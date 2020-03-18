Роснина Дарья. СВЕТ АРДЖУНЫ. РАССКАЗ (сериал ХАКЕРЫ)

СВЕТ АРДЖУНЫ

1

Небольшой и уютный город Панджим красиворасположился на берегу реки Мандови, там, где она живописно разливается, сливаясь с Океаном. Этот милый город не испортила типовая городская застройка. Он сохранил своё доброе лицо и живёт неторопливой размеренной жизнью. На окраинах города до сих пор можно встретить бродячих коров и диких свиней. Но это обстоятельство вовсе никого не смущает, и жители гордо называют Панджим столицей штата Гоа.

Сезон дождей с его ветрами и прохладой ещё не начался. К полудню слабый ветер с Океана стихнет, и знойная жара прогонит с улиц редких прохожих. Город замрёт почти до заката. Дневная фиеста!

К центральному городскому скверу, под тень высоких деревьев бодро подкатил небольшой автобус, двери его открылись, и суетливые молодые люди принялись шустро доставать из него коробки с гирляндами, пару динамиков, стойку микрофона и скрученные в рулоны агитационные транспоранты, призывающие голосовать за кандидата одной из партий.

Вскоре всё это хозяйство было расставлено и развешено в сквере на центральной площадке в тени. Из динамиков раздалась оптимистичная бодрая песня, а молодые люди принялись расставлять на столах пластиковые стаканчики и наливать в них газировку, чтобы поднять настроение всем, кто пожелает послушать выступление кандидата.

Звуки музыки и вид прохладной воды действуют на жаре магически, и вскоре к скверу стал подтягиваться электорат: добрые и любопытные граждане - водители такси, дежурившие около сквера, уличные зеваки и крикливые школьники с пакетиками чипсов и мороженным в руках. Группа европейских туристов в нелепой одежде, которую носят обычно в мегаполисах, расположилась в тени неподалёку.

Видя, что более никого собрать не удастся, из автобуса степенно вышел и сам кандидат с аккуратной причёской, в мятых штанах и наглаженной белой рубахе. Молодые люди из автобуса стали с энтузиазмом бешенно аплодировать, широко улыбаться и подняли выше разноцветные плакаты. Пожилой тощий фотограф суетливо забегал между ними, выбирая лучший ракурс для съёмки. Музыка стихла, и кандидат изящным жестом поднёс микрофон к губам.

- Я сегодня с вами, друзья!- начал свою речь кандидат проникновенным голосом. - Сегодня было очень много бесед с моими избирателями. И как же радовались люди, когда пришли на встречу со мной!...

Из сувенирного магазина напротив сквера вышла пухлая девушка-продавщица с аккуратно подведёнными глазами иуложенными волосами. Следом за ней вышла другая работница,одетая в голубое сари. Некоторе время они рассеяно слушали речь кандидата.

- И что они там говорят?- лениво спросила свою напарницу девушка в голубом сари, продолжая увлечённо тыкать пальчиком в телефон.

- Я в этом ничего не понимаю. Вроде, обещает порядок навести с вывозом мусора, набережную хочет отремонтировать, большую стоянку у моста построить. Видишь, какие парни ему помогают симпатичные! Они вроде бы студенты?

- Лучше бы построил училище для молодых и богатых офицеров! - быстро отреагировала девушка в сари.

Всю эту бытовую идиллию неожиданно прервал истошныйгромкий вопль из сквера, где проходило выступление: - Люди, или сами Боги! Прогоните же его! Остановите этого лжеца и клоуна-лицемера! Демоны сидят на его плечах! А из уст исторгаются красные вихри!

Высокий худощавый молодой человек с большими нелепыми очками на лице метался среди жиденькой толпы собравшихся, ища поддержки. С криками он приближался к кандидату, размахивая худыми руками. Люди в сквере поспешно расступались перед ним и торопливо готовили свои телефоны для записи скандальных хроник событий, которые вот-вот готовы были начаться.

Пара полицейских под деревом, очнувшись от меланхолии,торопливо устремились к источнику шума с озабоченными лицами. Речь кандидата таким образом была прервана, кто-то уже повалил стойку микрофона, и он завыл надрывно нестерпимым воем, усиливая общую суматоху.

2

В полицейском участке, несмотря на рёв вентиляторов, царила духота. В маленьком городе не часто происходит нечто из ряда вон выходящее. Дежурный офицер угрюмо склонился над бумагами, обхватив голову руками. Его смена уже подходила к концу, но теперь он понимал, что с работы он уйдёт не скоро. По его лицу было видно, как ему не хочется даже читать показания свидетелей и писать отчёт начальству.

На ходу снимая мотоциклетный шлем, к нему подошёл коллега: - Аджай, я только что приехал! Что здесь происходит?Слышал, что один чудак в парке раскричался, а кандидат от страха убежал в автобус и заявил, что на него было покушение! Он уже был у врача и звонит теперь в Дели.

- Нарушитель порядка никого не трогал, - хмуро отреагировал дежурный офицер,- кандидат побежал сам и ударился головой об автобус. Школьники всё сняли на камеру. Хочешь покажу? А вот показания свидетелей и двух продавщиц, я тебе зачитаю: ”...в сквере один ненормальный набросился на кандидата во время его речи. Парню явно дома не сиделось в самую жару! Дурак одел на себя самодельные очки и стал кричать о всяких демонах и призраках, которые якобы летали вокруг. Там действительно что-то огромное летало, но сама я не видела”.

Таксист написал, что огромный великан расшвырял толпу, а потом долго выл в микрофон. Английские туристы написалиполный бред о нападении толпы русских террористов-беженцев с гранатомётами. Только одна девочка из России описала всё адекватно и последовательно. Она сказала, что парень просто немного покричал, пока его не повалили на землю полицейские. Кандидата вообще никто не трогал, он сам зачем-то побежал иушибся об автобус головой, и то слегка. Он же повалил свой микрофон и стол, когда убегал от человека в очках. Но этой девочке никто не верит, она несовершеннолетняя! Зато верят всем остальным! Поэтому я в полном ступоре, как составить отчёт!- воскликнул Аджай трагическим голосом. – Йогеш, не согласишься ли мне помочь? Я сегодня хочу домой попасть!

- Ясно. Я помогу,- сосредоточенное лицо Йогеша на миг отразило досаду, - а что говорит сам нарушитель покоя?

- Когда этого бедолагу привели в участок, он назвался инженером и исследователем. Потом что-то бормотал о своём недавнем изобретении, - Аджай перевернул страницу, сверяясь с показаниями. - Назвал он это “Биофотонный Ментальный Проектор”! И ещё что-то говорил о ментальных нейропроекциях зрительных образов. Когда я спросил, что заставило его так себя вести в парке, он спокойно ответил: ”Мою эмоциональность вызвала визуальная инсталляция зрительных образов через Биофотонный Ментальный Проектор”.

Аджай снова сверился с листочком показаний и застыл в прежней позе.

- Доктор его обследовал?- Йогеш всё больше проявлял интерес к событию.

- Да. Приезжал для освидетельствования и подписания протокола. Сказал, что парень здоров, и голова у него на месте.

Но политик от его заключения ещё больше взбесился! Он даже лично ходил наверх к шефу, долго пробыл у него в кабинете. Когда уходил, сказал, что задействует все свои связи, чтобы наказать изобретателя и раскрыть покушение на его жизнь, как на государственного деятеля.

- И где сейчас наш задержанный? – с этими словами Йогешзакрутил головой. Камера временного задержания была пуста.

- Домой его отпустили. Его рюкзак в вещдоках лежит, внутри какой-то хлам электрический. Нет причин парня здесь держать. Чудак никого не трогал, только шума своими криками навёл. Мы живём в свободной стране, а кричать у нас пока не запрещают.

- Я раньше собирал компъютеры,- Йогеш легко поднялся из кресла,- пойду, гляну на его хлам.

Комната для вещдоков всегда была пустая, поэтому её никто даже не закрывал, и единственное, что здесь подлежало хранению, это была пыль на полках. Сейчас на одной из них Йогеш обнаружил потрёпанный старый школьный рюкзачок, изрядно выпачканный в земле. Молния на нём была давно сломана, но её заменяла удивительно эффективная и остроумно сделанная гибкая магнитная застёжка. Внутри рюкзачка обнаружился небольшой, но по виду очень мощный самодельный процессор, снабжённый массивными рёбрами для системы воздушного охлаждения. Рядом с ним лежали чёрные самодельные очки на широкой резинке, напоминающие спортивные, которые носят горнолыжники. От процессора к очкам вёл многожильный волоконный кабель, перехваченный утяжками. Вся эта конструкция была собрана с высоким инженерным качеством, что говорило о технической грамотности её автора.

- На городского сумасшедшего этот парень совсем не похож,- задумчиво пробормотал Йогеш, крутя в руках странные очки,- а политик его в покое явно не оставит. Аджай! - громко позвал он, выходя из комнаты вещдоков,- давай я с этим делом закончу и отчёт за тебя напишу. Иди к семье, мне всё равно вечером делать нечего. Кстати, адресок этого парня черкани!

3

Старое четырёхэтажное облупленное здание на окраине города было покрыто чёрными пятнами плесени. Особый колорит ему прибавляли металлические конструкции для просушки белья рядом с окнами и ржавые тарелки телевизионных антенн, густо покрывающие весь фасад строения.

Этот дом, казалось, насквозь пропитался резким запахомкошек и кухонь его обитателей. Через тонкие двери были слышны детские крики, голоса людей и звуки телевизионных передач. Грязная узкая лестница, на которой два человека с трудом могли бы разойтись, вела на верхний этаж. Йогеш легко взбежал по ступенькам наверх, привычно замечая все мелочи вокруг, он сам вырос в таком же районе. Нужная ему квартира находилась на самом верхнем этаже, и он без труда нашёл её на площадке. Там было всего два помещения. Дверь в одно из них просто отсутствовала, в пустом проёме было видно пыльную,мрачную комнату очень убогого вида. На двери второй квартирыкрасовалась самодельная картонная табличка с надписью: “Инженер Макош Гаонкар. Ремонт любых компьютеров, телевизоров и электроприборов. Цены низкие. Стучите.” Не раздумывая, Йогеш постучал в дверь и прислушался. Вскоре с той стороны послышались быстрые шаги босых ног, дверь открыли, и на пороге возникла фигура высокого худого молодогочеловека в выцветшей футболке и старых застиранных джинсах.

Он привычно глянул на руки посетителя, ища заказ, и снова поднял взгляд к его лицу:

- Здравствуйте. Что у Вас сломалось?

- Я из полиции,- коротко представился Йогеш, протягивая визитку,- поговорим?

- Конечно, проходите,- хозяин квартиры торопливо отошёл в сторону с виноватой улыбкой, пропуская внутрь офицера. - Этонасчёт события в сквере? Вы хотите вернуть меня в участок?

Йогеш не торопился отвечать на вопрос, он молча прошёл внутрь и внимательно оглядел тесное, разделённое деревянной перегодкой помещение.

Несмотря на обилие книг и различных вещей в комнате, пол был чистый. Невысокий потолок комнаты покрывали странного вида панели, непрерывно меняющие цвет, когда кто-то проходил под ними. Стопки книг вдоль стены выполняли роль полки.

Прямо на книгах вдоль стены были расставлены металлические подносы, на которых были разложены мелкие детали и инструменты. А внизу на полу напротив каждого подноса стояли разобранные бытовые приборы, очевидно находившиеся в процессе ремонта.

Стены украшали разные чертежи, схемы и таблицы каких-то данных. Некоторое время Йогеш с удивлением рассматривал на стене вентилятор очень странного вида. Это была просто тонкая рамка из металла, но через неё дул сильный поток свежего холодного воздуха, как из кондиционера!

