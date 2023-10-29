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Андрей Буровский | Ближайшие родственники

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Что обезьяны «очень умные», было известно всегда. И всё же мы традиционно недооцениваем наших ближайших родичей – человекообразных обезьян. Само слово то какое: «человекообразные»!
Из этого почетного сообщества ближайших родственников человека исключили гиббонов…Но, возможно, мы не знаем сами, сколько видов человекообразных обезьян населяют Землю. По крайней мере бонобо «отделили» от шимпанзе меньше 100 лет назад, а гигантского шимпанзе «открыли» в XXI веке. Возможно, новые открытия еще впереди… Если человекообразные обезьяны не будут уничтожены и не деградируют под жёсткой рукой человека. Орангутаны уже «загнаны на деревья» людьми.
А они могут освоить до 1000 знаков языка глухонемых – амслена. В США живет пятое поколение «говорящих» шимпанзе. Трое бонобо начали учить своему «языку» исследовательницу, и она взяла их в соавторы своей статьи.
Шимпанзе воюют, охотятся, изготовляют деревянные и каменные орудия. Они знают сложные ритуалы и начатки религии.
В общем, они намного ближе к нам, чем нам кажется.

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Комментарий редакции

В данном видеоматериале рассматриваются следующие основные темы:

1. Интеллект и способности высших приматов (шимпанзе, горилл, орангутанов, бонобо). Описываются результаты исследований, показывающие, что эти животные обладают развитым интеллектом, сложными формами социального поведения и коммуникации.

2. Эволюционное родство человека и обезьян. Обсуждается близость человека к высшим приматам, возможность скрещивания человека и шимпанзе.

3. Влияние человека на высших приматов. Говорится, что деятельность человека привела к сокращению ареалов обитания обезьян, изменению их поведения.

4. Перспективы дальнейшей эволюции приматов. Высказывается предположение, что некоторые виды обезьян могут достичь уровня развития человека.

Вывод: в статье показана близость человека и высших приматов как в эволюционном, так и в интеллектуальном плане. Обсуждаются перспективы дальнейшей эволюции приматов и их взаимоотношений с человеком.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t29G7J3BEE0
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