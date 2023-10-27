Он назван «Восточный полновеликий Царь» («Лицевой свод Ивана Грозного 16 в.»). Никаких титулов «хан» и «ханств» тут нету. И главный его признак-«царскость» указана в иллюстрации- это царский золотой венец на голове. Вот Мамай восседает на троне и принимает грамоты от князя Олега Рязанского и Дмитрия Ивановича Московского «…светлого». Олег снял свою красную высокую шапку князей и держит в руках и стоя отдаёт грамоты (не валяется в ногах, как сейчас выдумывают). Как выяснилось, высший титул правителя на Руси был Великий князь, а у восточников (Тихий океан)-царь-сар. Типаж Олега и типаж Мамая один и тот же-светлобородые русского типажа и в одинаковых длинных славянских нарядах. Грамота написана на русском языке. За спиной красивые цветные шатры.

Типаж Мамая

И вот этого так похожего на руса-словена бородатого Мамая историки сделали «монголом»!? (монголы безбородые от природы). То, что у него был именно такой русский типаж, указывают иллюстрации к книге Марко Поло «О разнообразии мира». Его «монголы» на иллюстрациях выглядят точно так же, как светловолосые бородатые русы. В его книге «монголов» нет. Марко их видел такими (русского типажа) воочию, а ему можно доверять, потому что он единственный прижизненный свидетель Большой Орды, где он служил 17 лет, а его отец 10 лет.

Таковыми их видели воочию и авторы Летописного свода 16 века. И вот, какой-то шутник на Западе решил посмеяться и переделать Мамая, как и всех русоволосых восточников («евр» на эллинском языке), в черноволосого, безбородого этнического монгола и наводнить этой выдумкой весь интернет. Но всем этим картинкам грош цена, потому что они все выдуманы и намеренно засоряют интернет, вводя всех в заблуждение, в отличие от прижизненных иллюстраций с русским типажом Мамая и князей Летописного свода 16 в. и книги Марко Поло 1298 г-1590 г переиздания. Марко Поло, наверное, уже сто раз перевернулся в гробу от такой наглой лжи. Это афёра века с «монголо-татарами» сделала вообще непричастных к истории Руси этнических кочевников «царями», хотя речь идёт о совсем другом народе-росах (словено-русах) от предка россов Мономаха-МонГоУла. В «Сказании о Словене и Руссе» Словен муж, а Руса жена, от коих родился Перун, по-русски Гром, ставший родоначальником Россов и Единым Духом Моно. Сами монголы никогда не называли себя «монголами», ни «татарами».

А кто он

А кто Мамай был на самом деле, показывают его внуки. Его внук Алекса-Александр основал княжество Глинское в Сумской и Полтавской областях на Украине и возглавлял именно «Русскую Литву» (это не современная маленькая Литва), так названой историками 16 в., и включавшей в себя Украину, Беларусь, Литву,

а потом ушёл в Москву, и его племянница Елена Глинская стала женою Василия3 и матерью Ивана Грозного (версия в википедии). Заметьте, своё имение Глинское Александр называет по-русски, не по-монгольски, и не просто так, вероятно, в честь своего «царственного» первопредка «Глиняного». В греческих мифах*** был Глиняный век после Золотого, Серебряного и Медного – век «глиняных» людей -«Великого Гончара». Сейчас век Железных людей (Железного Дровосека-Кузнеца), которые клялись, что никогда не смешаются с презренной «глиной». Никаких этнических монгол в окружении Мамая нет, только генуэзцы (венецианцы из Италии), русы, литва («басурмане» с Ягайло) и Москва. Род Мамаевых -Глинских постепенно становятся одним из самых богатых и влиятельных родов этой «Русской Литвы».

Коssак Мамай

Вот почему так популярен на Украине «козак Мамай», ведь Украина входила в Мамайскую «Русскую Литву». «Так, в Киевской летописи упоминается, что в первой четверти XVI века воеводой Киева был Иван Львович Мамай (из князей Глинских). Богдан Фёдорович Глинский, черкасский воевода (1488—95), тоже использовал имя Мамай. В истории он стал известен тем, что организовал первые черкасские пограничные войска». Странно, что в Киеве нет их портретов, спорю –это не монгольский типаж. Мамай явно из нижеперечисленного племени пришельцев -Козаны. По версии автора, он из Аргунов-левиев (львов, Лев тотем Попа Ивана) и Лебедя-жены (Арги), половина которых были «прахристиане» (у них крест), а половина «магометане» (маги) (Марко Поло). Магами назывались южные Волхвы-колдуны. Из последних и были Козаны- «демоны» ( с верой в Змея-Дракона).