- Холодом дует, а нет даже лопастей. Это у Вас что такое?- Он повернулся к хозяину квартиры, ища разъяснений.

- Ах это! Я создал регенератор воздуха и кондиционер в одном приборе! - сморщив нос от досады, пояснил Макош.-Принцип его работы долго обьяснять, скажу только, что для движения воздуха используется стоячая волна, питается это устройство от солнечной батареи. Зарегистрировать это изобретение я тоже не могу, его принцип противоречит законам физики официальной науки.

- А что, у Вас есть ещё изобретения, которые противоречат науке, и их не регистрируют? – с удивлением спросил Йогеш.Хозяин квартиры всё больше вызывал у него уважение.

- Да! Например, однопроводную электрическую сеть для жилых домов я тоже не смог представить для внедрения.

Я даже сделал действующий макет и пытался доказать, что это реальность. Людям не нужно столько платить за энергию! Всё можно сделать гораздо проще и дешевле. Я доказал фактами, что некоторые законы электродинамики абсурдны и подлежат изменению!

Но демонстрация прототипа устройства закончиласьрекомендацией чиновника обследовать меня в психиатрической больнице. И это не в первый раз!

Йогеш очень серьёзно посмотрел на Макоша и произнёс:

- Вы сами ведёте исследования? Ищете нечто новое?

- Не совсем так,- задумчиво произнёс Макош, подбирая слова и потирая кончик своего носа. Понимаете, всё в нашем мире уже давно изобретено! Я просто продолжаю исследоватьдавно сделанные открытия. Делаю на их основе действующий прототип полезной людям установки, затем пытаюсь осчастливить человечество и продвинуть науку!

- И как успехи, есть результат?- с любопытством спросил Йогеш, внимательно разглядывая этого странного и интересного ему человека.

Макош как-то неуверенно с виноватой улыбкой поводил руками в воздухе, показывая на схемы и чертежи на стенах, и тихо произнёс:

- Всё пока в процессе, но я не намерен отступать.Официальной науке пора пересмотреть некоторые фундаментальные константы. Должен же быть у академиков здравый смысл?

- Здравый смысл,- медленно повторил за инженером Йогеш, внимательно глядя ему в глаза,- полагаю, он должен быть, особенно у академиков. Давайте поговорим о Вашей установке, которая была с Вами в сквере. Как можно подробнее расскажите, как она устроена и для чего служит.

- Конечно! Я собственно и шёл к этому кандидату, чтобы всёрассказать и показать этот прибор! Да, Вы присаживайтесь,- засуетился Макош, указывая на большое и по виду очень удобное кресло, сделанное из полупрозрачного материала странного вида. Кстати, это кресло я сам создал! Оно состоит из мусора, можно сказать. Триста бутылок из-под газировки, и вот вам кресло при минимальных затратах энергии!

Йогеш с удивлением поёрзал спиной в удобном кресле и потрогал подлокотники:

- А технология эта простая? Или опять противоречит науке? Так ведь можно целый город очистить от пластика!

- Можно очистить всю нашу планету! Для этого нужно только захотеть это сделать! - усмехнулся в ответ инженер. -Технология очень простая, а энергию для этого можно брать от Солнца,- продолжил Макош с энтузиазмом, и сам занял такое же кресло напротив.

- А Вы показывали это кому-нибудь?

- Очень многим чиновникам показывал и саму эту установку, и продукцию, которую можно производить из мусора!

- И какая реакция? – спросил Йогеш с надеждой в голосе,- они конечно поддержали?

- Реакция одинаковая,- хмуро ответил Макош, очевидно, что ему было неприятно вспоминать об этом,- чиновники вели себястранно. Молча слушали и выпучивали глаза от удивления. На этом всё и заканчивалось. Ах, да! Я забыл предложить! А хотите чаю? Я его на структурированной воде заварю!

Структурировать воду, это очень полезное действие, а саму установку может собрать каждый школьник! Я сам удивлён, почему люди это не используют! Простой воде можно придатьлюбые заданные свойства многими способами, это же очень просто! Можно, например, утром сделать чай со свойствами энергетика, или вечером напиток, облегчающий засыпание, можно этой водой заживлять раны, лечить простуду! Я бы предложил использовать такую воду в больницах!

Рассказывая всё это, Макош исчез на маленькой кухне, а Йогеш, заинтересованный словами инженера, живо вскочил и последовал за ним, желая узнать больше.

Крошечная кухня инженера отличалась чистотой и порядком. Некоторое время Йогеш разглядывал самодельную газовую плиту с необычно большой многоточечной горелкой. Заметив его интерес, Макош прокомментировал: - Я просто немного переделал обычную горелку, значительно повысил её КПД.

От обычной микроволновки я давно отказался. И Вам советую! Это же разрушение человеческого организма через пищу! И как следствие: болезни! Послушайте, в чём её великий вред! Пища, подвергшаяся микроволновому излучению, подобна радиоактивному заражению. Начнём с истории её изобретения! Нацисты создали магнитрон этой печи для своей армии, чтобы меньше времени тратить на приготовление пищи солдатам.Принцип работы прост! Это частота гармоник нашей планеты, усиленная в двадцать тысяч раз! Но уже после войны было выяснено, что расшатанные излучением магнитрона молекулы пищи, совершенно не пригодны для человеческого организма.

Молекулярные диполи после микроволновки постоянно меняют своё размещение в пространстве, поэтому, организм человека их не понимает, значит не усваивает. Они накапливаются. И в результате получаются концерогены. Они в числе прочего вреда повышают холестерин, забивают капилляры в мозгу. Это в свою очередь развивает идиотизм, но человек до него часто не доживает, так как умирает от инфаркта по причине разрушения сердечно-сосудистой системы. Факты говорят, что от микроволновки следует отказаться. Поэтому, будет правильно использовать старую добрую духовку!

Теперь догадайтесь, что со мной сделают компании-производители этих опасных печей, если я стану разьяснять покупателям такие неудобные факты! Вопрос в другом, почему молчит государство, если оно действительно заботится о здоровье своих граждан, а не о доходах фармацевтических компаний.

Ну, вот, всё! Наш чай готов! Теперь вернёмся в гостинную,и я Вам расскажу интересную историю создания Биофотонного Проектора. Её начало грустное, но, полагаю, финал будет счастливый. Я оптимист, знаете ли, верю в разум!

Быстро прошмыгнув мимо Йогеша, Инженер понёс в комнату никелированный кувшин и пару мятых железных кружек.

-Пейте добрую воду и слушайте!- начал Макош, присаживаясь. Йогеш пододвинул своё кресло и уселся ближе к изобретателю, показывая всем своим видом, что готов слушать до утра.

- Изобретение берёт начало с конца девятнадцатого века, когда к одному помещику родом из сармат подошёл крестьянин и доверительно сообщил, что видит вокруг головы людей странное свечение. –Заметив удивлённый взгляд Йогеша, Макош пояснил, - Представляете, какие интересные и необычные крестьяне были в России? Помещика звали Йодко Наркевич. Это был оченьобразованный и любознательный человек. Он поверил крестьяниу и начал свои исследования. Вскоре был создан прибор, я его даже повторил,- с этими словами Макош махнул рукой куда-то в сторону книжных завалов и продолжил. -Так было открыто биофотонное излучение, которое позже назвали кирлиановым. Всё живое излучает эфирный свет и по сути состоит из этого света. Наука почти ничего не знает об этом, или просто скрывает нечто важное, что откроется людям на базе этого знания. Дальше интереснее! В 1975 году Фритц- Альберт Попп создаёт прибор, аналогичный созданному Йодко Наркеевичем, и значительно его дорабатывает. Таким образом оночень обоснованно утверждает, что вся окружающая нас материя- это свет, и доказывает, что любой предмет или живое существоизлучает некую эфирную энергию.

Это касается не только людей и животных. Определённой конфигурации предметы могут накапливать эту энергию, концентрировать и излучать, например, пирамиды, горы и культовые сооружения. За это открытие Попп выдвигается от Марбургского университета на нобелевскую пермию, которую, к слову сказать, он так и не получил. Зато на него обрушилисьнеприятности и беды.

После обнародования открытия на имя директора университета стали приходить письма от его коллег. Все они, как один, требовали поместить Поппа в психиатрическую больницу, а его знание объявить лженаукой. Такое поведение типично внаучной среде и сегодня. В результате всех наветов Попп был уволен из университета в 1980 году. Но прошло время, и научный мир неохотно признал наличие биофотонного излучения у всех живых организмов. Отдельным исследованием он доказал, что наши предки замечательно владели этим знанием, когда создавали пирамиды по всему миру. Тем не менее, заслуга Поппа до сих пор осталась не признанной.

Следуя чертежам и описаниям изобретателя, я воссоздал его фотомультиплер. По сути, это усовершенствованная реплика прибора Поппа.

С этими словами Макош соскочил с кресла и торопливо устремился в дальний угол комнаты. Немного повозившись, он принёс странного вида прибор, который Йогеш сначала принял за старый принтер. Это был довольно тяжёлый ящик, набитый электоникой и разными устройствами, крышку заменял широкий монитор.

- Вот! – сообщил Макош торжественным голосом. - Сейчас я Вам покажу нечто интересное! – сказал он и водрузил приборна низкий столик.

- Есть знание, которое говорит, что биофотоны подчиняются законам квантовой физики, утверждающей, что наш материальный универсум есть ничто иное как единое материальное пространство, где все атомы и электроны обмениваются энергиями эфирного уровня. Представляете, что это значит?

- Признаться, не очень. – озадаченно ответил Йогеш, стараясь осознать услышанное. - А можно как-нибудь по-проще?

- Совсем упрощённо это звучит так, что все окружающие нас предметы являются загущенным светом, солнечной энергией, если хотите, и погружены в некое единое информационное поле, в котором обмениваются энергией и инфомацией. Вот Вам пример: в Европе обычные лампочки чаще перегорают на скотобойне, чем в церкви! А мы, люди, тоже по сути состоим из света, и больше являемся свето-питающимися, чем млеко-питающимися.

- Мне что-то понятно, но не совсем чтобы.

- Хорошо, - Макош поднялся из кресла и открыл крышку прибора. – Давайте сейчас проведём эксперимент на обычных куриных яйцах. – С этими словами он скрылся на кухне и вскоре вернулся, держа в руках два яйца, с виду одинаковых.

- Всё просто! Одно яйцо взято у деревенского крестьянина. Его курица живёт на воле, гуляет где хочет, о ней хозяева хорошо заботятся и любят. А вот второе яйцо! Оно из магазина, привезено с птицефабрики. Понёсшая его курица с рождения была заперта в унылой клетке. Со всех сторон эту птицу теснили и до крови клевали соседние куры. Всю свою жизнь курицапровела в страданиях и стрессе. Эта её эмоция через эфирные энергии передалась яйцу. И Вы это сейчас увидите.

А теперь задумайтесь, как качество жизни этих двух птиц повлияло на их яйца? - с этими словами Макош поместил оба яйца внутрь прибора и щёлкнул тумблером. – Смотрите сами.

Йогешь придвинулся ближе к прибору и принялся внимательно разглядывать круглые пятна на экране.

- Так, пока я вижу только два цветных пятнышка,слепленных из маленьких шариков. Мне это ни о чём не говорит. Может объяснишь в чём здесь суть?

- Это энергетический след, информация, заключённая висследуемом объекте. По ней можно определить возраст птицы, её здоровье, настроение и уровень биоэнергетического потенциала. Как видите, у деревенской курицы потенциал намного выше, а её биофотонный след гораздо мощнее, он несёт целостную информацию о здоровом образе жизни птицы. Теперь взгляните на фабричное яйцо. Его структура блёклая и кажется порванной. Оно просто пропитано страданием! Видите? – Макош указал тонким пальцем на цветные круги на экране, очерчивая их контур.

