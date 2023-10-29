Книжный клуб "День": https://den-magazin.ru/club-den

Что обезьяны «очень умные», было известно всегда. И всё же мы традиционно недооцениваем наших ближайших родичей – человекообразных обезьян. Само слово то какое: «человекообразные»!

Из этого почетного сообщества ближайших родственников человека исключили гиббонов…Но, возможно, мы не знаем сами, сколько видов человекообразных обезьян населяют Землю. По крайней мере бонобо «отделили» от шимпанзе меньше 100 лет назад, а гигантского шимпанзе «открыли» в XXI веке. Возможно, новые открытия еще впереди… Если человекообразные обезьяны не будут уничтожены и не деградируют под жёсткой рукой человека. Орангутаны уже «загнаны на деревья» людьми.

А они могут освоить до 1000 знаков языка глухонемых – амслена. В США живет пятое поколение «говорящих» шимпанзе. Трое бонобо начали учить своему «языку» исследовательницу, и она взяла их в соавторы своей статьи.

Шимпанзе воюют, охотятся, изготовляют деревянные и каменные орудия. Они знают сложные ритуалы и начатки религии.

В общем, они намного ближе к нам, чем нам кажется.

Telegram https://t.me/+Ied7-5XBXQ5iNTEy

Комментарий редакции

В данном видеоматериале рассматриваются следующие основные темы:

1. Интеллект и способности высших приматов (шимпанзе, горилл, орангутанов, бонобо). Описываются результаты исследований, показывающие, что эти животные обладают развитым интеллектом, сложными формами социального поведения и коммуникации.

2. Эволюционное родство человека и обезьян. Обсуждается близость человека к высшим приматам, возможность скрещивания человека и шимпанзе.

3. Влияние человека на высших приматов. Говорится, что деятельность человека привела к сокращению ареалов обитания обезьян, изменению их поведения.

4. Перспективы дальнейшей эволюции приматов. Высказывается предположение, что некоторые виды обезьян могут достичь уровня развития человека.

Вывод: в статье показана близость человека и высших приматов как в эволюционном, так и в интеллектуальном плане. Обсуждаются перспективы дальнейшей эволюции приматов и их взаимоотношений с человеком.