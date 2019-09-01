Школа номер один. Новая газета. Разбор вранья
13:54. 1 сентября 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подробный разбор свежего пропагандистского опуса "Новой Газеты" на тему Беслана.
Школа номер один. Новая газета. Разбор вранья
В этом фильме "НГ" собрала почти все враки, придуманные ей за 15 лет и, плотно утрамбовав, впихнула их в час экранного времени. Начну разбор. Выкладывать буду частями. Если повезет – доберемся до финала.
Цитаты будут снабжены таймкодом.
Поехали.
4:16 По официальной версии террористы не шли на переговоры, взорвали спортзал, из-за чего погибли все заложники
1. Нет никакой "официальной версии". Версии строятся следствием, пока нет исчерпывающих доказательств. Когда появляются, версии либо отбрасываются, либо переходят в разряд фактов.
2. Террористы выдвигали неприемлемые условия для переговоров – одновременный приход в школу президентов Осетии и Ингушетии и полпреда по Кавказу Аслаханова. Учитывая, что целью теракта было начало новой войны между ингушами и осетинами, Оперативный штаб вполне обоснованно решил, что Дзасохова и Зязикова в школе убьют и разом обезглавят две республики, что послужит дестабилизацией обстановки.
3. Никто и никогда не утверждал, что все заложники погибли от взрывов в спортзале. Большинство – несомненно. Меж тем есть десятки погибших с пулевыми ранениями – 51 человек.
Доклад медиков по теме:
http://pravdabeslana.ru/med4.htm
4:45 – Фигуранты фильма потратили годы жизни, чтобы рассказать настоящую правда Беслана
Когда видите заголовки, про "Настоящую правду", "Всю правду" и т.п. – это сигнал, что вас либо обманывают, либо манипулируют, эксплуатируя любопытство. Ну и тут отсылка к сайту Литвинович "Правда Беслана".
4:52 Элла кАсаева, её дочь сильно ранена
Ошибка в фамилии одной из главной подельниц Новой газеты и Литвинович. Даже странно, что вычитку текста не делали. Ее фамилия Кесаева, а не КАсаева.
Второе заседание суда по делу Кулаева. Заключение судмедэксперта:
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Кесаевой З.С. были причинены повреждения в виде минновзрывной травмы, сотрясение головного мозга, ссадин правого плеча, которые образовались от воздействия взрывной волны при срабатывании взрывного устройства. Указанные повреждения причинили легкий вред здоровью.
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Ложь про тяжелые ранения нужна для того, чтобы вызвать доверие зрителей к словам Кесаевой. У ее дочери легкая контузия, сотрясение и ссадина.
5:14 Созданная Кесаевой организация "Голос Беслана" сыграла ключевую роль в расследовании событий.
Кесаева не создавала "Голос Беслана", да и организации никакой нет. Есть 4 женщины, двое из которых – сестры. "Голос Беслана" придумала и создала Марина Литвинович – политтехнолог, работавшая в те годы на Ходорковского. "Голос Беслана" они выделили, расколов комитет "Матери Беслана". Ну и ключевой роли они, конечно, не сыграли. Их задача – пользуясь статусом потерпевших, протаскивать в СМИ те идеи, которые им продиктует Литвинович. А медийной раскруткой этой "организации" занималась Новая Газета.
Вся их возня на деле – это борьба Ходорковского и Невзлина против Путина за деньги ЮКОСа.
06:46 Для организации медийного освещения в Беслан был командирован Дмитрий Песков – на тот момент заместитель пресс-секретаря президента России, а ныне пресс-секретарь Владимира Путина
Песков, вроде как должен был участвовать в работе Оперативного Штаба, но участия не принимал. О его деятельности по "организации медийного освещения" нет никаких сведений – никто из журналистов ни словом о Пескове не обмолвился. "Медийное освещение" – это выдумка Литвинович. Для нее, как политтехнолога, он тогда был одним из главных противников.
Вот ее заметка по теме:
http://pravdabeslana.ru/deza.htm
Она там ссылается на доклад Торшинской комиссии, но на деле в докладе фамилия Пескова не упоминается.
06:59 – изумительная схема, над которой в зловещей полутьме колдуют актеры, изображающие страшных генералов ФСБ из Оперативного штаба.
Схема эта – верх журналистской безграмотности. Полностью высосана из пальца журналистами Коммерсанта.
https://www.kommersant.ru/doc/502645
Вот она:
Что самое смешное – под этой схемой лежат более-менее достоверные планы школы. Но режиссеру было плевать, вникать в тему он не стал. Пипл и так схавает. :)
UPD: внизу выглядывает план города. Этот план 100% стянут у нас, в нашей галерее:
http://www.reyndar.org/september-3/images/map/1-schematic_map.gif
http://www.reyndar.org/september-3/
Когда готовилась галерея, в открытом доступе не существовало ни карты Беслана, ни спутниковых снимков. Данную карту газификации города мы добыли в виде разрозненных файлов через знакомых заложников и сами свели ее на один лист.