–Теперь поговорим о людях! Человек состоит из нескольких материальных тел, число которых определяется индивидуальным уровнем эволюционного развития. То есть, из эфирного, астрального и одного или нескольких ментальных тел. Для своего эволюционного развития сущность человека нуждается в физическом теле, а для поддержания его жизнедеятельности необходима пища. Но всё не совсем так, как Вы думаете. При переваривании пища превращается в некий бульон и всасывается в кровь, после чего разносится во все нужные места нашего организма. А вот дальше начинается самое интересное!

Органические молекулы, из которых состоит питательный бульон, попадают во внутрь спиралей ДНК и РНК и там распадаютя на первоматерии! Наша ДНК и есть реактор холодного синтеза!

Так вот, ЖИЗНЬЮ называется перетекание первоматерий с физического уровня на ментальные тела и обратно.

Проще говоря, в пище человека важен не тупой химический состав продукта, а энергия, которая сопровождает этот продукт на эфирном уровне. Теперь Вы наглядно видите, яйцо с фабрики несёт мучение, страдание этой птицы и все негативные её эмоции. Теперь логичен вопрос, каковы последствия употребления человеком этого продукта в пищу? А вот этот факт академики не желают видеть и принять, а тех, кто указывает на него, называют лжеучёными. Забавно, да?

Проведём второй опыт, возьмём воду из-под крана и структурированный чай, который у Вас в кружке. – С этими словами инженер вытащил образцы из прибора и снова убежал на кухню. Вскоре он вернулся с двумя пробирками. -Это водопроводная вода,- сообщил он и сунул пробирки в аппарат. Сэтими словами он уселся в кресло и стал наблюдать, как на лице Йогеша прояляется крайняя степень изумления, когда он смотрел на экран.

- Вот это яркое радужно пятно, это, по-моему, мой чай! А вот эта чёрная с разводами клякса вода из под крана?

- Видите, как легко во всём разобраться, даже не имея дополнительных знаний? – торжественно воскликнул изобретатель. – Но мой прибор, который я нёс депутату, может гораздо больше! Но прежде, я Вам кое-что ещё покажу,- с этими словами он забрал из рук офицера прибор и водрузил его на стопку из книг. - Я хочу показать Вам нечто необычное! И он схватил с соседней стопки следующий прототип. Прибор больше напоминал экзотический пистолет. -Это мой биофотонный излучатель для заживления ран! – с этими словами, он уселся напротив Йогеша. - Сейчас я буду исцелять Ваши раны. Покажите мне одну.

- У меня нет ран,- произнёс Йогеш виноватым голосом.

- Не беда! Сейчас мы её нанесём в научных целях! – Макош быстро вытащил из ящика с инструментами острую тонкую проволку. – Пожалуйста, предъявите свою ладонь для эксперимента!

Йогеш доверчиво протянул ему руку, полностью отдавая себя на волю экспериментатора.

- Итак! Я неглубоко повреждаю эпидермис! – громко произнёс изобретатель, и царапнул проволкой по ладони. Йогешнемного поморщился, глядя на тонкую полоску крови.

– Не волнуйтесь, я сейчас всё Вам залечу.

С этими словами Макош приблизил странный прибор к повреждённому участку. Вокруг царапины образовалось лёгкое голубое свечение, послышалось потрескивание прибора. Изумлению Йогеша не было предела. Через пару секунд след от пореза пропал вовсе и кожа приобрела прежний вид.

- Видите? – радостно воскликнул Макош.- Клетки Вашего организма помнили своё изначальное здоровое состояние. Я им просто помог, подав для этого необходимую биофотонную энергию. Но это влечёт нас дальше! –Он снова вскочил на ноги, бережно положил лечащий пистолет среди прочих прототипов и вернулся с другим прибором.

Йогеш вспомнил, что уже видел очень похожее устройство вкомнате вещдоков, но тот прибор был немного больше и не такой совершенный.

– Вот! Это то, что я хотел показать нашему депутату! Правда этот проектор не такой мощный, как тот, и некоторые фунции второго прототипа ему недоступны. Для этих приборов я разработал специальную программу трансформацииассоциативных зрительных образов, которая способна расшифровывать биофотонное излучение любого человека или животного и пребразовывать его сигналы в цветные зрительныеобразы! Например, позитивные энергии и мысли Вы будете видеть, как некие добрые символы, окруженные праздничными цветами. Любая ложь или злые мысли отразятся для Вас, как нечто зловещее, колючее, опасное.

Таким образом с человека или животного можно считыватьлюбую информацию: его данные, мысли, эмоции, память, состояние здоровья. Всё зависит от выбранного диапазона частот.Но я не сказал самого главного! Если эту информацию с лёгкостью можно сканировать, то её можно и излучать. Прибор, который у меня забрали и на это способен!

Таким образом возможно управлять поведением людей и животных. Всё живое очень чутко реагирует на изменение биофотонного излучения. Достаточно только создать простой излучатель волн. Но это уже другая тема, хотя она наводит на очень серьёзные размышления. Займусь этим позже.

Я Вам даже больше скажу: собрав биофотонный сканер, я принялся изучать всё вокруг. И неожиданно обнаружил, чтопризраки в действительности существуют! Да! Они вполне реальны. При определённых настойках, мой прибор улавливает их биофотонный след. Вы не испугаетесь, если я Вам сообщу, что возле нас живёт куча невидимых сущностей! Например, умершая собака продолжает сопровождать своего хозяина. Это отдельная тема исследований. Представляете, какую это вызовет сенсацию? Я обязательно изучу этот вопрос в самое ближайшее время!

Есть ещё нечто очень важное!- Макош сразу стал очень серьёзным и напряженным, невольно передавая своё настроение собеседнику. - Я обнаружил Поле! Это сложно в двух словах передать. Если коротко, то разного рода происшествия или аварии возникают после появления некоего странного излученияс определенной сигнатурой. Я его назвал Злое Поле. Что его порождает, я пока не выяснил. Но предположил, что именно его воздействием объясняется то, что люди иногда будто сходят с ума, не отдавая себе отчёта в своих действиях. После проявления этого Злого Поля всегда происходят необъяснимые техногенные аварии и нелепые дорожные происшествия. Конечно, это покатолько гипотеза, но представляете, что будет, если я докажу взаимосвязь этих событий? А она более, чем очевидна! Мне это несомненно нужно исследовать! Более того, нужно срочно рассказать людям и правителям всех стран о Злом Поле! Видите, как много всего важного нужно успеть сделать, а я совсем один! О, Боги! Как же я нуждаюсь в единомышленниках!

Неожиданно их беседа была прервана пронзительным криком с улицы:

- Сервеш! Да не вы трое! Сервеш, который из деревни Венгурла! Беги скорей сюда! Тебе брат звонит!

- О! Как вовремя! - радостно оживился Макош,- Сейчас мы проведём демонстрацию прибора на моём добром соседе! – с этими словами молодой человек с прибором подошёл к узкому окну и жестом подозвал к себе Йогеша.

- Что мне нужно делать?- осторожно спросил тот, подходя к окну.

- Просто оденьте очки и смотрите на этого Сервеша, когда он будет говорить по телефону. Он всегда с балкона разговаривает, там сильнее сигнал.

Очевидно, молодой человек, которого звали, успел подняться наверх и действительно вышел на балкон дома напротив. Прижав к уху телефон, он слушал кого-то и смотрел на вечернее небо, радостная улыбка была на его лице.

- Ну что? - за плечом Йогеша раздался нетерпеливый голос Макоша. - Образы уже проявились?

- Признаться, нет. Пока вижу только разноцветное свечение вокруг его головы. Зелёное, красное, оранжевое. Цвета непрерывно меняются.

- Уй! Всё это из-за того, что Вы не готовы. Люди видят только то, во что они верят или готовы воспринять. Кстати, именно поэтому они не видят призраков.

- Ах, вот оно как? – удивился Йогеш,- Тогда я готов видеть всё, даже самое невероятное!

Не успел он закончить фразу, как рядом с головой парня разглядел, новую трансформацию: зелёные и красные пятна стали формироваться в цветные объёмные образы, которые непрерывно менялись.

Вскоре Йогеш ясно различил контур дома. Опрятно одетая в школьную форму девочка смеётся, она разговаривает с подругами и рассказывает им, как она гордится своим братом. Пожилая женщина кормит кур на дворе, носит воду к садовым деревьям и улыбается, глядя на рисовое поле.

Все деревенские новости доброго парня были видны как на ладони.

С интересом разглядывая картинки, Йогеш размышлял, что несомненно изобретатель и его разработки представляют огромную важность. А интуиция шептала, что он должен серьёзно заняться этим делом, этому парню больше некому помочь! И принять участие в судьбе инженера необходимо, дажеесли это будет стоить карьеры службы в полиции. Йогеш всегда доверял своей интуиции и привык поступать по совести.

- Конечно, я скучаю по деревне, но я верю, что в городе я добъюсь успешности. Что ты говоришь? Нет, на праздники я к вам не смогу приехать, у нас будет важный корпоратив. Деньги я вам сейчас выслать пока не могу, мне надо заплатить за курсы повышения коммуникабельности и самооценки. А ещё одежду мне нужно иметь брендовую. Я же теперь живу в городе, и всем важно, как я выгляжу. Представляешь, сколько стоят моикроссовки? Они дороже, чем ваша корова! Хорошо, передай привет семье. Я тоже люблю тебя, мой брат!

После этих слов парня обхватило фиолетовое сияние, и белая птица вылетела из его груди и закружила над ним.

Йогеш осторожно снял очки и повернулся к Макошу с изумлённым взглядом. В этот момент его внезапно охватило странное чувство тревоги за этого молодого и несомненно талантливого инженера.

- Если об этих исследованиях узнают люди, то новое знание полностью перевернёт их представление о мире. Ты вообщеотдаёшь себе отчёт, какие будут последствия, если прибор попадёт не в те руки? – со всей серьёзностью строго спросилЙогеш.

- Новые знания всегда меняют мир! Но зачем кому-то использовать всё это во вред людям?- лицо инженера выражало крайнюю степень изумления.

Йогеш внимательно выслушал наивную реплику изобретателя, а голос интуитивного предчувствия подсказывал ему единственно правильный интегралл действий. Этот голос сейчас советовал срочно изъять прототип из комнаты вещдоков и отвезти Макоша вместе с его прибором к своему родственнику, очень важному учёному из Бангалора: - Мой дядя Джагдеш очень уважаемый человек! Он работает большим учёным, и он знает, как поступить! Собирайся, мы выезжаем через час!

Макош уже собирался привести какие-то аргументы против своего срочного отъезда, но, видя непререкаемое выражение лица своего нового друга, сдался и пробормотал:

- Обещал я доктору холодильник починить, это совсем рядом...

- Сиди-ка ты, Макоша, дома! - строгим приказным тоном сказал Йогеш, для пущей убедительности помогая себе в разговоре движениями рук. - Запри дверь, выключи свет и никому не открывай. Я скоро вернусь, хочу забрать твой прибор.Дай-ка мне любую свою неработающую машинку из мусора, чтобы я мог сунуть её в твой рюкзак в полицейском участке, таким образом, я заберу прототип, и мы с тобой сегодня уедем в Бангалор! На автобусе нельзя, но я накопил на машину, НАНО называется!

4

Полная Луна стояла прямо над самым Панджимом, когда Йогеш снова подъехал на своей новой НАНО к дому инженера. Тревожное предчувствие охватило его, когда он увидел медицинский фургон и чёрный автобус у подъезда, где жил Макош.