Имя

Имя Мамай явно русское и означает Мать Майя. Именно она передала «царскость» Мамаю. Судя по этому имени, можно определить исходную точку рода. Это река Майя в районе Охотского моря, там же рядом река Уда (Худо), это имя мужа Майи.Из Охотского моря (Рай, автор) род Глинских ушёл на реку Баутта (Алдан+Лена), потом к Аргунам на Чукотку, затем на Южный Урал у города Реж, а затем на Украину. Причём Реж был соратником Глины, так как их селения рядом. Видно, что они оба из одного лагеря «Росы», пока Глинские не захотели сами быть царями Москвы. По версии автора, «Резан» (Рязань) или Ряжск названы в честь Режа-Реза.

На карте видно, что Рязанский князь Олег находился между 3-х «огней»-пока ещё слабой Москвы, Дикого Поля (Казаки), Золотой Орды (Асы-русы) и Русской Литвы с Мамаем. Поэтому Олег Рязанский и Дмитрий Московский подчинились Мамаю, пока не состоялась Куликовская битва, в которой Мамай был побеждён Москвою в 1380 г. во главе с великим князем Владимирским и Дмитрием Ивановичем Московским. Последний внук Ивана Калиты и праправнук Александра Невского. Северные русы-росы и Московские русы объединились против Мамая. Они почему-то не захотели власти «Глиняного» рода, так как были из другого, тоже царственного рода «Железных Василиев» и «Северян» (россов «Великой Росии», описанной у Марко Поло). Вот картинка Куликовской битвы из Летописного свода. С красным знаменем в шапке сидит на коне Дмитрий Московский, напротив бородатый блондин-Мамай.

Показана, как падает отрубленная золотоволосая голова его военноначальника. Тут ни одного монгольского лица. Все братья славяне. На месте этой грандиозной битвы должен обязательно быть огромный мужской монастырь по древней традиции помощи воинам-ветеранам. Н.Х Фоменко считает, что это Симонов монастырь, там много останков воинов. С Симонеями связан Иван Калита и его сын Симеон Иванович. Здесь полегли воины тогда ещё древней Симовой Столбовой Руси (п.111) и фактически лишились армии, но Мамая выгнали.

Смерть Мамая

Он якобы был убит в 1381 г. в городе Старый Крым (Солхат) в Крыму следующим после него властителем Золотой Орды Тохтамышем. По информации в интернете оказалось, что конкретного места захоронения нет. В поле стоит какой-то безымянный облезлый камень. Якобы он тут зарыт как собака или, как он назван-«Неутомимая Ехидна» в «Мамаевом побоище». На реке Калке на Куликовом поле он потерпел поражение в 1380 г. и потерял две трети войска. Оно перешло к Дмитрию Московскому. Не может быть, что бы Мамая закопали в Крыму и всем просто было безразлично, где он похоронен. И это при живых детях и внуках. Так с царями не поступали. Этого не может быть в силу его «царскости». Убивать царей пролитием крови тогда считалось кощунством (их замуровывали под землю или душили как Наяна). Мамай был настолько выкопоставленным вождём от Генуи, которые снарядили именно для него несколькотысячное войско против Москвы, к тому же имевший «царскость», что, вероятнее всего, после поражения он ушёл к своим покровителям в Венецию через Крым. Царскость (русская, словенская и словено-русская) так ценилась, что внуков его пристроила себе Москва. Она «захапала» себе всех восточных царей и количество царей на квадратный метр в Московии резко возросло и добавилось к старым правителям Столбовой Симовой Руси и Великим князьям Ивановской Святой Руси в Московии.

Беклярбек

Когда смотришь информацию в интернете о беклярбеке Мамае, всё вроде убеждает в том, что он тюрок, особенно когда в тексте всё как семечками пересыпано тюркскими словечками, но начнёшь разбираться, то окажется, что монголисты даже расшифровать этот чин беклярбек не могут. А вот на русском всё понятно-бек-век и лярвы (латин.)-элые духи. Беклярбек должен значить- Дух Старца или Дух Предка. «В разговорном русском языке первоначальный смысл слова утерян и является синонимом злой, лицемерной или же падшей в нравственном смысле женщины». Или дух умершего. А вот как точно объяснено, что значит ЛЯРВЫ в стихе.