06:57 1 сентября 2004 года Беслан попал в сотни объективов. Со всего света суда слетелись журналисты. Из кварталов, прилегающих школе, вели свою трансляцию крупнейшие мировые телекомпании, а также их российские коллеги.
Так и было. И никто из них не заметил "организовывающего медийное освещение Пескова". Они там бродили стадами везде, куда могли пролезть и никто на них внимания не обращал. Т.е. этот кусок полностью противоречит ранее сказанному заявлению о деятельности Пескова. Журналисты всех мастей несли в эфир лютую чушь и никто их в этом не ограничивал.
07:37 …но российские центральные телеканалы называли совсем другую цифру: в заложниках находится 120 человек. Позже официальная позиция была скорректирована и остановилась на цифре 354. Таковой она оставалась вплоть до конца 3 сентября, когда стала появляться информация реальным числе жертв.
Вот тут лежит сводная таблица по сообщениям основных СМИ за 1 сентября:
http://www.reyndar.org/~reyndar1/1-9-2004-final.xls
Число 120 чаще всего звучало в трех СМИ: РИА Новости… Эхо Москвы и Радио Свобода. Пусть Милашина и Литвинович передают привет коллегам. :)
На деле же, в сообщениях за 1-е сентября полный разброд и шатание у всех СМИ. Цифры гуляли от 120 до 500.
Происходило это по простой причине – СМИ обрывали телефоны пресслужб, в которых сидели их безграмотные коллеги в то время, как начальство еще не имело никаких точных данных. При захвате часть школьников смогла убежать и цифры звучали, в том числе, с их слов. Но никто из них не видел всех заложников вместе – во время захвата часть детей находилась в помещении школы.
Про 354 у меня уже пальцы болят повторять одно и то же.
Вот тут подробный разбор, откуда эта цифра взялась и кто автор. Автор – не Дзугаев, а тупые журналисты из РИА Новости. Дузгаев говорил не о числе заложников, а об установленных фамилиях на 7 утра 2 сентября. В общем, по ссылке подробно со всеми пруфами.
http://www.reyndar.org/beslan/forum/index.php/topic,264.0.html
Про то, что число 354 звучало до конца 3 сентября – вранье. После вечера 2-го уже не сообщали, так как 2-го журналисты встретились с отпущенными заложницами. В 9 утра 2 сентября НТВ передавало слова министра внутренних дел РСО-Алания Дзантиева, что в заложниках только детей более 400. Утром 3 сентября Дзасохов называл число 800.
08:21 Елена Милашина первое что она сообщила в редакцию: в заложниках не меньше тысячи человек
Это ПЯТЬ! Нет, правда, это настолько беспардонное вранье, что туши свет. Может Новая газета покажет нам материал, в котором она 1 или 2 сентября озвучивает это число? Первая статья Милашиной вышла 6 сентября. И вот, что она писала:
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http://www.reyndar.org/beslan/forum/index.php/topic,488.0.html
О том, что в школе № 1 г. Беслана захвачены 1200 заложников, власти знали с самого начала. Вечером 3 сентября, уже после основного штурма, об этом проговорился советник президента России Асламбек Аслаханов. На площадке возле городского Дворца культуры он пытался говорить правду, но чаще уходил от ответа, например, когда звучали страшные вопросы о том, сколько же погибло заложников. Но когда его спросили, почему он не приехал на переговоры с террористами сразу же, по их первому требованию, Аслаханов сказал: «Я им позвонил и спросил: а о чем мне с ними вообще говорить, чего они хотят, есть ли у нас повод для разговора? Они мне ответили: «Повод — 1200 человек заложников, среди которых большинство — дети».
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Из этой статьи мы можем узнать следующее: про тыщу Милашина узнала только вечером 3 сентября – со слов Аслаханова, который ссылался на слова террористов. И число это не верное – в заложниках было 1128, 26 из них вышли 2 сентября, а два десятка были убиты еще 1-го.
В общем, никому ничего она не сообщала. В те времена не было ни одного материала в Новой Газете, где бы утверждалось, что Милашина сразу сообщила про 1000.
08:25 У Эллы Кесаевой был в руках плакат, я помню, 2 сентября: В школе больше 700 человек она просила
очень сильно Маргариту Симоньян, журналистку со второго канала, чтобы она показала ее с этим плакатом
На плакате была цифра 800.