В этот момент интуиция говорила Йогешу, что прибор оставлять без присмотра не следует, он взял рюкзак с заднегосиденья и вышел из машины. В квартире Макоши горел свет.Йогешь уже поднялся по лестнице на пару пролётов, когда сверхнего этажа донеслись голоса и послышались шаги нескольких человек. Неспешно проходя узкие лестничные пролёты, группа незнакомцев проворно спускалась вниз. Двое несли носилки с телом человека, полностью закрытого простынёй и ещё пара человек молча шли по лестнице сзади.

- Полиция Панджима! Что здесь происходит? Кого вы несёте? – коротко проговорил Йогеш, заранее зная, кто сейчас находится на носилках. Нехорошие предчувствия завладели им.

- Госпиталь Дон Боско. – коротко бросил первый, шедший сзади носилок человек угрюмого вида. – Оказываем помощь пострадавшему. Сердечный приступ. Всё в порядке, офицер. Позже Вы сможете навестить больного, чтобы снять показания. Вы здесь за этим?

От слов незнакомца и его тона Йогеша бросило в жар, онсумел подавить приступ волнения и прижался спиной к стене, пропуская носилки. Сумку с прибором он быстро задвинуллоктём себе за спину:

- Ох! Какая досада, – пробормотал он,- хотел сегодня закончить всё с бумагами по инциденту в парке. Ничего, навещу его завтра.- закончил реплику Йогешь, стараясь не встречаться взглядом с говорившим. Интуитивно он уже чувствовал, что всё гораздо серьёзнее, чем он предполагал. Ни одному слову незнакомца он не поверил. Стараясь больше не привлекать к себе внимания, он спустился вниз за группой людей.

На улице они действовали молча и слаженно. Носилки быстро погрузили в медицинский фургон и обе машины покинули двор.

Йогешь заметил, как несколько жильцов, выглядывая из окон, равнодушно наблюдали, как отъехали машины. Его НАНО стояла поодаль в тени большого дерева среди кустов, лучшего места для неприметной парковки не придумаешь.

Йогеш в размышлениях дошёл до своей маины, оглянулся по сторонам и тяжело опустился в водительское кресло. Сумку с прибором он аккуратно положил на пол второго ряда сидений и заблокировал задние двери.

Его разум привычно начал анализ всего произошедшего.Заново прокручивая всю картину событий, стараясь не упустить даже мелочи, он анализировал всю ситуацию. Дело в том, что всех врачей в городе он знал наизусть, потому что не раз был на вызовах вместе с ними. И он никогда не видел, чтобы человека с сердечным приступом плотно закрывали простынёй, и тем болеене помнит случая, когда чёрный автобус с группой неизвестных лиц сопровождал медицинский фургон.

Возможность внезапного сердечного приступа у Макоша он сразу отбросил. Мозг привычно стал проводить анализ и строить версии.

Стройной цепочки явно не получалось. Чёрный автобус и медицинский вызов не хотели укладываться в рамки простых решений. Но зато автобус замечательно связывался с кандидатом и событием в парке.

-Всё, что придумал Макош, кого-то очень интересует. Еслибы это были секретные службы, желающие избавиться от инженера и его наработок, то почему они пришли только сейчас, а не раньше?- стал рассуждать вслух Йогеш. –Значит, о нём просто не знали до случая в сквере. А если так, то узнать об инженере они могли только после звонка кандидата в Дели.

Была ещё версия, что кандидат от партии с его уязвлённым самолюбием, или просто по своей глупости, решил наказать парня за своё публичное унижение. Но зачем ему это? К тому же, у него нет такой власти, чтобы забрать человека таким образом.

На основании всех фактов, стала складываться, самая невероятная версия. А что если политик сам управляем инаходится под контролем неких гипотетических специальных служб или “Злых Сил”? Тогда, кто они эти силы? Их интересуют изобретатели? Что это за Поле Зла, о котором упомянул Макош?

Пазлы от разных версий были разбросаны в его мозгу и не хотели складываться в единую картину! А может его разум просто не готов воспринимать нечто невероятное, как это было с проекциями зрительных образов? И всё же, почему именно сейчас они забрали его? Зачем им нужен инженер? А может им нужен его прибор?

Йогеш быстро повернулся и проверил. Сумка с устройством лежала на прежнем месте на полу, стёкла задних дверей были подняты. Никакого присутствия посторонних около машины он не обнаружил.

Без сомнений, депутат сразу доложил о случившемся своим кураторам и предъявил им всё, что имел на руках: ксерокопии всех показаний и подробные чертежи устройства, которые сам забрал в парке из рюкзака. Выходит, доверчивый Макош, сам же себя и подставил. Но одних чертежей мало, чтобы вот так просто забрать человека. Нет, они должны были сперва хорошо изучитьзаписи инженера и само утройство. Йогеш снова повернулся к заднему сиденью и быстро достал из сумки ксерокопии с показаниями свидетелей. Затем достал из бардачка служебный фонарик и стал снова просматривать бумаги, подсвечивая себе так, чтобы свет был не особо заметен снаружи.

В участке он внимательно изучил видео с телефонов школьников и туристов. По этим записям вполне можно принять парня за городского сумасшедшего. Но вот оно заключение врача. Из него следует, что человек психически здоров. Теперь возникает вопрос: что стало причиной такого неадекватного поведения тихого парня? Вот оно! Из показаний самого Макоша следует объяснение, что зрительные образы ретроспекций из его прибора привели его разум в сильное нервное растройство!

В глаза бросилась фраза: “Расшифровка биофотонного излучения, снятого с любого объекта, включая речь, позволяет получить полную информацию о нём. ...Позже я непременно займусь изучением свойств Злого Поля, посредством которого можно управлять поведением людей и создавать аварийные ситуации или катастрофы”.

- Аха! Похоже, что именно эта фраза привлекла внимание парней из чёрного автобуса, - тихо пробормотал Йогеш,- протокол показаний они наверняка читали. Тогда выходит, что их интересует сам изобретатель и его прибор! Вероятно, они сами используют эту технологию, но хотят сохранить это в тайне! Возможно, что Злое Поле имеет к ним отношение! Тогда всепазлы сложились!

При этих мыслях Йогешь вспомнил, как в участке он разминулся с двумя незнакомцами в костюмах, когда с прибором в сумке шёл к выходу.

- Мы же чуть не столкнулись в дверях! И они наверняка шли за прибором. – начал вспоминать Йогешь.

От своей догадки ему стало не по себе. – Минутой дольше и я бы не успел уйти. Прибор-то я подменил. Значит они забрали нерабочий хлам. Сам прибор никто не видел, а документы из-за всей этой суматохи оформить забыли. Так что разницы не заметят. Но у Макоша дома есть второй прототип! Если они найдут его, то сразу сообразят, что именно я подменил устройство в комнате вещдоков! И что тогда?

Что будет дальше он не стал размышлять. Интуиция уже подсказывала ему, что времени у него очень мало и скоро следует ждать новых гостей в квартиру инженера. Если его опередят, всёпропало!

-Главное, не привлекать внимание,- пробормотал Йогеш и торопливо вытащил сумку. Он быстро сунул в неё мятый комок бумаг с показаниями из участка и выбрался из машины.Спокойно оглядевшись по сторонам, он небрежно закинул сумку на плечо и неспешно пошёл к подьезду уставшей походкойслужащего. Сквозь тонкие двери квартир были слышны звуки трансляций матча по крикету, значит все собрались у экранов и никто не пялится в окна от скуки. В подьезде его поведение изменилось. Из уставшего служащего он преобразился в спортсмена и ловко, перепрыгивая через три ступеньки взлетел наверх.

Дверь в квартиру была притворена. В комнате горел свет.

Квартира инженера была маленькой и хозяин старался держать все вещи на своих местах. Йогеш помнил, где лежит прибор и, не делая лишних движений, прошёл в угол, окуда Макош доставал прибор. Там он быстро нашёл аппарат среди нагромождений электрических устройств и сунул прототип в сумку. На душе сразу стало легче. Теперь ему оставалось незаметно покинуть помещение.

Бесшумно ступая, Йогеш вышел из квартиры, притворил за собой дверь и прислушался. Снизу раздавались шаги, кто-то молча поднимался по лестнице. Он аккуратно посмотрел с лестницы вниз. Двое быстро двигались наверх. Их шаги были, быстрые и ритмичные, на обитателей дома эти люди не были похожи. Времени на размышления не было. Чёрный проём пустой квартиры был прямо за его спиной, и Йогешь без раздумий бросился внутрь. Пройдя несколько шагов в полной темноте, он прижался к стене в самом углу. В эти секунды он больше всего боялся что-нибудь зацепить и наделать шума.

Шаги снаружи стали громче, затем стихли. Двое, очевидно,остановились перед дверью. Несколько секунд была тишина, потом кто-то негромко скомандовал: “Пошли!” Затем дверь за ними тихо закрылась.

Выждав несколько секунд, Йогеш выглянул из темноты. Дверь в квартиру Макоши была прикрыта неплотно. Стараясь не наступить на разбитые стёкла, он осторожно стал продвигаться ксветлому прямоугольнику дверного проёма.

И в этот момент неожиданно раздался резкий телефонный звонок. Йогеша от неожиданности прошиб холодный пот, он схватился за карман рубажки, где лежал его аппарат. Через секунду он сообразил, что звук доносится из квартиры инженера.

- Да, мы на месте. Всё спокойно,- раздался голос из-за двери, - когда закончим, я позвоню.

Когда-то в детстве Йогешь часто гулял с детьми по стройкам, одной из игр было наперегонки бегать по лестничным пролётам, прыгая через несколько ступеней. Для этого нужно было особым образом ставить ногу, чтобы не подвернуть стопу. Это умение он помнил до сих пор и сейчас бросился вниз, понимая, что может быть обнаружен в любую секунду.

У самого выхода на улицу он снова преобразился и вышел из подъезда походкой усталого служащего.

- Фух! – с облегчением выдохнул Йогешь и опустился на водительское сидение. Сердце бешено билось. Первым его желанием было завести мотор и побыстрей покинуть это место, но таки действия были очень непрофессиональные. За домом наверняка стоит машина. Отъезжать было нельзя.

К счастью уличный фонарь во дворе не работал, так что его никто не мог заметить. Оба прототипа были у него. Теперь Йогеш решил с сумкой не расставаться и передвинул её на живот.– Жаль, нужно было прихватить ещё лечащий пистолет,- пробормотал он с досадой,- меньше информации, меньше проблем.

Прошло около десяти долгих минут, когда свет в квартире Макоша неожиданно погас, и вскоре двое неизвестных сновапоказались у подъезда. Выйдя на улицу они задержались, видимо, оглядывая двор и окна соседнего дома. На плечах у обоих, висели пухлые спортивные сумки. Видимо они собрали все электронные устройства, которые смогли найти. И за домом их явно ждала машина, потому, что двое энергично пересекли двор и скрылись за углом. Через минуту Йогеш увидел свет от зажженых фар и световое пятно, описав полукруг, померкло.Путь был свободен. Первым его желанием было сразу же направиться в госпиталь, но, поразмслив немного, он решил не проявлять излишнюю заинтересованность и отложить всё до утра.

Облегчённо вздохнув, Йогеш повернул ключ зажигания. Мотор бодро завёлся, его НАНО была готова ехать хоть на край света. Через минуту он выехал на ярко освещённую набережную. Прохладный ветер с Океана заполнил салон, обещаяприключение.

5

Наутро его ждал сюрприз, который можно было вполне назвать ещё одной необьяснимой странностью. Его неожиданно вызвали наверх, к самому начальнику. Такое событие кого угодно повергнет в замешательство. Теряясь в догадках, Йогеш боком протиснулся в двери кабинета шефа и робким голосом доложил о прибытии.