Потому не ступайте вниз,

Ибо Бездна лежит под Миром

Куда спускается Лестница

Из Семи Ступеней

Куда спускается Путь

С Семью Вратами

И там находится

Трон

Злой и Неотвратимой Силы.

Ибо из Пещер Мира

Выходит Злой Демон

Злой Бог

Злой Дух

Злой Ловец

Злой Призрак

Злой Дьявол

Злые Лярвы

Не показывающие истинных Знаков

Смертному Человеку.

И ВОССТАНУТ МЕРТВЫЕ И ПОЧУВСТВУЮТ ЗАПАХ ЛАДАНА! (Аккадские глиняные таблички «Маган»). Сущий Демон-Лярва, Злой Дух для Москвы был этот беклярбек Мамай.

Баутта

То, что именно Мамай ушёл в Венецию и ему там было предоставлено убежище, говорит название самой популярной и любимой маски в Венеции –«баутта». По-другому её называли «лярвой» и она означала «Призрак. Пришелец с того света». Её одевала высшая аристократия Венеции. Мамай как раз и был от рода Баута и Ляром-Беклярбеком. Он якобы был убит в Крыму и поэтому считался Призраком. В маске он скрывал своё лицо в Венеции. В его руке Красная Роза. Символом Росы-Луны была Белая роза шиповника. Портрет настоящего Мамая должен быть в галерее старинных портретов 14-15 в. в Венеции, может в портретной галереи «Дожей».

Дож Лоренцо

Очень знакомая шапочка «Драконидов-Змей» на «Дожах», только с выдранным с драконьим хребтом. Её носили Медея (Змея), Орфей, Радамант и Дарий.

Так Венеция обзавелась «царской» кровью от «Попа Ивана»-Льва. Он на гербе Венеции. Портреты Мамая могут также находиться в Литве и Польше где-нибудь в загажниках, но вряд ли его там сохранили, так как Мамай и с Польшей и с Литвой воевал за власть.

Восточные цари

Само указание титула Мамая «восточный царь» говорит о существование на ВОСТОКЕ огромной державы царей, которую называли Большая Орда. Все её цари были «Ивановского» происхождения, потому что только унаследованная кровь Ивана давала право на царскость. Вся Орда –элита «кишела» «иванами», так как Великие Хамы «тартар» (прароссов) своих дочерей женили на ивановских царских сыновьях. Естественно, их потомство было ивановским по крови. Иваны с Наянами были самыми первыми царями. На их знамени был КРЕСТ (вероятно староверческий с черепом у основания и перекрещенными костями). О «кресте» пишет Келлер и Марко Поло. Почти что всем миром владел Поп Иван (Лев), но его «названый» сын Темучжин (Тёмный Месяц, Луна в затмении ) из нового племени Луны-прароссов убил его и сам стал во главе Орды. В это время возвышается другой культ-Змея-Дракона, где Змея дочь Дракона, так как на иконе «Изгнание Злых сил», Дракон срощен с трёхглавой Змеёй (Змеи- Злата Баба и её сестра). Одна голова была Воловьей. Потом Саины-Священники (так назывался род Джучи и Бату у Марко Поло) срубят Змеиные головы, но оставят Воловью (Казанская история), то есть Вол станет союзником, но без права на престол.

Восточные цари пережили великую трагедию-утрату Родины из-за природной катастрофы-пролёта кометы приблизительно в 1312 г, когда обвалились океанские побережья и изменился климат. Вот почему до прилёта кометы в 1220 году Орда пошла с Востока на Русь, устраивать новую Державу и новую родину. Там на Руси жили когда-то их предки.

Когда азиатские народы начали писать свою историю, они заменили «царя» на «хана», «царства» на «ханства», чтобы придать «тюркскость» истории и заявить якобы о своём участии в «царских» делах на территории Руси, присвоив себе историю «ивановских» царей Востока, искренне в это веря. В этой вере их убедила «Империя лжи»- Запад, переименовав «иванов» в этнических монгол «Ван-ханов» и виртуально заменив русско-словенский типаж на монгольский.

Происхождение Мамая

Явно Мамай имел кровь родственную литовцам-словенам и руссам, но никак ни монгольскую, иначе его не приняли бы в элиту «Русской Литвы». От него унаследованная от предков «царскость» перешла к Елене Глинской.

Венчание Василия3 и Елены Глинской. Царский венец у неё.

