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Человек, который построил завод. Разговор с создателем российского производства Selecta

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Сегодня рассказываем историю человека, который был обычным продавцом светильников, но смог построить крупный завод и стать настоящим производителем, продукцией которого пользуются федеральные торговые сети, застройщики, автосалоны, рестораны. В чём секрет успеха? Какими качествами нужно обладать, чтобы создать своё производство? Говорим об этом с учредителем компании "Selecta" Сергеем Шуваловым.

Сайт производителя: https://www.selecta.ru/
Телеграм – https://t.me/selectalight
ВКонтакте – https://vk.com/selectasolutions

Selecta – производитель оборудования для интерьерного, ландшафтного, архитектурного освещения и металлических изделий (потолки, фасадные кассеты, заборы и т.д.) занимается проектными решениями. Собственный завод в г. Серпухов, площадь более 3 га, более 500 сотрудников, более 1000 довольных клиентов. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 2 000 модификаций светильников для внутреннего и наружного освещения общественно-административных зданий, жилых и торговых комплексов, производственных объектов и продукцию из листового металла.

В Selecta организовывается комплексное ведение заказов (от разработки проектов до производства и поставки готовой продукции). Собственный конструкторский отдел: команда квалифицированных инженеров предоставляет широкий спектр собственных разработок – оперативно выполняет заказы по ТЗ клиента, собственное производство позволяет реализовывать самые нестандартные решения. Также, компания располагает такими нестандартными возможностями как собственная логистическая компания (доставка по всей России и странам СНГ) и оказание услуг по монтажу светодиодного оборудования и изделий из металла.

Реклама. ООО «Стил-Лайт»
ИНН 7743917287
erid: 2Ranyo18JZ6

00:00 Вступление
01:37 О продукции
04:37 Производство
06:02 Как всё началось
07:22 О проектировании
08:56 О заказчиках
12:08 Из продавца в производители
13:47 Средства производства
18:49 О санкциях
22:47 О кадрах
27:32 Перспективы
28:12 Совет начинающим

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные темы:

1. История создания и развития компании производителя светового оборудования. Изначально компания занималась импортом оборудования из Китая, затем начала собственное производство и выросла в крупного игрока на рынке.

2. Ассортимент и особенности выпускаемой продукции. Компания производит различные виды светового оборудования – для офисов, складов, уличного освещения, а также архитектурное и акцентное освещение.

3. Организация производства, станочный парк, локализация комплектующих. Компания стремится максимально локализовать производство в России, закупает станки, наладила собственное производство комплектующих.

4. Кадровая политика, проблемы с нехваткой кадров. Компания активно привлекает молодых специалистов, сотрудничает с колледжами, но в целом испытывает дефицит кадров.

5. Перспективы развития промышленности в России. Несмотря на текущие сложности, компания продолжает развиваться и расширять производство.

В целом, это интересный пример успешного российского производственного бизнеса, который сумел в сложных условиях выстроить собственное производство и добиться хороших результатов. Ключевыми факторами успеха, по мнению руководителя, являются гибкость, ориентация на заказчика, инвестиции в развитие и верный выбор ниши на рынке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rKo-D6AEKUk
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