- Проходите, лейтенант, проходите, - Дон Фернандес приветливо улыбаясь, сделал ему приглашающий жест и закрыл папку, лежащую перед ним на столе,- Ваш начальник отдела ходатайствует о Вашем поощрении. Признаться, я тоже рад Вашим успехам! С сегодняшнего дня, Вы в отпуске! Передайте привет родителям, я желаю Вам приятно провети это время! А сейчас, Вы наверное хотите покинуть город, поэтому свободны, можете идти!

Пока Йогеш благодарил по уставу и с растерянной улыбкой продвигался к двери, шеф, продолжая улыбаться, смотрел на него внимательным долгим взглядом.

Выйдя из кабинета, Йогеш некоторое время стоял в размышлении в коридоре, странность в поведении начальника не находила обьяснений, но потом решил не задерживаться в участке и пошел к стоянке. Все эти совпадения и странности следовало обдумать без суеты и сосставить план действий.

Выйдя к служебной стоянке, он оседлал свой Royall Enfieldи, не заводя мотор, набрал номер приёмного покоя госпиталя Дона Боско. Госпиталь был совсем рядом, но ехать ему туда почему-то не хотелось, и поэтому он решил ограничиться звонком. Однако, в госпитале его тоже ожидала очередная новость. На вопрос о самочувствии Макоша дежурная сестрасначала надолго пропала с линии, затем сообщила, что ночьюпациента перевели в больницу другого штата и назвала номер клиники. Как бы не хотелось, но пришлось снова возвращаться в участок, чтобы через дежурного пробить номер по базе и узнать адрес. На его запрос дежурный офицер быстро ввёл данные и сообщил, что это психиатрическая клиника в шате Махараштра.

От волнения Йогеша бросило в пот, такого оборота он явно не ожидал. Дольше оставаться в городе ему не хотелось. Порабыло ехать!

6

Ровно через сорок минут Йогеш выруливал на своей НАНО в сторону широкого и ровного хайвея, чтобы направиться к границе штата. Ему нужно было на время стать невидимым для тех, кто захочет отследить его местоположение. У полицейскихдля этого есть свои приёмы, поэтому он выпросил на время у своего товарища запасной аппарат, зарегистрированный на родственника в деревне вместе с новой карточкой.

Интуиция и опыт подсказывали Йогешу, что все, кто был хоть эпизодически связан с инженером, будут сейчас под наблюдением. А телефонный аппарат может указать своёрасположение с точностью до метра. Свой старый аппарат он оставил дома включенным, это должно было дать ненадолго некоторое преимущество.

- Главное - не сыпаться на мелочах,- прошептал Йогеш самсебе, чтобы немного успокоиться,- эти парни шутить не будут.

НАНО бодро бежала в среднем ряду. Трасса была почти пустая. Чтобы полностью соответствовать имиджу человека в отпуске, Йогеш приобрёл на улице 18-го Июня модную шляпу, как у Майкла Джексона, пёструю рубашку и стильные очки. Образ путешествующего молодого холостяка дополняли два маленьких чемодана на колёсиках. В один он уложил необходимые в дороге вещи и пару бутербродов, в другом лежалиаккуратно завёрнутые в полотенца приборы Макоша. В голове он прокручивал утренний разговор с Доном Фернандосом, шефом полиции. Почему начальник чуть ли не прямым текстом намекал ему покинуть город? И ещё этот неожиданный отпуск! Всё это нельзя было обьяснить совпадением, но в любом случае обстоятельства складывались пока в его пользу.

За этими размышлениями Йогеш не заметил, как добрался до границы штата. Показывать удостоверение полиции он не стал, поэтому, заплатив на пропускном пункте пошлину в десять рупий, двинулся дальше.

- Да, я сейчас прямо как Арджуна, возницей которого был сам Кришна! Смелый и мудрый герой, который вышел на битву со злом,- стал размышлять Йогеш вслух.- Хотя, Арджуне Боги дали космическое оружие! А что мне дали Боги? Смешную шляпку и бутерброды в чемодане? Стоп! У меня же в чемодане два прибора! О, Боги! Я очень тупой Арджуна! Боги накажут меня за невежество!- вскричал неожиданно Йогеш и шлёпнул себя ладонью по лбу. – Эти приборы Макоша и есть моё оружие!Как же я не понял очевидного до сих пор! Мне следует срочно изучить прототип! Макоша говорил, что есть режим, чтобы формировать события! Это то, что мне нужно! Я бы тогда смог вытащить Макоша из дурдома! Короче, мне нужно провести эксперимент!

Неожиданно он увидел вывеску придорожного ресторана “Счастливый перчик”. Не раздумывая ни секунды, он направилверную НАНО в сторону большой парковки, в глубине которойстояло пёстрое здание, укрытое тенью большого баньяна.

Около придорожных кафе люди всех стран ведут себя совершенно одинаково. Сперва они направляются в сторону туалетов, затем, привлечённые запахом еды из кухни, бойко шагают к столикам, чтобы сделать заказ. И только потом, когда добрая половина их порции съедена, они с благодушным видом едят неторопливо, разглядывая всех вокруг и делясь впечатлениями от путешествия.

Кстати, знаете, почему в ресторанах Индии сразу приносят на стол воду, а потом ваш заказ? Индийская кухня очень разнообразна, но большинство блюд делается по очень простым рецептам: сначала нарезается обильная порция жгучего перца, а потом туда добавляют немного риса или приправ. Со временемдаже европейцу можно привыкнуть, но иностранные туристы в большинстве случаев постоянно ходят голодные именно по этой причине. Они просто не привыкли к перцу.

Йогешу повезло запарковать НАНО в тени в самом дальнем углу парковки. Он решил не привлекать к себе вниманиенетипичным поведением, поэтому сразу вышел из машины,подхватил драгоценный чемоданчик из салона, одел модную шляпу, очки и направился к ресторану с самым беззаботным видом.

Двухэтажных огромных рейсовых автобусов, набитых голодными туристами, на стоянке было мало, но даже тех, кто приехал, встречал на ресторанной стойке толстый важный котище, по одному виду которого было совершенно понятно, чтоу него очень хорошие отношения с хозяином заведения или с самим шеф-поваром.

Оценив пропорции кота и грацию его позы, Йогеш поднялся наверх и оказался на тенистой веранде ресторана. А через пару минут перед ним стояла аппетитная порция душистого овощного карри. Что может быть лучше индийской кухни!

За соседним столиком одиноко сидел пожилой господин с печальными глазами в ожидании своего заказа. Йогешу совсем не хотелось смотреть по сторонам и долго рассиживаться. Любопытство влекло его поскорее испытать прототип, поэтому он энергично расправлялся с кари, стараясь не глядеть на соседей. Неожиданно у господина с печальными глазами зазвонил телефон и он, встрепенувшись от размышления, ответил на вызов.

- Намастэ, - ответил он по громкой связи.- Нет, я не болею. У меня собака умерла недавно. Теперь привыкаю к новой реальности мира. Спасибо, я к ланчу приеду.

Йогеш невольно стал свидетелем этой беседы. Посочувствовав в душе пожилому господину, он быстро закончил завтрак и направился к выходу. По дороге он улыбнулся коту и столкнулся с шумной группой туристов, высыпавшей из автобуса. Они растерянно топтались у входа, но не спешили заходить в ресторан, при этом часто повторяли слово “spicy” на разные голоса.

Направляясь к машине, он привычно и внимательно огляделвсё пространство вокруг. Никто не проявлял к нему интерес. Лучшего места для испытания нельзя было и придумать. Теперь его наполняло чувство нетерпения перед испытанием и волнения одновременно, более всего Йогеш боялся испортить прибор по незнанию.

Забравшись на просторное водительское место, он положил чемоданчик на колени и осторожно открыл крышку. Самый первый прототип был уже знаком Йогешу, он имел всего пару режимов, поэтому он бережно вытащил из чемодана тяжёлый и довольно объёмный корпус второго аппарата. Он так и не успел толком разглядеть его. Это был самодельный квадратный металлический корпус на болтах. На верхней панели располагался тумблер включения и ручка переключателя режимов работы, коих Йогеш насчитал более десяти. Стрелочка тумблера указывала на первый режим. Никакой дополнительнойинструкции или информации он не обнаружил, поэтому решил действовать методом исследования и наблюдения за результатами. Как ему сейчас не хватало присутствия Макоши! С ним всё сложные процессы и вещи оказывались просты и понятны. Но постепенно его волнение прошло, уступая место любопытству. Пару раз глубоко вздохнув, Йогеш осторожно надел очки, как перед погружением под воду. Перед глазами была чернота, поэтому он осторожно нащупал на корпусе включатель и нажал его. Через пару секунд он отчетливо увидел сквозь стёкла очков автобусы, стоянку, группу туристов перед рестораном. Первое впечатление было такое, будто смотришь на мир через горнолыжные очки с поляризованными стёклами. Но секунд через пять картинка резко изменилась, все предметы вокруг стали испускать пульсирующие протуберанцы света, которые непрерывно меняли цвета.

Огромное дерево рядом с машиной тоже полностью преобразилось. Теперь Йогеш видел вокруг листьев и ветвейнеобычное голубоватое свечение, а сквозь ствол хорошо просматривались тонкие зелёные ручейки энергий, поднимающиеся вверх от самых корней. Он поднёс свою ладонь к очкам и удивлённо стал разглядывать свои пальцы, они были окружены синим и красным сиянием и будто искрились! Очень необычно выглядели волны Вай-Фай, тянущиеся из ресторана к некоторым аппаратам, которые туристы держали в своих руках. Это были разноцветные очень колючие спирали, а в месте соприкосновения этих спиралей с кожей людей выступали чёрные пятна!

- Первый режим понятен, это, чтобы видеть разные поля и энергию жизни,- пробормотал удовлетворённо Йогеш и переключился на второй режим, приободрённый первым успехом.

Второй режим был ему уже знаком по испытаниям первого прототипа. Один из туристов, который разговаривал по телефону, был виден через очки в облаке из розовых, фиолетовых и красных бабочек, при этом он громко делился впечатлениями от посещения старинного храма и музея.

- С этим мне тоже понятно,- подумал вслух Йогеш и переключил тумблер в третье положение. Прибор стал едва заметно вибрировать.

С первого взгляда ничего особенного не произошло, мир отражался, как обычная визуализация человеческим глазом. Но через некоторое время он стал замечать нечто необычное. Над головами туристов он вдруг увидел маленькие белые шарики, не больше теннисного мяча. Они летали в воздухе, опускаясь иногда к самому лицу, сопровождали его, неотрывно следуя за определённым человеком. Такие летающие шарики были не у всех, но у некоторых людей их было больше десяти! Они стайкой послушно следовали за человеком и иногда рассаживались по плечам и на голове. По их поведению можно было предположить, что они пытаются заботиться об этом человеке.

- Я вижу чудо! Наверное, это и есть духи! – возбуждённо воскликнул Йогеш и завертелся в кресле, ища подобные шары возле своей головы. – А вот это уже любопытно! Жаль, что у меня нет ни одного!

Пока он вертелся к своём кресле, неожиданно заметил блеклую серую фигуру, похожую на человека. Она виделась ему, как еле заметный серый туман. Полупрозрачный контур сидящего человека был совсем рядом, у самого дерева. Призрак спокойно сидел, облокотившись спиной к стволу дерева, и не шевелился. Недалеко за старым баньяном Йогеш заметил развалины старого каменного дома. Должно быть когда-то на месте стоянки было поле крестьянина.

- Дедушка наш тоже любил трудиться в поле, а в полдень сидеть под баньяном,- Грустно вспомнил Йогеш, глядя на сидящую фигуру.