В Летописном своде именно на её голове золотой венец-он признак царскости. Чтобы продолжить свой царский род, цари обязаны были жениться только на царских особах. Никаких «монголо- татар» и «тунгусов» тут в принципе не могло быть. То, что внука Мамая назвали Александр, указывает на русско-словенское происхождение (от «Попа Ивана»). Обычно в Александров Иван Грозный перекрещивал «сарацин» (царя сыны, автор) только руссов по происхождению от Попа Ивана, «столбил» ими граничные город (Тверь и т.д.), поэтому в этих городах сейчас проживают только этнические словено-русы и не должно быть «татаро-монгол».

У Марко Поло вместо «монгол» описаны «тартары» и, кто они такие, он особого секрета не делает. Это всего 5 самых древних племён-Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи и Казаки. Они ВСЕ бородатые. «В совокупности они именуются Ордой», их правитель Великий Хам (так написано на карте Келлера). «Тартары» (праросы) ушли с Амура и скрылись от Попа Ивана за рекой Тартар (Колыма). Поэтому монголы, казахи, узбеки, ногаи и т. д. не могут быть элитой этой Орды, ни этими «тартарами» и «Казаками» из-за отсутствия у них бороды от природы. Топоним Перекопы мы видим на Азовском море и там тоже нет никаких монгол.

Монголом Мамай никак не мог быть по этой же причине своей бородатости (на иллюстрации). Татарином он тоже никак не мог быть, так как национальность татары появилась только в 1920 г. у мусульманских казанцев по личному указанию Ленина и им самим неизвестно своё происхождение. До 1920 г. ни один народ не называл себя татарами. «Царскостью» (венцом на голове) они не обладали, их национальный головной убор-тюбетейка. Летописи описывали только царские династии, поэтому азиатские кочевые племена не имели своих летописей. Частью они служили у этих царей и у них должны остаться предания о службе у них.

Мамай, как пишет википедия, из Киянов и рода Бату. Киян определяется на карте Келлера 1590 г. Это «величайшая река Куиану-Киан» (Марко Поло), современная река Алдан. На карте написано, что называлась она раньше Баутисус (Маска Сусальная, повторяющая лицо, возможно золотая, личина) или Киану ( Ки-край, греч.) (см. надпись в белом круге). Вот в честь прапредка Баутисуса и был назван сын Джучи Бату (автор). Джучи (Злат) был «наследником меркитского плена», приёмным сыном Тэмучжина от прямого потомка «Попа Ивана» и матери Луны-СеЛены (росы). По его имени Злат была названа Золотая Орда и его первая жена-«Баба Злата». Джучиды Золотой Орды-Асы (знатнейшее русское колено словенов, так утверждает Македонский) пришли с Востока на Русь. Сначала на землю Поволжья, которая уже была занята этническими болгарами и буртасами, «злой» черемисой с «пёсьими головами», остяками (Казанская история). Вероятно, на голове они носили шлем из собачьей головы, как Аттила. Болгары здесь в Поволжье тоже были пришельцами, но с Запада. На Запад они потом и ушли от Аса на ОКРАИНУ на Днепр.

Болгары

Эти окраины Московии так и именованы на карте Келлера 1298 г.-1590 г. «краем»- Кримеа (Ки Рим-край Рима) в верховье Днепра, Киев (наконечник-«кий») и КиРым (Крым). Они очерчивают западную границу «Рыма» от Южного Урала (Рымникские горы) до Днепра (КиРыма). Буртасы уходят на Украину-там остались от них топонимы сёла Бурты. Вероятнее всего, это команы, так как они поселились (вернулись) на земле команов-она показана там же на карте Келлера ниже. Их типаж европейский, как на этом рисунке-степной.

Команы на карте

Коман один из 5 братьев славян от «князя» Скифа. « Начальницы же тогда родители их княжаху единого отца (Скифа) сынове пяточислении кровницы, им же имена: 1) Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман 5) Истер» (Сказание о Словене и Руссе»). Булгары ушли в свою родную Болгарию, частично осели на Украине, на это указывает наряд украинцев с цветками на голове как у болгар.

Заключение

На карте очевидны 2 силы и обе русские- Русская Литва ( Литва, часть Польша, Украина, Беларусия) и Русь центральная (Московия). Московия победила и прибрала себе драгоценную царскую кровь Глинских-Мамаев. Здесь противостояние двух сил-Западной Европы и руссов Московии. Отсюда враждебность проигравшего Битву Запада. «Железные Дровосеки Вассы»-род Ивана Грозного поступили так- они породнились с «Глиной» через Елену Глинскую и утихомирили страсти (версия автора).

