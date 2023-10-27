С.В. Савельев – Раннее развитие мозга человека
Фестиваль науки в Москве. Раннее развитие мозга человека
Комментарий редакции
Основные темы лекции:
1. Раннее эмбриональное развитие человека – обсуждаются стадии развития зародыша от оплодотворения до формирования основных структур (нервной трубки, конечностей и др.).
2. Морфогенез и детерминация развития – рассматриваются процессы, управляющие морфологическим развитием зародыша. Обсуждается роль генетических и морфогенетических факторов.
3. Нарушения эмбрионального развития – описываются патологии, связанные с нарушениями процессов морфогенеза, их причины и последствия.
4. Современные методы визуализации – упоминаются новейшие технологии, позволяющие исследовать процессы развития на клеточном уровне.
Вывод: в лекции дается обзор ключевых этапов и механизмов эмбриогенеза человека. Особое внимание уделено морфогенетическим процессам, определяющим развитие структур и органов. Рассмотрены причины патологий развития. Отмечается важность новых методов визуализации для изучения эмбриогенеза.