В этот момент он заметил, что пожилой господин с грустными глазами показался на выходе из ресторана. Глаза Йогеша внезапно расширились от картины, которую он увидел после этого!

Рядом со стариком он увидел яркий белый контур большой собаки! Пёс спокойно шёл рядом с хозяином, привычно следуя у его левой ноги. По виду это была овчарка. Верный пёс не покинул человека!

Неожиданной для Йогеша оказалась реакция кота на появление призрака собаки. Кот, который до этого неподвижно сидел на стойке, прижмурив глаза, внезапно вздрогнул, поднялся на лапы и стал внимательно сверху разглядывать призрачного пса. А люди, идущие в ресторан, вообще ничего не замечали, они проходили сквозь призрака и совершенно не обращали внимания на поведение кота.

- Мне непременно нужно сказать этому господину о его собаке, – воскликнул Йогеш,- он так переживает!

Он быстро снял очки, выключил прибор и выскочил из машины. Торопливо шагая в сторону старика, он поднял рукувверх, чтобы обратить на себя внимание.

- Простите, достопочтимый! – громко обратился он на ходук пожилому господину, не обращая внимания на людей вокруг,- Я невольно был свидетелем разговора про Вашу собаку! Сидел за соседним столом. Хочу Вам сообщить! Есть научныедоказательства, что собаки не покидают своих хозяев, даже после смерти, они продолжают им служить! Ваш пёс с Вами рядомпрямо сейчас! Просто знайте это и разговаривайте с ним, как ипрежде! Он всё слышит.

Удивлению пожилого господина не было предела. После такого неожиданного обращения к нему незнакомца он не знал, что ответить. Округлив глаза от удивления, он очень внимательно смотрел на Йогеша и молчал. Так и не найдя, что ответить, пожилой господин молча кивнул странному молодому человеку, развернулся и пошёл к своей машине.

И только сейчас Йогеш обнаружил, что стал центром внимания у целой группы туристов. Теперь они стояли плотным кольцом вокруг него, как стая любопытных пингвинов, и с интересом смотрели, ожидая продолжения. Водитель автобуса безуспешно пытался их уговорить занять свои места. Унекоторых зевак Йогеш заметил в руках телефоны, направленные в его сторону. Всё его выступление было снято ими на камеры.

Похоже, речь Йогеша произвела на всех впечатление и теперь группа шумно обсуждала услышанное, забыв обо всём на свете. –Расскажите про это ещё что-нибудь! – послышался вопрос из задних рядов.

Растерянно улыбаясь, он стоял в кольце слушателей, осознавая, что совершил необдуманный поступок. Ничего исправить было уже нельзя. Продолжая улыбаться, молодой человек стал пробираться через редеющую толпу к своей машине.

- И что заставило меня выкинуть такое?- досадно морщась,воскликнул он, усаживаясь в кресло водителя. - Пожалел человека и его собаку-призрака!

К счастью автобус уже увозил его зрителей, оставалось надеяться, что они скоро позабудут о нём. Вскоре стоянка опустела, только на противоположном её конце пожилой господин неподвижно стоял возле своей машины. Неожиданно он обошёл автомобиль и распахнул переднюю дверь пасажира, словно пропуская кого-то на переднее сиденье. Затем он сел за руль и плавно выехал на трассу.

Проводив машину взглядом, Йогеш вздохнул, переключил тумблер в следующее положение, снова одел очки и включил прибор. Нужно было продолжать начатое.

- И как это понимать? Я опять вижу призрака у баньяна, вот ещё стайка шариков вдоль трассы летает! Один сутулый призрак стоит у самой дороги! Наверное, четвёртый режим не работает! - пробормотал Йогеш. Но тот факт, что сам прибор ощутимосильнее вибрировал и нагревался, а очки периодически демонстрировали странные фиолетовые вспышки, убедил его, что прибор всё-таки функционирует в другом режиме.

Йогеш поднял глаза к небу и стал рассматривать облака, так он обычно делал, когда пребывал в размышлениях. Одно из них отдалённо напомнило ему крыло летящей птицы. Тотчас в голове Йогеша промелькнул образ парящего над горной долиной орла. Какого же было его удивление, когда размытый белый силует стал приобретать ясные очертания, в точности повторяя его мыслеобраз. Через пару мгновений трансформация облаков закончилась, и в небе над ним уже парил белый орёл. И неожиданно к Йогешу пришло озарение.

- О! Какой же я недогадливый Арджуна! – воскликнул в досаде Йогеш.- Богам трудно со мной! Идиоту даже ясно: чтобы создать событие, нужно как минимум включить мозги, желать идумать про него, а не молча ждать!

Особой практики по воплощению событий он не имел, но интуитивно предполагал, что перво-наперво следует крепко пожелать его и мысленно визуализировать.

- Смерчи, ураганы, конечно, не следует выбирать. Мне нужно нечто безобидное и, чтобы не принесло никому вреда,- размышлял он, крутя головой по сторонам. Никакого подходящего обьекта для испытаний он поблизости не видел. Стоянка совершенно опустела на время, только кот по-прежнему дремал на стойке, отрабатывая свою карму по достойной встрече гостей и обеспечению доходности своего предприятия.

- А почему собственно и нет,- стал размышлять Йогеш, глядя на кота,- очень приличная персона. К тому же он уже принимал участие в эксперименте. Значит, имеет опытпрактической работы! Достойный участник эксперимента! Что же мне пожелать для кота? Судя по его фигуре, мыши - не его конёк! Начнём с простенького, пусть он спрыгнет вниз со своего пьедестала и прогуляется, ну, например, к баньяну!

Нахмурив брови, Йогеш напряг все мышцы на лице. Это, по его мнению, должно было придать силы его мыслям и взгляду.Подобный приём он видел у гипнотизёра в старинном фильме.

Около минуты он сидел с перекошенным от напряжения лицом, глядя на дремлющего кота, но тот был непрошибаем. Хотя, пару раз Йогеш заметил короткую фиолетовую вспышку рядом с котом, но такая слабая искорка не произвела на него никакого впечатления, кот в ответ передёрнул ушами и провалился в настоящий сон.

- Излишний вес некоторым запирает разум! – трагическим голосом воскликнул Йогеш, глядя на спящее животное.- Хорошо! Изменим способ мысли. Если подумать, то мысль не связана с напряжением мышц. Может мне следует подумать о событии легко и неуловимо, будто дунуть на перышко?

Откинувшись назад, он расслабил полностью лицо и тело, спокойно и уверенно глянул на кота и мысленно представил, что тот сейчас проснётся, спрыгнет с тумбы и прогуляется важно к дереву, где неподвижно сидит полупрозрачный призрак.

Картина, которую Йогеш затем увидел, навсегда запечатлелась в его памяти. Фигура полупрозрачного призрака у дерева вдруг шевельнулась, он медленно поднялся на ноги и направился прямиком в сторону кота. Подойдя к нему, призрак протянул руку и прикоснулся к животному. Кот мгновенно проснулся и вопросительно поднял морду к подошедшему. Призрак пару секунд постоял рядом, затем повернулся и медленно пошел на прежнее место. А кот после этого пару раз недовольно дёрнул хвостом, встал и нехотя спрыгнул с тумбы, демонстрируя полное отсутствие спортивных навыков и неловкость в движениях. Недовольно глянув в сторону машины Йогеша, кот нехотя побрёл к дереву и сел под ним рядом с призраком, нервно дёргая хвостом.

- Мои Боги! Вот оно как! – тихим шепотом протянул Йогеш, округлив глаза в полном изумлении.- Так Вы, уважаемый, выходит, меня слышите!

Он быстро выключил прибор, снял очки и выскочил из машины.

- Спасибо Вам, достопочтимый, сидящий под деревом! Спасибо Вам, любезный кот! – негромко проговорил Йогеш и поклонился два раза в сторону баньяна. В Индии никого не удивляет такое действие.

Забравшись в машину, Йогеш снова одел очки и активировал удивительное устройство. - Нужно ещё раз потренироваться для закрепления навыка и веры в себя! На этот раз я создам событие, несущее радость кому-нибудь,- пробормотал он, оглядывая стоянку. И ему сразу же повезло. С дороги на стоянку поворачивала небольшая машина, в ней сидела молодая пара.

- По виду - молодожёны,- стал размышлять Йогеш,- что же мне придумать позитивного? Ага! Пусть парень найдёт и подарит цветок своей жене! Вон с того куста!

На этот раз сотворять событие у него получилось совсем легко. Мимолётно представив эту сцену, Йогеш сдвинул очки на лоб и стал наблюдать, как парень, выйдя из машины, прямиком направился к кусту, улыбаясь, сорвал алый цветок и понёс его своей возлюбленной. Такое неожиданное внимание привело девушку в полный восторг. Она быстро присела около бокового зеркала машины, пристраивая подарок в волосах.

- Вот и славно,- проговорил Йогеш, с улыбкой глядя на молодую пару,- теперь поможем Макошу обрести свободу! Жди меня, мой добрый друг! Храбрый Арджуна и вся небесная кавалерия уже в пути!

Сидящий под деревом большой важный кот, повернул голову и посмотрел куда-то в сторону рядом с собой, затем сноваперевёл взгляд жёлтых глаз на шуструю НАНО, покидающую стоянку.

7

Никто не замечал странность? Все закрытые загородныеклиники очень похожи друг на друга! Они все, как родные сестры! Что же их всех объединяет? Наверное, общая идея: как можно надёжнее скрыть от общества тех несчастных бедолаг, которые проводят в них все свои дни. А может у таких заведений есть свои секреты? Тогда эти тайны глубоко ужаснут всякого, кто переступит черту дозволенной для обывателя информации и проявит излишнее любопытство.

Высокий глухой забор, вдоль которого бодро катила машина, был оборудован кольцами колючей проволоки и снабжен табличками на двух языках, уведомляющими о том, что никому не дозволено пересекать периметр, и всякое нарушение будет сурово наказано. Но какая по сути разница, между человекомперелезающим через забор и тем, кто желает нарушить любой другой запрет? Если есть система, всегда найдётся тот, кто захочет её обойти ради своих целей. И тогда самым важным будет только один вопрос: во имя чего нарушаются даже самые строгие запреты?

Полуденный зной вступил в свои права. Йогеш хмуро оглядывал белую стену забора, ища въездные ворота. Его машина медленно катилась по пустой дороге. Он не любил подобные заведения, где людей удерживают помимо их воли.

Повернув за угол вдоль забора, он проехал ещё немного и остановился напротив железных глухих ворот, рядом с которыми была небольшая побелённая будка для охранника. Предъявив своё удостоверение офицера полиции, он сообщил флегматичному охраннику о важном и срочном деле к директору клиники. Иного предлога пройти во внутрь, а тем более документов, дающих такое право, у него не было.

Но похоже, что чудеса уже начали свершаться и без прибора Макоша. Минут через пять охранник, высунувшись из окна будки, сообщил, что Главный Врач Клиники готов его принятьпрямо сейчас. Йогеш поёжился и передернул плечами от такой фразы. На служебном жаргоне полиции эти слова означали арест.

Раздался неприятный вибрирующий сигнал, и тяжёлые створки ворот со скрипом разошлись в стороны, пропустив НАНО на территорию клиники. Припарковав машину в тени железного навеса, Йогеш быстро оглядел двор. Кроме старого садовника, с угрюмым видом поливающего кусты, никого из персонала на улице не было.

- Очень хорошо. Не надо никому видеть, чем я тут занимаюсь. – Ещё раз оглядевшись по сторонам, Йогеш достал из чемодана прибор и включил заветный четвёртый режим. Проектор тихо завибрировал в его руках. – А теперь самое интересное. О том, как вытащить Макоша я ещё не думал. А главное, как мне это представить? – стал размышлять Йогеш.