Про Симоньян – это современная выдумка. До момента, когда Симоньян возглавила RT про нее вообще никто из "борцов" не упоминал. Но когда она стала одной из главных пропагандистов на западную аудиторию, она стала легитимной и важной целью для Литвинович и ко. Сейчас они ее ненавидят сильнее, чем Пескова и постоянно стараются замазать Бесланом. Меж тем, она в те времена была совсем молоденьким военкором. Во время Беслана ей было всего 24 года, а она уже прошла закалку войной в Чечне и боями в Кодорском ущелье в Абхазии. Когда заматерела, на нее начали вешать всех собак за Беслан.
09:00 …руководство России силами центральных каналов пыталась убедить страну, что происходящее в маленькой южной республике – это пусть и крупная, но локальная неприятность
Вранье. Все эфиры были забиты сообщениями из Беслана. Вся страна застыла у телевизоров и радио. Этот бред могут воспринять только те, кто в то время был в детском возрасте или вообще не родился.
На сцене появляется Юрий Савельев:
9:16 – Среди членов делегации был Ю. П. Савельев, специалист в области баллистики и теории взрывов.
Далее камера показывает его книжную полку, где стоят пять книжек за авторством Савельева. Уравнения по баллистике, лекции по механике вязких жидкостей и книжка про экономику СССР и РФ. Про взрывы, почему-то, книжек не оказалось. Дело в том, что Савельев сам назначил себя "экспертом высшей категории по горению и взрывам". По горению он – спец, нема базара. Он занимался ракетными соплами и газодинамикой высоких скоростей. Но взрывами он не занимался никогда, ни одной работы в этой сфере за его авторством найти не удалось. Просто он, вбрасывая свой "доклад" к очередной годовщине теракта, сделал такое дополнение на персональной страничке на сайте "Родины". Народ же гуглить начнет – что за Савльев такой? А тут – оппа – эксперт высшей категории!
Вот тут он не эксперт:
http://web.archive.org/web/20060420043858/http://www.rodina.ru:80/leaders/show/?id=235 (20 апреля 2006, до публикации своего доклада).
А вот тут уже эксперт:
http://web.archive.org/web/20061011043854/http://www.rodina.ru:80/leaders/show/?id=235 (11 октября 2006, за день до публикации доклада через "Новую Газету").
Так вот, что касается взрывов, темой он владеет поверхностно и в базовых формулах допускает ошибки, присущие студенту 3 курса. Ошибки примитивные, которые нашел даже я – не имеющий профильного образования. Ну а позже его выкладки проверяли настоящие эксперты-взрывотехники из НИИ им. Карбышева. Они Савельева просто распяли.
Экспертиза тут:
http://www.reyndar.org/~reyndar1/exp/
Гражданин Савельев оказался очень плодовитым и талантливым шарлатаном. Для него у нас есть целый раздел:
http://www.reyndar.org/beslan/forum/index.php/board,9.0.html
Далее он вещает:
10:05 Родные у ДК начали составлять списки и количество перевалило за 800 человек
Списков, которые составляли родные, никто не видел. Но вот 1-го числа списки составляли сотрудники милиции – участковые и инспектора по делам несовершеннолетних. Когда эти списки доставили в РОВД, там схватились за голову – в этих списках было около 3-х тысяч! Дело в том, что фамилии назывались в разных концах города разными людьми, в списках было много повторов, многие фамилии были записаны с ошибками, а женщины часто и под девичьими фамилиями. В общем, списки эти не были достоверными и их сразу начали чистить от повторов и выверять. К вечеру 1-го сентября генерал Андреев говорил о 300-х установленных фамилиях. На утро 2-го сентября в ОШ были известны 354 фамилии, о которых и было сказано журналистам. К 9 утра уже установили фамилии более 400 только детей, о чем в эфире НТВ сообщил Дзантиев. К слову, НТВ там выглядело лучше всех – они раз за разом повторяли в эфире, что 354 – это установленные фамилии, что список неполный и будет уточняться.
Вот, например, только два листа списков с уже рассортированными по алфавиту фамилиями. Маликов Арсен повторен четырежды. Аликова Диана – три раза. Кликабельно
10:10 о чем по приказу Пескова талдычили сми
Песков – он силен! Вот сообщения Радио Свобода:
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02-09-2004 10:24]
При захвате школы в Беслане погибли, по последним данным, 7 человек, в заложниках – 354 человека. Как сообщил представитель правительства Северной Осетии Лев Дзугаев, детей среди погибших нет. Сегодня городская прокуратура Беслана возбудила уголовное дело по статьям "терроризм", "убийство" и "захват заложников". Детский врач Леонид Рошаль до трех часов ночи вел по телефону переговоры с вооруженными людьми, захватившими школу, затем они прервали связь. Представитель ФСб Северной Осетии заявил, что личности некоторых членов вооруженной группы установлены – это уроженцы Чечни, Ингушетии и других регионов России.
