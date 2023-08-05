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С.В. Савельев – Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 2).

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Детский мозг. Что нужно знать родителям (часть 2).
Вторая часть беседы основателя и руководителя Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергеем Вячеславовичем Савельевым. В беседе затронуты такие важные темы как проблемы обучаемости современных детей, утраты современными детьми и подростками авторитета знаний, негативное влияние гаджетов на мозг ребёнка. Представлена такая тема как непохожесть детей и родителей.

Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

QIWI Кошелёк: +79165969397
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-8S528-kVw8
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