Крым

Крым стал западной границей Асов-русского колена словенов. На карте Келлера выше Крым ещё называется по-гречески «Taurica» (Таурика, 1298 г-1590 г.) и там одни греческие названия. Но, вероятно, после тотального разрушения от пролетевшей приблизительно в 1312 г. кометы, греки «испарились» и сюда пришли венецианцы и Асы. В википедии утверждают, что Крым-тюркское слово, а на самом деле древнегреческое и состоит из «Ки»-«край» др.греч. и слова Рим или Рым. Означает край (Державы) от Рымникских гор (Урал) до западной границы Рымника-КиРыма на Днепре. Подобный пример написания древнегреческой КиЛикии « ΚιλικίΑ πεδιάς; ассирийский Куэ». Отсюда можно предположить, что название Киев-древнегреческое, а Куэ скифское (ассирийское).

Так как наименование глав восточных царей было «царь», то новая их территория тоже должна называться «царская»-«сарская». И она есть на карте Келлера-Сарматика Европейская (опеа-округ) и Сарматика Асиатика, названная так от имени-Асов. Сарматия-это и есть владения Злата-русской Золотой Орды, на знамени которого должен быть Крест, ведь они Саины-Святые-Священники, а также Лев-символ их убитого предка «Пресвитера Иоанна» (Попа Ивана). Они Змееборцы. Простиралась Сарматия от Рыма-Южного Урала до Днепра КиРыма в верховьях Днепра, Киева и Ки Рыма в Крыму. Естественно, что название «сарматия» не прижилась-её на карте так назвал Келлер, чтобы не раздражать словом «Руссия», так как это испокон была земля сначала Симова Русь Столбовая, а потом Русь Святая Ивана (Василиев рода Ивана Грозного).

Глинск, Сумы, Полтава главные ставки Глинских-Мамаевых.

Село Глинск сейчас на Украине представляет жалкое зрелище из нескольких домов, там нет никаких достопримечательностей, а ведь там должно быть богатое княжество Глинских- Мамаевых с сокровищами восточных царей. Примечательно, что есть второй Глинск на Южном Урале на одноимённой реке Глинка возле городов Реж и Екатеринбург. Живописное село с водопадом и огромным каменным образованием. Там восстанавливают порушенную церковь. Вот из этой точки на Урале «глиняные» ушли на Украину и Москву. Известен композитор Глинка. В Москве протекает речка Неглинка. «В бассейне Оки неоднократно наблюдается соседство гидронимов типа Глинской/Неглинной». Приставка «Не», вероятно, начальное имя рода или «Нео-Новые».

Главная ставка Глинских, вероятнее всего, была в Полтаве на реке Лтава и городе Сумы. «В 1430 году в грамоте великого князя литовского Витовта впервые упоминается Полтава, находившаяся в это время под его властью, которую он передал перешедшему на литовскую сторону ордынскому князю Александру Глинскому, который соорудил здесь крепость — деревянные укрепления и земляные валы вокруг Полтавы. В 1482 году Полтава подверглась нападению крымского хана Менгли I Гирея. С 1503 года Полтава принадлежала князю Михаилу Глинскому. В 1508 году она была у него отобрана польским королём Сигизмундом I за участие в антипольском восстании. Однако позже всё же была возвращена семье Глинских. В 1537 году хозяином Полтавы становится зять Глинских — Байбуза». Топоним Бая недалеко от Глинска. Кажется, что это тюркское словечко, а на самом деле БаУн, Унами или Юнгами звали мореходов в царстве «Попа Ивана». Так звали и сказочного кота Баюна в русско-славянских сказках.

Появление Глинских в Москве.

«В 1508 году потомок Алексы – Михаил Львович Глинский поднимает мятеж против великого князя литовского Сигизмунда I и, потерпев поражение, бежит с семьёй в Московское государство под защиту Василия III. Так потомки Мамая оказались при дворе московского государя, а после женитьбы великого князя Василия на племяннице Михаила – Елене, и породнились с ним».

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г.

111. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г. Тонких Г.Л. (nekto).

112. Мамай с литовским уклоном. "Неутомимая ехидна" и Маска Баутта 27.10.2023 г.

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.