Он откинулся на спинку кресла, мозг быстро прокручивал различные варианты спасения инженера. В голове сразу возникли картины, где он, Йогеш, в образе храброго героя из старых индийских боевиков, яростно сражается с армией медработников клиники. Картина получилась очень эффектная, но он сразуотбросил этот вариант.

- Всё должно пройти спокойно и гладко, – сказал он сам себе и посмотрел на главный вход. Решение само пришло к нему в голову. Йогеш представил, как он и Макош без всякой спешки спокойно выходят из здания, времени у них много, никто за ними не гонится, и они без всяких препятствий выезжают за ворота. Вопрос каким-то образом решился.

Эта картина была настолько яркой, что он увидел всё происходящее в самых подробных деталях. Йогеш улыбнулся и, довольный собой, кивнул этой желаемой проекции событий. А чтобы, по его мнению, закрепить всё это в астрале, он произнёствёрдым и строгим голосом: – Да! И стало так!

В детстве его учили, что разум порождает мысль, а она порождает слово, произнесённое с волей и верой. Всё это имеетвеликую силу. Таким образом можно формировать событие в реальности, используя свою психическую энергию. Но одно дело, когда мечтает ребёнок, и совсем иное дело, когда ему помогает мощный научный прибор, который формирует невидимое волшебное поле!

- Я, как несокрушимый Арджуна! Меняю реальность силой своей мысли!- воскликнул Йогеш.

Пожилой садовник между тем переместился вдоль линии кустов и оказался напротив его машины. Обернувшись через плечо на Йогеша, он поймал его взгляд и неожиданно громко произнёс: - Они думали, что убили нас и зарыли в землю. Но они не знали, что мы - семена!

Йогеш удивлённо вскинул брови от такого неожиданного заявления, но решил не поддерживать тему ботаники и вежливо кивнул в ответ. С прибором он не хотел расставаться и переложил его в портфель. Вылезая из машины, он оглядел фасад здания:все окна были плотно зашторены, кругом тишина, даже птицы не пели на этой территории, только тихо шелестела вода, вытекая из шланга садовника. Глубоко вздохнув, он направился к подъезду клиники деловой быстрой походкой.

Угрюмый садовник всё это время смотрел ему во след, после чего снова опустил голову и обратился к кустарнику: - Ты это видел? За голубем в клетке послали ангела!

Миловидная дежурная сестра в бежевом сари сидела за небольшим столом в маленьком уютном холле, обставленном красивой мебелью. Увидев Йогеша, она улыбнулась, встала и сделала изящный жест рукой в сторону лестницы.

- Главный врач клиники просит Вас подняться наверх в его кабинет.

Вежливо кивнув ей в ответ, Йогеш, не останавливаясь,направился в сторону лестницы. Шляпу и очки он предусмотрительно оставил в машине, а портфель в руке по его мнению должен был придавать ему строгий деловой вид.

Лестница привела его на просторную площадку с мраморным полом и белыми стенами. Прямо перед ним была единственная дверь с табличкой главного врача, направо шёлпустой коридор с несколькими дверями, очевидно это были кабинеты специалистов. Окно в конце коридора было забрано прочной решёткой.

Йогеш нерешительно остановился перед дверью. Ему ещё не приходилось бывать в подобных заведениях, но более всегосмущало ощущение нереальности и тревоги от всего происходящего. Подозрительно легко он попал внутрь клиники, и его тотчас приняли, даже не спросив удостоверения. А сейчасему предстоит войти в кабинет, сказать непонятно, что главрачу, затем, не имея ни одного разрешения или иного документа,вывезти из клиники человека, которого сюда определили очень серьёзные структуры, и они, несомненно, дали врачам строгие инструкции по поводу Макоша. Да и сам главный врач наверняка агент секретных служб! Йогеш даже припомнил фильм с точно таким же сюжетом и после этого совсем погрустнел.

Сомнения стали заползать в его душу, как холодные змеи. Ачто, если действие аппарата Макоша не в силах создать событие его освобождения? Тогда это – провал, и его схватят! Силы Зла ему просто не дозволят выйти из клиники, объявят психом, испортят препаратами мозги, и будет он до конца своих дней помогать садовнику поливать деревья!

От таких мыслей он совсем пришёл в расстройство и стал подумывать, а не убраться ли ему отсюда побыстрее, пока его наивный и зыбкий план с треском не провалился.

Эти тягостные размышления прервал резкий звук телефонного звонка внутри кабинета. Йогеш от неожиданности вздрогнул и невольно прислушался.

- Да, он приехал! Сейчас его приму! Да! Сразу позвоню!- раздался изнутри резкий неприятный голос.

По спине Йогеша пробежал холодок от таких слов, сердце учащённо забилось.

- Господин, Вы нашли кабинет? – раздался снизу приятный голос дежурной сестры. Дольше медлить было нельзя, Йогешнерешительно отворил дверь и зашёл внутрь.

“М-я-яу!”, это было первое, что услышал Йогеш, заходя в кабинет. Его взгляд невольно остановился на большой чёрной кошке, сидящей в центре огромного стола. К столу было придвинуто массивное кожаное кресло с высокой спинкой.

- Кали, молодой человек служит в полиции! – раздался всё тот же резкий голос,- Он не мог стоять под дверью и подслушивать! Что за вздор!

От такой неожиданной реплики Йогеш теперь окончательно растерялся и стал искать глазами говорившего. Позади стола были расположены огромные окна, и на фоне яркого света он не сразу обнаружил, что в кресле за столом сидит человек маленького роста и смотрит на него внимательным острым взглядом.

Чёрная кошка, которая оказалась ещё и ябедой, сидела спиной к хозяину кабинета, почти заслоняя его от взгляда Йогеша. И сейчас две пары глаз изучали офицера полиции, который стоял перед столом с растерянным видом, будто школьник, прижимая портфель к ноге.

В кабинете повисла тишина. Даже настенные часы со странным блестящим маятником шли совершенно бесшумно. Йогеш робко оглянулся к двери, опасаясь увидеть там мускулистых санитаров или хмурых агентов.

- Ну, что же мы медлим?- прервал тишину хозяин кабинета. - Давайте все представимся друг другу! Начнём общение! Это Кали, - над поверхностью стола появилась узкая ладонь и указала на кошку,- она знает всё. Меня зовите просто - Доктор! А впрочем, давайте общаться запросто и по-домашнему! Например,Вас, офицер, как папа и мама называли в детстве?

Йогеш окончательно перестал понимать, что происходит.Слова директора, как вспышки света проносились в его голове и окончательно сбивали с толку. Голова его закружилась, в ногах образовалась неприятная слабость, и более всего сейчас он хотел,как можно скорее покинуть это странное и опасное место. Плохо слушающимися губами он тихо выдавил из себя: “Йогеш. Меня зовут Йогеш.”

Дальше этой фразы его язык онемел, а мозг упёрся в невидимую стену и отказывался служить ему, равно как и понимать всё происходящее в этом кабинете. Весьма возможно, что хозяин кабинета хорошо почувствовал его состояние, а,возможно, он и вызвал его своими хитрыми приёмами гипнотического общения. Таким образом, главный врач взял инициативу в свои руки и продолжил: - Йогеш! Какое звучное и красивое имя! Как бы мне было приятно его повторять! Тем более мы с Вами уже встречались раньше. Вы были тогда очень малы, чтобы помнить это,- сказал он, и грустные нотки промелькнули в его голосе.

- Может лучше не надо повторять моё имя здесь! А может я это, того? Пойду? - пробормотал тихо Йогеш, с надеждой оглядываясь на дверь.

- Ну если не хотите погостить у нас, то может хотя бы отобедаете с нами?

- Нет! – отчаянно выпалил Йогеш паническим тоном и начал пятиться к двери.

“М-я-яу”, снова донеслось со стола.

- Я знаю, знаю, Кали. Времени очень мало. Молодому человеку надо спешить, – на этот раз его голос был очень тихий и спокойный. - Видите ли, Йогеш, наша Кали послала автобус на рынок за рыбой. А другого транспорта у нас, увы, нет. Вам же не составит труда подвезти одного хорошего человека до города?

- Да, конечно! Я готов прямо сейчас! – впервые за время пребывания в кабинете доктора Йогеш широко улыбнулся.

Директор быстрым неуловимым движением нажал кнопку селектора и распорядился тихим спокойным голосом:

- Дежурный. Вещи Макоша соберите, его машина ждёт.

После этого он посмотрел на Йогеша внимательным долгим взглядом:

- Спасибо Вам, добрый Йогеш! Надеюсь, мы ещё встретимся.

- Нет! Ой! В смысле, да! Разумеется! – выпалил Йогеш, продолжая широко улыбаться. Неожиданно странное ощущениеслабости и тревога покинули его, и он успокоился окончательно.Похоже, директор действительно оказывал на Йогеша сильное гипнотическое воздействие. Йогеш ещё раз почтительно поклонился и аккуратно закрыл за собой дверь.

Некоторое время он стоял перед кабинетом, пытаясь найти логику в этом более, чем странном разговоре. На удивление просто директор отпустил Макоша. Это событие Йогеш приписал действию чудо-прибора. В его мозг неожиданно вошла тревожная мысль:

- А что, если чары волшебного поля скоро спадут и Доктор вызовет санитаров, чтобы заточить меня здесь на веки? Ой, надо выбираться из этого ада! – пробормотал он и торопливо стал спускаться по лестнице.

Вежливо поклонившись медсестре, Йогеш выбежал на улицу и облегчённо вздохнул. Неожиданно он столкнулся взглядом с угрюмым садовником. Видимо, он не тронулся с места с тех пор, как Йогеш вошёл в клинику.

Пожилой садовник пару секунд строго смотрел на него и неожиданно громко произнёс: - Мы все здесь не те, кем кажемся. – Сообщив всё это, он отвернулся и продолжил поливать кусты.

Не оглядываясь более по сторонам, Йогеш прошагал к машине, положил заветный портфель с чудо-прибором насиденье второго ряда и привычно сел в кресло водителя.

Его логика, не найдя объяснений столь необычным событиям в клинике, просто отключилась, и теперь только чувство радости переполняло его. Осталось дождаться Макоша и выехать за ворота. Прошло меньше минуты, как дверь клиникиснова открылась, и он увидел инженера. Молодой человек, улыбаясь, вышел в сопровождении пожилого санитара с добрым лицоми стал с ним прощаться.

Пожав руку приветливому старичку, Макош почтительно поклонился и направился к машине Йогеша быстрым шагом.

- Вот и всё! Храбрый Арджуна перехитрил кошку-ябеду и коварных врагов! И теперь везёт инженера к дяде Джагдишу в Бангалор! – тихо сказал себе Йогеш торжественным голосом и крикнул Макошу, выглянув в окно:

- А мы можем побыстрее?

НАНО, бодро урча моторчиком, выкатилась за ворота.

- Хочешь знать, как я тебя спас? – не скрывая радости сообщил Йогеш инженеру и кивнул головой в сторону портфеля.- Я овладел дивными возможностями твоего прибора! Сам нашел четвёртый режим и создал реальность, которая спасла нас обоих! Волшебное поле твоего прибора затмило их разум на время! Только кошка Кали меня раскусила, но я перехитрил и её!

Сообщив всё это громким торжественным голосом, Йогеш озарился радостной улыбкой, ожидая похвалы от Макоша.

- Четвёртый режим?- повторил за ним Макош озадаченно. Четвёртый режим лишь немного усиливает сенситивность твоего мозга! Более ничего. Режим, с помощью которого можно формировать события я так и не создал! Это была только идея! Осторожно Йогеш! Смотри же на дорогу!...

Безотказная НАНО, слегка вильнув на дороге, снова выправилась и бойко пошла по трассе в сторону Бангалора.

