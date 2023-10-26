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Чудак из пятого “Б”

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Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.

режиссер: Илья Фрэз
сценарий: Владимир Железников
директор фильма: Г. Купершмидт
оператор: Алексей Чардынин, Гасан Тутунов
композитор: Ян Френкель
художник: Игорь Бахметьев, М. Томашевская
монтаж: Лидия Родионова
в главных ролях: Андрей Войновский, Роза Агишева, Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Наталья Беспалова, Николай Мерзликин, Елизавета Ауэрбах, Евгений Весник, Юлия Корнева, Дмитрий Сосновский
жанр: комедия, семейный, детский
год: 1972
страна: СССР

Комментарий редакции

Сегодня, 26 октября 2023 года, исполняется 98 лет со дня рождения выдающегося русского советского писателя Владимира Карповича Железникова. Он известен как автор замечательных детских книг, таких как "Чучело", "Белые пароходы", "Разноцветная история". Его произведения учат доброте, состраданию, пониманию. Они стали классикой отечественной детской литературы и вошли в школьную программу. Сегодня мы вспоминаем этого талантливого писателя и человека, который оставил яркий след в литературе для детей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UAYmjFAiI4s
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