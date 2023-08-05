С.В. Савельев – Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 2).
Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 2).
Вторая часть беседы основателя и руководителя Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергеем Вячеславовичем Савельевым. В беседе затронуты такие важные темы как проблемы обучаемости современных детей, утраты современными детьми и подростками авторитета знаний, негативное влияние гаджетов на мозг ребёнка. Представлена такая тема как непохожесть детей и родителей.
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