8

Проходите, молодые люди, проходите!- Джагдиш, улыбаясь, широким жестом показал в сторону красивого одноэтажного здания столовой. – С дороги вас положено сперва накормить, затем поговорим о делах в моём кабинете.

Йогеш и Макош подхватили багаж из машины и двинулись по дорожке, с интересом оглядывая всё вокруг. Красивая и ухоженная территория была совершенно безлюдна.

- Какой областью науки занимается твой дядя? – спросил заинтересованно Макош.

- Что-то по сельскому хозяйству! -Бодро ответил Йогеш, с беззаботной улыбкой. – Комбайны для риса делает, по-моему. Да ты не волнуйся, просто доверься ему!

После плотного завтрака молодые люди снова вышли из столовой, благодушно улыбаясь. На крыльце у самых дверей их ждал Джагдиш. Вид у него на этот раз был встревоженный.

- Обстоятельства изменились, - сказал он коротко,- здесь вам следует проститься, мои друзья! Дороги ваши расходятся именно в этой точке, – серьёзным голосом сообщил он и обвёл всех строгим взглядом.

Когда молодые люди простились, Джагдиш протянул Макошу коммуникатор:

- Для начала, прямо сейчас забудь своё имя. Сегодня для всех ты умер в больнице, и тебя уже кремировали! А сейчас одень это и всегда носи его в любое время. С тобой прямо сейчас свяжется одна личность, следуй его указаниям и ничему не удивляйся! Я с тобой позже встречусь, когда тебя разместят. Удивленный Макош остался стоять и ждать вызова рядом с чемоданчиком, в котором лежали его приборы. Джагдиш и его племянник удалялись от него в сторону стоянки машин, беседуя.

-А с тобой, Йогеш, разговор будет особый, тихо сказал Джагдиш доверительным тоном,- жалко, времени у нас с тобой на беседу долгую нет. Те, кто следовали за тобой по пятам, могут здесь обьявиться часа через три. Вижу, ты удивлён! Я всё разъясню, потерпи. Начну с примера. Всего пару дней назад, ты не верил, что можно видеть нематериальные сущности и общаться с ними. Окружающий тебя мир казался именно таким, каким тебя обучили видеть его с детства. А теперь представим, что абсолютное большинство людей планеты воспринимают наш мир именно так, как воспринимал его ты два дня назад. С этим ты готов согласиться?

Йогеш энергично закивал головой, всем своим видом соглашаясь со словами дяди Джагдиша.

- Потом ты встретил инженера Макоша! Да, к слову сказать, за ним в городе приглядывал мой старый друг детства Дон Фернандо, который и отправил тебя спасать этого парня под видом предоставления тебе отпуска! Короче, после твоей беседыс изобретателем и его опытов, ты изменил своё мировидение!Этот факт ты признаёшь?

Заметив удивлённый взгляд молодого человека, Джагдиш не дал ему перебить свою мысль, он поднял ладонь в запретительном жесте и продолжил: - Тебе это было очень не просто, но факты говорили сами за себя! А теперь представь, как трудно остальным людям изменить привычный для них взгляд на мир! А что если им сообщат, что многие законы физики, на которых зиждется вся наука, ошибочны? Теперь представь, если появится некто и станет всем говорить, что вся хроника событий развития человечества, которую они изучали в школе и академии, просто не соответствует действительности? Какова же будет их реакция? Люди проснутся, поверят и поддержат такого человека?Ожидаемая реакция будет одна: в него полетят камни, и дело кончится не костром, конечно, но психиатрической лечебницей, как минимум! Согласен?

- Кстати, я чудом спас Макоша и себя от заточения в такую лечебницу,- успел вставить Йогеш,- даже кошка Кали была на службе у Злых Сил!

- Кошка моего друга Доктора,- поднял вверх палец Джагдиш,- тоже спасала тебя! Она напоминала ему, что вам с другом пора покинуть это место, пока это возможно! А ДокторСина, да будет тебе известно, лично качал тебя на руках, когда мы с ним были в гостях у твоих родителей! Это было будто вчера! И не делай, пожалуйста, такие большие удивлённые глаза! Доктор Нареш Сина мой друг со студенческих лет! Именно у него в клинике мы спрятали на время Макоша, когда его накачали слоновьей дозой снотворного! Ему вовремя позвонил его друг доктор из госпиталя Дон Боско. А ещё Нареш Сина точно предсказал, куда поведёт тебя твоё доброе сердце! Нам осталось только созваниваться и помогать тебе в пути. Я вижу крайнюю степень изумления на твоём лице, добрый Йогеш! Мой монолог не будет долгим. Прошу, не перебивай, скоро ты покинешь наш Центр и поедешь делать фотографии в Гокарну. Ты же для всех беспечный парень в отпуке!

Но вернёмся же к изначальной теме! Итак, наш гипотетический персонаж, проснувшийся и осознавший новую реальность мира, оказывается в некоей интеллектуальной изоляции. Но его пытливый разум продолжает изучать факты и находит новое знание, что наша цивилизация давно находится под управлением очень древней негуманоидной расы. Более того, весь социум и управление людским сообществом в буквальном смысле созданы этой злой расой и управляются ими! В это трудно поверить, но это именно так!

- Тогда ему следует искать единомышленников,- вскричал Йогеш, размахивая руками,- нельзя мириться с таким положением дел! Нужно обьединяться! Можно же создать движение сопротивления вторжению!...

- Всё правильно! Ты верно мыслишь, мой добрый Йогеш,- прервал его дядя,- каждый, кто осознал реальность, будет думать, как спасти Человечество! Поэтому, мы обьединились для обмена информацией и помощи таким, как Макош! Теперь и ты в наших рядах!

- Нужна строгая конспирация прежде всего! А ещё необходимо найти способ сообщать людям истину и факты!Клеить листовки по ночам, например!

- И здесь ты тоже прав! Часть сторонников движения не проявляют себя и не вступают в споры на эту тему. Например,Дон Фернандес и Доктор Сина собирают информацию и помогают при необходимости, а некоторые - наоборот открыто и неустанно говорят людям правду. Для этого используют интернет и телевидение! Дэвид Айк, Дэвид Уилкок, Кори Гуд и Бенджамин Фулфорд! Это настоящие бойцы без страха и сомнений! Ты можешь также встретить на форумах некоего Кобру, это очень непростая личность! Он обладает поистине уникальной информацией о негуманоидной расе, знания о которой тебе пригодятся! За Коброй охотятся Силы Зла! Есть предположения, что он один из негуманоидов, который стал на сторону Сил Света! Запомни название сайта, где ты встретишь единомышленников: DIVINECOSMOSUNION.NET

Я там тоже присутствую, но под псевдонимом, само собой! Кстати, в Движении Сопротивления принимает участие один очень развитый Искусственный Интеллект. Он же Модератор этого сайта. У него ник: “Тахмена”! Есть даже одна девочка-писательница. Её специализация - архивы...

- Дядя Джагдиш!- прервал его речь Йогеш.- Я чувствую, Вы торопитесь. Вы даже говорить стали быстрее обычного. Мне что, действительно пора уезжать отсюда?

Грустный голос Йогеша и его жалобный вид расстрогали Джагдиша. Он крепко обнял племянника и прижал к себе:

- Да, действительно пора! Тебя не должны видеть здесь, но теперь мы будем встречаться чаще! Я помню твоё любопытство, поэтому недостатка в материалах не будет. Изучай их и думай. Держим связь через сайт. Береги себя, мой добрый Йогеш! Нашу планету и всех нас ждёт очень непростое время. Да хранят тебя боги!

С этими словами он развернул Йогеша в сторону стоянки машин и легонько оттолкнул от себя, давая понять, что время их беседы закончилось.

Уходя, Йогеш, не оборачиваясь, поднял правую руку вверх с крепко сжатыми в кулак пальцами. Этот знак знают все люди мира: Соборная Воля. “Они не пройдут!”

9

Тёмная камера, в которой оказался кандидат, который рассказал всем о странном приборе Макоша и требовал наказания инженера, вовсе не имела окон. От холодных грязныхстен веяло сыростью. Казалось, устойчивым запахом гнили было пропитано всё это унылое пространство. Кандидат от партии сгорбившись сидел в углу на жёстком вонючем матрасе, поджав под себя босые ноги.

Уже больше суток прошло с того момента, как его привезли сюда молчаливые люди. Они сняли с его головы чёрный мешок и грубо втолкнули в камеру. В первые часы кандидат вёл себя буйно, полагая, что произошла ошибка, и за неё кто-то должен поплатиться. Кулаками и коленями он колотил в стальную дверь, выдвигал требования, сыпал угрозами, никто даже не подошёл к нему. За всё это время ему даже не принесли воды. Только глухое эхо длинного тёмного коридора отзывалось на его крики.

Вскоре воля этого человека ослабела, и вместо угроз он стал выкрикивать мольбы, а затем просто тихо зарыдал и опустился в обречённой позе на матрас. Так он провёл ещё несколько бесконечных часов, пока не забылся в тревожной дрёме.

Несмотря на свой эгоцентризм и любовь к деньгам, кандидат вовсе не был глупым человеком. Очень скоро он догадался, что его заточение как-то связано с этим убогим инженером Макошем, точнее, с технологией его изобретения. Но внутри него ещё теплилась искра надежды, что его заточение - ошибка, и что ему принесут извинения и тотчас отпустят. Слабый голос подсознания пробился к нему и всё громче шептал, что живым он из этой камеры не выйдет.

Неожиданный скрежет замков стальной двери заставил его вздрогнуть. Он вскинул голову и повернул тревожное осунувшееся лицо к выходу. Очевидно, в коридоре включилиосвещение, и яркий свет резанул по глазам. Кандидат невольно прищурился, стараясь разглядеть визитёра.

В камеру, не спеша, вошёл человек среднего роста со спокойным равнодушным лицом. Одет он был в неприметную простую одежду, в которой легко затеряться на улице. От взгляда незнакомца и его манеры держаться, веяло необъяснимой глухой тревогой.

Незнакомец остановился в паре метрах от него и молча замер. Взгляд его равнодушных чёрных глаз скользнул по фигуре кандидата и остановился на лице.

- Не могли бы Вы объяснить, что происходит? – с трудом выдавил из себя кандидат внезапно охрипшим голосом. – Мне что-то подсказывает, что всё это связано с тем парнем в нелепых очках.

Незнакомец некоторое время молча смотрел ему в глазаравнодушным пустым взглядом, затем медленно и отчётливо проговорил:

- Что ж, в этой ситуации Вы имеете право услышать истину. Вас предчувствие не обманывает. Видите ли, человечеству дозволено знать только то, что мы ему позволяем. Это касается всех областей, и науки в первую очередь. Люди могут делать всё, что угодно и думать им тоже пока не возбраняется. Но позволить людям переступить определённую черту в знаниях и развитии,мы никак не можем.

Но вернёмся к теме беседы. К сожалению, во всей этой истории остались вопросы и несоответствия. Что-то или кто-то ускользнул от нашего внимания. И эта мысль не даёт мне покоя.Теперь поговорим о Вашей судьбе.

К сожалению, Вы дали в сеть слишком много лишней информации об этой технологии, звонили куда только можно, даже связались с редакцией газеты. Пожалуй, это и была Ваша самая большая и трагическая ошибка. В какой-то мере, мне Вас даже жалко. Вы были неплохой функционер. О Вашей семье позаботятся.

Незнакомец сделал два шага к кандидату и неуловимым быстрым движением коснулся его шеи продолговатым блестящим предметом, после чего быстро отступил назад и, необорачиваясь, медленно пошёл к выходу. Дверь в камеру он нестал закрывать. Эхо разносило звук его шагов по длинному коридору.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