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С.В. Савельев – Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 1)

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Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 1).
Встреча с профессором С.В. Савельевым в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе
В Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе состоялась беседа с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергеем Вячеславовичем Савельевым. Вместе с основателем и руководителем Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе в беседе затронуты такие важнейшие темы для современных родителей как важность воспитания ребёнка в период интенсивного формирования нейронных связей, этапы формирования детского мозга и критерии норм развития ребёнка, навыки чтения и письма и почему эти базовые учебные навыки должен освоить каждый ребёнок.

Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

QIWI Кошелёк: +79165969397
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CfBKbIXwmc8
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