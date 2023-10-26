Сегодня рассказываем историю человека, который был обычным продавцом светильников, но смог построить крупный завод и стать настоящим производителем, продукцией которого пользуются федеральные торговые сети, застройщики, автосалоны, рестораны. В чём секрет успеха? Какими качествами нужно обладать, чтобы создать своё производство? Говорим об этом с учредителем компании "Selecta" Сергеем Шуваловым.

Сайт производителя: https://www.selecta.ru/

Телеграм – https://t.me/selectalight

ВКонтакте – https://vk.com/selectasolutions

Selecta – производитель оборудования для интерьерного, ландшафтного, архитектурного освещения и металлических изделий (потолки, фасадные кассеты, заборы и т.д.) занимается проектными решениями. Собственный завод в г. Серпухов, площадь более 3 га, более 500 сотрудников, более 1000 довольных клиентов. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 2 000 модификаций светильников для внутреннего и наружного освещения общественно-административных зданий, жилых и торговых комплексов, производственных объектов и продукцию из листового металла.

В Selecta организовывается комплексное ведение заказов (от разработки проектов до производства и поставки готовой продукции). Собственный конструкторский отдел: команда квалифицированных инженеров предоставляет широкий спектр собственных разработок – оперативно выполняет заказы по ТЗ клиента, собственное производство позволяет реализовывать самые нестандартные решения. Также, компания располагает такими нестандартными возможностями как собственная логистическая компания (доставка по всей России и странам СНГ) и оказание услуг по монтажу светодиодного оборудования и изделий из металла.

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ИНН 7743917287

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00:00 Вступление

01:37 О продукции

04:37 Производство

06:02 Как всё началось

07:22 О проектировании

08:56 О заказчиках

12:08 Из продавца в производители

13:47 Средства производства

18:49 О санкциях

22:47 О кадрах

27:32 Перспективы

28:12 Совет начинающим

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные темы:

1. История создания и развития компании производителя светового оборудования. Изначально компания занималась импортом оборудования из Китая, затем начала собственное производство и выросла в крупного игрока на рынке.

2. Ассортимент и особенности выпускаемой продукции. Компания производит различные виды светового оборудования – для офисов, складов, уличного освещения, а также архитектурное и акцентное освещение.

3. Организация производства, станочный парк, локализация комплектующих. Компания стремится максимально локализовать производство в России, закупает станки, наладила собственное производство комплектующих.

4. Кадровая политика, проблемы с нехваткой кадров. Компания активно привлекает молодых специалистов, сотрудничает с колледжами, но в целом испытывает дефицит кадров.

5. Перспективы развития промышленности в России. Несмотря на текущие сложности, компания продолжает развиваться и расширять производство.

В целом, это интересный пример успешного российского производственного бизнеса, который сумел в сложных условиях выстроить собственное производство и добиться хороших результатов. Ключевыми факторами успеха, по мнению руководителя, являются гибкость, ориентация на заказчика, инвестиции в развитие и верный выбор ниши на рынке.