С.В. Савельев – Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 1)
Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 1).
Встреча с профессором С.В. Савельевым в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе
В Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе состоялась беседа с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергеем Вячеславовичем Савельевым. Вместе с основателем и руководителем Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе в беседе затронуты такие важнейшие темы для современных родителей как важность воспитания ребёнка в период интенсивного формирования нейронных связей, этапы формирования детского мозга и критерии норм развития ребёнка, навыки чтения и письма и почему эти базовые учебные навыки должен освоить каждый ребёнок.
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
QIWI Кошелёк: +79165969397
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744
Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm