Лидер".

Вывод: Россия активно развивает технологии компактных ядерных реакторов РИТМ для использования в кораблестроении, энергетике и на экспорт. Это позволит обеспечить энергией труднодоступные районы страны и создаст новые возможности для атомной отрасли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3eMMDPjD5us
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