[02-09-2004 11:23]
При захвате школы в Беслане погибли, по последним данным, 7 человек, в заложниках – 354 человека. Как сообщил представитель правительства Северной Осетии Лев Дзугаев, детей среди погибших нет. Сегодня городская прокуратура Беслана возбудила уголовное дело по статьям "терроризм", "убийство" и "захват заложников". Детский врач Леонид Рошаль периодически выходит на связь с вооруженными людьми, захватившими школу. Подробности его переговоров неизвестны. Представитель ФСБ Северной Осетии заявил, что личности некоторых членов вооруженной группы установлены – это уроженцы Чечни, Ингушетии и других регионов России.
[02-09-2004 13:28]
При захвате школы в Беслане погибли 12 человек, – сообщил сегодня глава МВД Северной Осетии Казбека Дзантиева. Ранее сообщалось о семи погибших. В заложниках – 354 человека. Сегодня городская прокуратура Беслана возбудила уголовное дело по статьям "терроризм", "убийство" и "захват заложников".
[02-09-2004 17:26]
Захватившие заложников в североосетинском городе Беслане отпустили 26 женщин и детей, – сообщили в оперативном штабе. Первыми были отпущены три женщины с грудными детьми. Переговоры с вооруженной группой, удерживающей в заложниках около 350 человек, сейчас ведет бывший президент Ингушетии Руслан Аушев.
[02-09-2004 17:24]
В Москве отменен День города, празднование которого было запланировано на ближайшие выходные. В московском правительстве сообщили, что это делается из-за соображений безопасности и в знак солидарности с жителями Северной Осетии, где вооруженные люди продолжают удерживать в заложниках более 300-т человек, в основном детей.
[03-09-2004 02:52]
Вооруженная группа, удерживающая свыше 300 заложников в школе североосетинского города Беслан, приостановила переговоры, – сообщил представитель президента республики Лев Дзугаев. Этой ночью из школы были совершены два выстрела из гранатомета. Ранен милиционер. Захватившие школу люди заявили, что им показалось какое-то движение. Дзугаев подчеркнул, что пока есть возможность переговоров, о силовом решении кризиса речи быть не может. В четверг при посредничестве бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева были освобождены 26 заложников – дети и женщины. По другим данным, освобожденных – 25, одна женщина вернулась в школу к своим детям.
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Представляете, куда распространяется власть Пескова?! На Госдеп США! Причем, обратите внимание: даже ночью 3-го сентября Свобода утверждает, что в школе "более 300" человек, хотя уже вышли заложницы и рассказали всем вокруг, что там более 1000.
10:32 Савельев рассказал Грызлову о реальном количестве заложников и потребовал собрать заседание ГД
Заседание ГД – это именно то, что требуется в условиях такого теракта! Наверное депутаты гневно осудят и примут новый закон, запрещающий террористам захватывать заложников! Как по мне – это был чистый пиар, имитация бурной деятельности.
11:10 Власть намеренно скрывала количество заложников. Если бы настоящее количество было озвучено, то такое количество не позволяло провести штурм
В Норд-Осте количество заложников было озвучено с самого начала и оно позволило провести штурм. В Беслане число 800 прозвучало в первой половине 3 сентября – Дзасохов назвал его перед родственниками в ДК.
Это утверждение – чистой воды манипуляция. Штурм планировался, но расчет был именно на переговоры, которые не были нужны террористам. Штурм начался только после того, как террористы взорвали спортзал – другого выхода уже не было. Штурм в таких случаях всегда планируется – это прямая задача ЦСН. Но решение о штурме принимает начальник Оперативного штаба, а не начальник ЦСН.
Весь материал очень большой и доступен по ссылкам:
Часть №1 – https://leon-spb67.livejournal.com/1162041.html
Часть №2 – https://leon-spb67.livejournal.com/1162289.html
Часть №3 – https://leon-spb67.livejournal.com/1162516.html
Часть №4 – https://leon-spb67.livejournal.com/1162997.html
Часть №5 – https://leon-spb67.livejournal.com/1163021.html
Часть №6 – https://leon-spb67.livejournal.com/1163341.html
Часть №7 – https://leon-spb67.livejournal.com/1164024.html
Часть №8 – https://leon-spb67.livejournal.com/1164131.html
У автора в блоге будет продолжение.
Плюс ссылка на материалы "Факты и мифы Беслана" – https://leon-spb67.livejournal.com/540.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5247104.html